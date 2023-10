Monday, 30 October 2023, 19:38 HKT/SGT Share: 巨星传奇参投周杰伦2024“嘉年华”世界巡回演唱会 股价收报9.71港元创新高

香港, 2023年10月30日 - (亚太商讯) - 10月30日,巨星传奇(06683.HK)发布公告,称其间接全资附属公司星创艺(昆山)文娱有限公司(以下简称“星创艺(昆山)”)与福建省中视传播有限公司就共同投资“周杰伦2024‘嘉年华’世界巡回演唱会福州站”(以下简称“演唱会”)订立合作协议。根据该协议,星创艺(昆山)于演唱会的投资金额将不多于1000万元,并有权获得演唱会盈利的5%。巨星传奇董事认为,此次合作符合公司及股东的整体利益。 从过往数据来看,周杰伦演唱会表现出了极强的吸金能力。周杰伦2023“嘉年华”世界巡回演唱会曾先后在海口、呼和浩特、天津、太原、上海举办,这场音乐盛宴不仅吸引了一批批粉丝“为一场演唱会奔赴一座城”,还给当地创造了经济效益:根据上海文旅局副局长披露,上海站4场演唱会门票收入达2亿元,带动上海餐饮、住宿、购物、旅游消费达32亿元;内蒙古文旅厅统计的数据显示,呼和浩特站4场演唱会共迎来126.17万游客,为当地文旅产业带来28.8亿元的收入;天津文旅局数据显示,天津演唱会现场观众18.5万人次,累计当地综合消费带动超30亿元。此外,就演唱会本身而言,除票房收入之外,还会有品牌赞助、广告、周边等收入以持续放大演唱会的整体效益。在业内看来,巨星传奇参投周杰伦2024“嘉年华”世界巡回演唱会福州站,将有助于扩大其IP创造及营运业务的发展,并促进其收入基础的多元化。 据了解,巨星传奇的业务主要包括IP创造及营运以及新零售产品的开发与销售两部分,其中IP创造及营运业务包含了其作为大型音乐会及其他活动的活动策划服务提供商、投资方及分包商的活动策划。早在2017-2018年,巨星传奇就参与策划周杰伦《地表最强》世界巡回演唱会;其后还打造了自有演唱会品牌,举办围绕周杰伦的拼盘演唱会,于2019年打造了由周杰伦、田馥甄领衔的湛江“超级巨星演唱会”、于2020年在宁波策划及投资了由周杰伦、张韶涵、庾澄庆、南拳妈妈等音乐人参与的“巨星行动超级夜演唱会”。显然,巨星传奇一直致力于深耕演唱会等活动策划及投资领域,并积累了丰富的经验,此次合作,有望使巨星传奇在该领域进一步拓展和延伸,并能带动旗下IP周边及零售品的销售收入。 据悉,巨星传奇成立于2017年,并于2023年7月在港交所成功上市。根据万得数据,自上市至今3个多月时间,其股价涨幅已达68.87%,此外,截至目前,卖方机构如浦银国际、民银证券、招商证券、招商证券国际等先后对其首予了“买入”、“增持”评级,看好巨星传奇的未来发展前景。截至今日收盘,巨星传奇股价收报9.71港元,涨幅达2.21%,股价再创新高,总市值为77.86亿港元。 来源:凤凰网



