佛朗斯在港招股：稀缺赛道龙头 全生命周期解决方案引领行业发展

香港, 2023年10月31日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载，近期港股IPO市场有所回暖，10月共有5只新股IPO，迈越科技（02501.HK）、十月稻田（09676.HK）上市首日分别收涨38.14%、22.66%，取得不错的行情表现。随着投资者风险偏好上升，市场或有望迎来更多的优质新股。

10月31日，中国最大的场内物流设备解决方案提供商广州佛朗斯股份有限公司（下称「佛朗斯」或「公司」，股份代号：2499.HK）在港招股。本次IPO，佛朗斯拟全球发售1213.6万股H股，每股发售价14.18港元-16.18港元，预期将于11月10日登陆联交所。柳工机械作为基石投资者参与本次发行，将合共认购约1.09亿港元的发售股份，按招股价中位数计算，约占发售股份总额的59.17%。

直击行业痛点 全生命周期解决方案竞争优势突出

场内物流设备包括但不限于叉车、堆垛机、分拣机、输送机等，主要用于在制造工厂、物流园区、仓库、机场、港口等类似工作场所搬运、搬移、分拣以及堆垛货物及重物等机械作业。随着中国制造业及物流业的快速发展，场内物流设备市场需求不断攀升。然而对中小企业来说，传统模式下企业面临购置成本与维护维修成本高、专业性强、管理难度大等诸多行业痛点，不利于成本控制及经营效率。此等背景下，以佛朗斯为代表的场内物流设备解决方案提供商应运而生。

佛朗斯以场内物流设备订用服务为核心，向客户提供一站式场内物流设备解决方案，涵盖从设备订用、维护维修到处置的整个场内物流设备生命周期。在该业务模式下，佛朗斯可根据用户需求的不同，在设备组合、设备操作指导、计划维护维修以及实时运行监控方面为用户提供不同的订用安排，帮助客户节省采购设备以及后续相关的设备维护所产生的成本，提升运营效率。根据灼识咨询的资料，与传统做法相比，场内物流设备解决方案可帮助企业在整个设备生命周期降低成本约20%。

得益于全面的组合服务，佛朗斯能够在不同的服务之间创造交叉销售机会及协同效应。例如，通过为客户提供管理维护维修业务与客户建立起客户对公司技术及服务的信任，使得客户愿意接受公司的其他服务，如设备订用服务。在过往记录期间，佛朗斯近70%的场内物流设备订用服务客户是由设备维护维修服务客户转化而来。

客户群持续增长 行业高增长趋势下潜力可期

在有效的交叉销售策略以及协同效应的作用下，佛朗斯设备车队规模快速扩张。截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年4月30日，公司的场内物流设备台数分别为31,213台、36,257台、39,145台及40,644台。按2022年设备车队规模计，公司在所有场内物流设备解决方案提供商中排名第一。

与此同时，佛朗斯的客户群逐年增长。2020年至2022年间，客户数由7,477名稳步增长至8,170名。值得一提的是，在全生命周期模式的支持下，公司能够为客户提供一站式的服务模式，极大改进了客户体验，客户认可度不断提升。于2020年、2021年及2022年，留存客户的收入占比分别为85.9%、88.0%及89.8%。

回看佛朗斯所处的赛道，在制造业及物流业发展及对降本增效需求日益增强的推动下，中国场内物流设备解决方案市场持续增长，但与美国等发达国家和地区相比，中国场内物流设备解决方案的渗透率相对较低。2022年，中国场内物流设备解决方案渗透率仅为3.7%左右，相比美国等发达国家约54.6%的渗透率，提升空间巨大。根据灼识咨询的资料，中国场内物流设备解决方案市场规模2022年至2027年的复合年增长率达25.0%。

在这条长坡厚雪的赛道上，佛朗斯作为其中的领先选手，凭借其丰富的运营管理经验及已经建立的品牌知名度，预期将在行业的发展中充分受益。无论是从布局赛道的成长性、公司成长的确定性以及市场的稀缺性来看，佛朗斯均具备较高的投资吸引力和价值。

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