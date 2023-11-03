华检医疗全资子公司威士达与希森美康上海签署战略合作协议

香港, 2023年11月2日 - (亚太商讯) - 中国领先的体外诊断（“IVD”(1)）产品分销商华检医疗控股有限公司（“华检医疗”或“集团”； 股份代号：1931）宣布，公司的全资子公司威士达医疗设备（上海）有限公司（“威士达上海”）与希森美康医用电子（上海）有限公司（“希森美康上海”）就双方的凝血产品业务签署了战略合作协定。

战略合作概要

26年来，威士达上海作为希森美康血凝产品线的中国总经销，双方一直紧密合作，成为中国凝血检测的市场引领者。为进一步满足多样化的市场需求，双方达成战略协定：希森美康上海将向威士达上海增资并成为其股东之一，同时，建立凝血产品的长期经销关系。本次战略合作以在中国市场持续发展为目标，保持希森美康凝血产品线在该领域的领导地位，将产品及服务提升至国际领先水准。

签约方简介

威士达上海秉承着为检验界提供超值产品和服务的经营理念，深耕体外诊断行业。三十年来，公司凭借主营产品、供应链、营销服务网络等优势，获得同行和客户的一致认可，公司逐步成为中国凝血检验引领者。威士达上海是在香港联合交易所主机板上市的华检集团全资子公司，专注于体外诊断业务。公司现有合作经销商近千家，销售网路遍布全国，医疗机构用户超7000家。华检医疗集团总人数接近800人，专业工程、技术人员合计占比超过60%，为用户提供及时的技术支援和设备维护服务。

希森美康上海是Sysmex Corporation（“希森美康”）的全资子公司。希森美康为一间日本医疗保健公司，总部位于神户，于一九六八年成立，集四十余年专业发展之经验，以领先的科技、创意的设计和卓越的品质而成为行业先导，尤其在血液分析、凝血分析、尿沉渣分析领域更处于世界领先地位，成为全球著名的体外诊断(IVD)产品制造商，为日本东京和大阪两个证券交易所的第一部上市企业。

(1) IVD，“In Vitro Diagnostic”或“体外诊断”，包括在从人体采集的血液或组织等样本上开展的检测

图片说明：前排右一：华检医疗控股有限公司 主席及执行董事 何鞠诚先生；前排左一：希森美康集团全球执行董事和希森美康医用电子（上海）有限公司行政总裁 彭作辉先生

关于华检医疗控股有限公司

华检医疗控股有限公司（“华检医疗”或“集团”）是中国领先的IVD产品分销商，旗下主要包括威士达医疗有限公司、达承医疗设备（上海）有限公司、艾维德中国有限公司、苏州德沃生物技术有限公司、朗迈（山东）生物科技有限公司及贝知（上海）医疗科技有限公司等附属公司。集团的分销网络覆盖全国29个省份、直辖市及自治区。集团为希森美康凝血产品在中国的全国独家分销商，并为其终端客户提供器材维修服务。华检医疗同时研发自有品牌的IVD分析仪及试剂，并参与其生产及销售。华检医疗亦向医院的临床实验室提供集中采购解决方案服务。

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