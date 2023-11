科轩动力设计开发香港消防处首辆电动流动指挥车

香港, 2023年11月2日 - (亚太商讯) - 科轩动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」)欣然宣布,科轩动力设计开发的一款电动流动指挥车获香港消防处严格审核后,获选为其首辆电动流动指挥车,该车将在完成车内的各项设备及配置要求后交付使用。 该辆电动流动指挥车搭载强大功率达350kW的电动马达,电池容量高达422 kWh,并配备大容量不断电系统,可提供车上无线通信系统和电子调派系统长时间使用,且备有一台发电机及市电接入装置,确保在任何情况下系统能够持续正常操作。 该车使用纯电动清洁能源,没有废气排放、噪音及震动,可达到路边零排放的环保目标,为消防人员提供更安全、舒适及宁静的工作环境。 科轩动力主席张韧先生表示:「本集团很荣幸由我们设计开发和生产的电动流动指挥车能成为香港消防处首选采纳。这不仅对科轩动力电动车卓越质量的肯定,也为电动车在香港各种使用场境进一步普及化提供借鉴。集团已整装待发,为香港市场提供更多优质的新能源应用解决方案。」 香港消防处首辆电动流动指挥车之设计图 关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476) 科轩动力(控股)有限公司为全球新能源商用车市场的先行者和新兴主要企业,是新能源客车以及专用特种车辆的生产商,在新能源平台发电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供货商。集团的新能源汽车研发中心位于深圳;生产基地位于中国重庆武隆区,其销售网络覆盖中国内地、香港、亚太区及南美洲。 新闻垂询 纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk 梁家仪 +852 2114 4172 phoebe.leung@sprg.com.hk 卓恺莹 +852 2114 4979 christina.cheuk@sprg.com.hk 网址:www.sprg.com.hk



