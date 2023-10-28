PopWalk天晋汇、上水广场10月玩乐消费攻略

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|Wednesday, 25 October 2023, 19:36 HKT/SGT
|首个将军澳德国啤酒节畅饮380年历史德国No.1麦啤
“夜猫子Mega Sale” 限时激抢逾100份礼品
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香港, 2023年10月25日 - (亚太商讯) - 今个秋日，将军澳PopWalk天晋汇联乘商户Das Bier及德国啤酒节其中一个指定品牌Paulaner 独家呈献 “PopWalk Das Bier Fest 德国啤酒节”让大家畅饮4款精选啤酒；活动更设2.4米高巨型吹气啤酒装置、多个传统啤酒节游戏、面部彩绘、啤酒节传统服装体验，及消费奖赏等，于10月的周末带来透心凉的畅快惊喜!
由即日起至29日，逢星期六、日及公众假期，将于Ocean PopWalk海天晋汇举行”PopWalk Das Bier Fest 德国啤酒节”，最适合与三五知己或家人愉快小酌，轻松渡周末! 是次活动特别与德国餐厅Das Bier 及拥有380年历史的知名德国啤酒品牌Paulaner 携手合作，共同打造首个将军澳德国啤酒节，为区内品味一族带来耳目一新的黄金周好节目!
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PopWalk天晋汇 - 将军澳首个德国啤酒节 “PopWalk Das Bier Fest”
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日期：
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即日起至29日（日） (逢星期六、日及公众假期)
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地点：
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Ocean PopWalk海天晋汇：将军澳唐俊街28号（港铁将军澳站A出口）地下长廊及中庭
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时间：
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4pm – 10pm
为积极响应香港政府推动夜经济，鼓励大家成为”夜猫一族”，上水广场即日起推出首推 “夜猫子Mega Sale”，特设 “夜购限时大激抢”，The Point 会员于10月28日晚上8时后于上水广场商户消费满指定金额及指定Point Dollar，即可限时激抢逾100份至潮精选礼品，全城瞩目的产品包括iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等，再加送1小时夜市泊车券乙张，最适合全家大小晚间出游疯抢购到最后一刻！
另一重磅礼遇 “夜消闲”8倍积分，由即日起至10月31日晚加推晚上8点后8倍积分赏！The Point 会员于于上水广场 (2-5楼) 之零售商户消费满指定金额，即可获8倍会员积分，保证各位夜猫子After 8消费都能够满载而归！
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上水广场 “夜猫子Mega Sale”
“夜购限时大激抢”
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推广期：
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10月28日(六)
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详情：
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The Point 会员于晚上8时后于上水广场 (2-5楼) 商户消费满指定金额 (其中一张必须为晚上6时之食肆商户消费满$200或以上之消费单据) 及指定Point Dollar，即可限时激抢逾100份至潮精选礼品 (如iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等)，及加送1小时夜市泊车券乙张。
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“夜消闲”8倍积分
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推广期：
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即日起至10月31日(二)
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详情：
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The Point 会员于于上水广场 (2-5楼) 之零售商户消费满指定金额*，即可获8倍会员积分 (已包括基本积分及上限10,000分)。
*星期一至四晚上8时后于零售商户单一消费满HK$500
*星期五至日晚上8时后于零售商户单一消费满HK$800
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT
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