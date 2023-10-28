香港通讯业联会全力支持2023年施政报告中对通讯业界的政策

香港, 2023年10月25日 - (亚太商讯) - 香港通讯业联会（CAHK）对行政长官发表的2023年施政报告「巩固香港作为区域通讯枢纽」的策略，予以全力支持。

本会欢迎施政报告中计划提出的建议：(1) 「进一步加强5G 网络的整体覆盖，包括加快扩展乡郊及偏远地区的流动网设施、向流动网络营办商拍卖更多5G 频谱、以及协调相关机构加强大型公众活动场地（例如中环海滨活动空间、香港体育馆、香港会议展览中心、亚洲国际博览馆等）的5G网络容量。」（2）「继续法例修订的工作，在2023年年底前向立法会提交《电讯条例》修订草案及进行相关指引的修订工作，指明新建楼宇需预留空间以供流动网络营办商装设电讯设施。」（3）「继续致力协助流动网络营办商建设机站，包括开放约1500个政府处所，让流动服务营办商安装机站。」 （4）「继续提供经济诱因，鼓励固定网络营办商扩展光纤网络至235条偏远地区的乡村，目标在2026年或之前陆续完成相关工程。」

另外，施政报告提出设立香港信息科技学院的提议， 这项举措具有重大意义，旨在培养本地信息科技领域的人才，为产业的长期成长和永续发展做出贡献。

本会在《施政报告2023》咨询期间积极参与，提出了宝贵的见解与建议。 我们很高兴看到《施政报告》中纳入了我们很大部分的意见，反映出政府对各方意见的接纳。

本会致力于积极参与政策讨论并与政府合作。 我们努力创造一个促进创新、增强连结性并巩固香港作为区域通讯领域领导者地位的环境。

关于香港通讯业联会

香港通讯业联会（CAHK）是一家非营利性组织，于1983年5月27日宣布取消对本地通讯产品及服务的管制后于香港注册成立。它是香港通信行业协会，负责广播，有线和无线通信以及信息通信技术（ICT）领域的其他相关业务部门。

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