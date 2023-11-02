普益基金与普益标准达成战略合作，积极打造理财机构投资新生态

中国广州, 2023年11月1日 - (亚太商讯) - 普益集团（NASDAQ: PUYI）旗下普益基金与国内领先的资产管理与财富管理市场研发机构普益标准达成战略合作，全面提升投研服务质量，致力于为理财机构提供全资管条线的投资赋能，打造理财机构投资新生态。

普益基金是普益集团旗下的独立第三方基金销售机构，拥有中国证监会颁发的基金销售业务许可证。针对理财机构资产配置需求，普益基金打造智能化场外基金交易系统“普益机构通”，旨在为理财机构提供个性化的交易服务、丰富的产品组合及系统的投研体系，实现更专业、更高效、更智能的服务体验。

普益标准依托于西南财经大学信托与理财研究所的基础研究支持，融合现代数据技术和金融科技技术，致力于为合作机构创造价值，提升资产管理市场效率。普益标准最早建成并持续更新、扩展、维护着国内最大的全口径资产管理数据库，拥有关于金融大数据的深度挖掘、金融智能等多项核心技术与专利技术认定。

双方此次在普益机构通平台及线下服务方面展开全方位合作。依托普益标准金融数据库，普益机构通升级投研板块，深化银行理财专区数据报告，为理财机构提供更专业、更清晰的银行理财数据。依托普益标准研究团队，普益机构通进一步优化全资管条线研究报告，在信托、基金、资管计划等方面为理财机构提供更专业的理财报告。在定制的投研服务方面，双方在咨询服务、区域研究报告、投教服务等多方面展开深入合作，不断提升理财机构投资体验，加快投资效率，赋能理财机构自身经营发展。

此次与普益标准的合作，普益基金的投研专业能力和金融数据服务质量将得到显著提升。通过数字化服务和专业定制服务的全面结合，普益基金能够更好地满足理财机构的多元化需求。此次合作将进一步增强普益基金在金融市场的影响力，并提升其在理财机构服务领域的竞争力。

关于普益集团

普益集团是一家基于金融资产配置，致力于为个人客户提供个性化财富管理服务、为理财师提供全方位支持服务、为机构客户提供多元化金融服务的综合金融科技服务集团。

作为独立第三方财富管理综合服务平台，公司为个人投资者提供全方位的投资产品、基金投顾策略、投资者权益保护服务和在线交易服务；公司通过服务平台连接独立理财师、投资顾问和相关机构，提供丰富的营销支持、培训支持、客户管理、研究报告、投资策略等服务，为其赋能；公司为机构投资者提供公私募基金研究支持、配置建议、智能化交易等综合解决方案，并为企业客户提供资金流动性管理、员工理财、股东投资等综合性金融服务。

前瞻性声明：

本新闻稿中的某些声明可能构成《联邦证券法》所指的“前瞻性声明”，包括但不限于我们对未来财务业绩的预期、业务战略或对我们业务的预期。这些声明构成预测、展望和前瞻性声明，并非业绩保证。请大家注意，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。诸如“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“设计”、“预测”、 “打算”、“期望”、“展望”、“相信”、“寻求”、“目标”、“期待”或类似的表达可以表示前瞻性陈述。这些前瞻性声明基于截至本新闻稿日期的可用信息以及我们管理层当前的预期、预测和假设，并涉及一些判断，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果或业绩存在重大差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于PUYI在提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中描述的风险因素。这些风险因素以及本新闻稿中其他地方确定的风险因素可能导致实际结果与历史表现存在重大差异。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，并且在决定是否投资我们的证券时，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们不承担任何义务更新前瞻性声明，以反映其作出之日后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用证券法可能的要求。

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