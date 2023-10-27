安荣头盔荣获「北京之旅」四大奖项

香港, 2023年10月24日 - (亚太商讯) - 世界知名专业运动头盔的领先制造商安荣头盔有限公司（简称「安荣头盔」）欣然宣布，公司荣获「北京之旅」颁发多个奖项，包括由联席创办人陈长有博士荣获「最具影响力华人领袖」、由总裁及联席创办人陈燕儿女士荣获「最具影响力创新企业家」、由安荣头盔有限公司荣获「最具影响力创新企业」及由东莞百进五金塑料有限公司荣获「最具影响力领军企业」。

安荣头盔有限公司总裁及联席创办人陈燕儿女士表示：「是次获奖充分肯定公司过去二十年多来的表现，能够获得是次殊荣有赖公司拥有业界最佳的开发团队及多家合作品牌多年来的鼎力支持。公司致力于提升产品安全标准及不断革新技术，以设计出贴合头颅、透气，且保护性高的头盔。未来，我们定必继续为客户提供高品质的产品，在质与量均发挥得淋漓尽致，以实现长期稳定性。」

安荣头盔拥有完善的生产设施、业界最佳的开发团队及最佳的工程专业技术，具备扩大产能连续生产的能力和协调设计的关键要素，包括：冲击保护、适配和通风技术。以内部生成的知识产权锁定目前和未来的产品领导地位，并且拥有全球设计中心，于中国和世界各地发展业务，扩大销售和营销能力。同时，安荣头盔为一家专业代工，所有产品均取得专利，也是首间将Koroyd、WaveCel、抗菌、可调式通风等技术商业化的公司，提升安全、健康、便利等功能。

安荣头盔的新WaveCel采用了一种可折叠的蜂窝聚合物，在头盔内层增加了一层额外的保护层，比传统头盔更好地吸收撞击时的旋转力。在弗吉尼亚理工大学对头盔降低脑震荡风险的能力评级中，WaveCel获得了最高分为五星评级。安荣头盔的合作伙伴为多家世界知名运动头盔品牌，除了在欧美市场大受欢迎，在国内亦享负盛名，许多运动员于2022年北京冬季奥运配戴安荣制造的头盔，并赢得骄人成绩。

联席创办人陈长有博士荣获「最具影响力华人领袖」

陈燕儿女士（左三）代表安荣头盔领取「最具影响力创新企业」之殊荣

关于安荣头盔有限公司

安荣头盔有限公司是一家世界知名专业运动头盔的领先制造商，主要设计及制造适合专业自行车及滑雪运动员的头盔。公司生产基地位于东莞市石碣镇，拥有完善的生产设施、业界最佳的开发团队及最佳的工程专业技术，具备扩大产能和连续生产的能力，精于制造高科技及高品质的头盔，截止2022年，公司共生产逾140万顶头盔。安荣头盔的合作伙伴为多家世界知名运动头盔品牌，除了在欧美市场大受欢迎，在国内亦享负盛名。安荣头盔于2020年成功创造了避免脑震荡伤害的头盔，被评为国际100项最高发明创造项目之一，其产品登上当年美国《时代》杂志封面。

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