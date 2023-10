Wednesday, 18 October 2023, 09:47 HKT/SGT Share:

来源 Tianyun International Holding Limited 天韵国际与马来西亚热带水果生产商达成战略协议 于热带水果销售及水果加工方面建立全面战略合作关系

建立强大的新鲜热带水果及上下游供应链系统

香港, 2023年10月18日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号 : 6836.HK) 欣然宣布,集团与马来西亚热带水果生产商Tuah Tacunan Sdn Bhd 私人有限公司(「Tuah Tacunan」)达成战略合作协议。双方同意于热带水果销售及水果加工方面建立全面战略合作关系,建立强大的新鲜热带水果及上下游供应链系统,延伸集团的产业链,提升集团的品牌效应和国际声誉。同时,由于Tuah Tacunan位于马来西亚沙巴洲的生产基地享有优越的自然条件和地理位置,并受惠于2022年3月18日起对马来西亚生效实施的区域全面经济伙伴关系协议(「RCEP」)的关税优惠,将助力集团发展热带鲜销水果贸易,增强企业竞争力。 Tuah Tacunan位于马来西亚沙巴州的热带新鲜水果种植基地 根据协议,集团将充份发挥Tuah Tacunan于热带新鲜水果种植及原材料优势,将其包括猫山王榴莲、椰子、红毛丹、菠萝等一系列特色、天然、优质的热带水果拓展至更广阔的销售市场。与此同时,集团亦将积极协助Tuan Tachunan于其管理的位于沙巴州超过3400英亩的农田发展热带特色水果种植,建立水果加工产品生产基地,并将其部份新鲜水果,引入至集团现有水果加工产品体系当中。于产品研发方面,双方亦建立紧密的合作关系,领域包括:新鲜水果的品种开发、水果加工产品的研发等,为消费者提供更优质、更新鲜的热带水果及加工产品。双方亦将于其现在领域发挥独有优势,于技术、管理、品牌等多方面加强合作,强强连手产生强大的协同效应,以进一步提升双方的市场地位。 集团主席兼行政总裁杨自远先生表示:「我们非常高兴能与Tuan Tachunan达成是次协议,相信透过战略合作,集团将可有效利用Tuah Tacunan于当地的资源及原材料优势,掌握当地市场脉搏,发展热带水果销售及水果加工分销网络,并加大对国外新品种、先进技术和管理经验的引进力度,拓宽双方在热带水果的生产、科研、贸易等方面的合作领域。集团深信,这次建立的战略合作关系将拥有可观的协同效应,提高在国内外市场的竞争力和市场占有率。」 「一直以来,集团积极寻求与不同商业伙伴进行战略合作,藉此将集团各款优质、健康及多元化的加工水果产品及特色饮料产品推广至更广阔的海内外市场。同时亦希望透过与不同的伙伴合作,为优质的健康产品注入更多不同元素。展望未来,集团将持续投入研发创新,致力为消费者提供优质、健康及多元化的加工水果产品及特色饮料,以实现成为国际化的加工食品企业的愿景,回馈社会及消费者对集团的支持与信任。」 关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK) 天韵国际控股有限公司(「本公司」集团「统称(及其附属公司)」主要从事(i)生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品、(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。特色饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。 集团致力于为客户提供健康安全的产品,作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一,时刻紧贴严格的国际生产标准,并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品(高级)、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等认证,集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时,在国内,集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业,供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。 集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年及2022年,集团连续两次荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年,集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。于 2023 年,集团主席兼行政总裁荣登福布斯中国「2023 大湾区 ESG 企业家 30 评选」。 欲了解更多集团详情,请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network