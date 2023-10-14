BDO公布「2023年第五届BDO 环境、社会及管治大奖」得奖名单



香港, 2023年10月13日 - (亚太商讯) - 全球第五大会计及咨询网络BDO公布第五届BDO环境、社会及管治大奖（「大奖」）得奖名单，获奖企业均透过推行有效的可持续发展措施，在ESG各个领域实现积极影响。本年度BDO ESG大奖是自疫情后首个实体颁奖典礼，得奖名单于典礼上公布。所有决赛入围者均获邀出席典礼，亲身见证及庆祝得奖企业取得卓越成就。 本年的主题大奖配合大奖提倡卓越ESG发展的宗旨，一如既往强调碳中和的重要性及应对气候变化的迫切需要。奖项表扬致力实践碳中和的上市公司，包括在减少碳排放方面的措施及成就。此外，今年亦新增「ESG突出表现大奖—H股公司」奖项（见下列完整名单）。 立信德豪会计师事务所董事总经理陈锦荣先生BBS MH JP表示：「我们很高兴看到今年的提名反应踊跃，反映香港上市公司整体均做好准备在相关方面遵守规则及兑现承诺。BDO 一直提倡可持续发展，不仅将ESG准则纳入营运，亦协助企业进行ESG报告及风险管理。此外，我们亦致力宣传ESG的重要性，我们设立大奖正正是希望鼓励更多企业推行最佳的ESG措施，致力打造更环保的世界。」 立信德豪会计师事务所董事总经理江智蛟先生表示：「我们希望透过对比同业的 ESG 报告标准、参照香港上市公司的ESG表现，并借着ESG奖项如我们的大奖，鼓励及推动上市公司不断加强ESG实践。展望未来，BDO将继续支持香港上市公司改进在ESG各范围畴的表现，以创造长远价值，并维持香港作为国际金融中心及绿色金融枢纽的领导地位。」 今年的奖项提名十分踊跃，获得香港上市公司的高度认可。得奖企业的行业及市值各有不同，在各个竞逐领域均展现突出表现。特别是获得「ESG年度大奖」的信和置业有限公司（00083.HK）、嘉里建设有限公司（00683.HK）和中国建筑兴业集团有限公司（00830.HK），其超卓的ESG表现及报告备受认同。 此外，凭借坚决履行对ESG原则的承诺，尢其在碳中和领域的杰出表现，中电控股有限公司（00002.HK）荣获「主题大奖」。整体而言，各奖项表扬上市公司就可持续发展实践作出的承诺及杰出贡献。 今年的颁奖典礼亦设有「打造碳中和之业务策略」为题的座谈会。气候变化带来经济挑战及环境问题，投资者现时需要企业制定全面的气候转型计划及清晰的发展蓝图以实现碳中和目标。为此，香港联交所提出严格的气候相关报告规定，并要求严谨的披露并与国际标准接轨。企业故此须面对减轻环境影响同时保持盈利的双重挑战。座谈会探讨了制定应对该等挑战的策略和考虑。 座谈会嘉宾包括立信德豪会计师事务所董事兼风险咨询服务总监郑文汉先生、香港科技大学环境研究所首席发展顾问陆恭蕙教授 SBS JP OBE Chevalier de l'Ordre National du Mérite以及 Ben McQuhae & Co创始人兼香港绿色金融协会特别顾问 Ben McQuhae先生，连同座谈会主持人《南华早报》气候变化新闻编辑伍文斌先生，一起探讨企业如何能够满足投资者和持份者的期望，将数据整合以达至科学为基础的目标，加快过渡至低碳经济，并利用ESG作为变革力量。座谈会上亦涵盖了多方面的策略，以供企业应对投资者需求、有效管理风险，以及把握实践碳中和及可持续发展所带来的机遇。 BDO 环境、社会及管治大奖 2023得奖者 (以公司英文名称排名) ESG 最佳表现大奖 – 大型市值 中电控股有限公司 (00002.HK) 联想集团有限公司 (00992.HK) 信和置业有限公司 (00083.HK) ESG 最佳表现大奖 - 中型市值 嘉里建设有限公司 (00683.HK) 电讯盈科有限公司 (00008.HK) 伟易达集团有限公司 (00303.HK) ESG 最佳表现大奖 – 小型市值 粤丰环保电力有限公司 (01381.HK) 中国光大绿色环保有限公司 (01257.HK) 复星旅游文化集团 (01992.HK) 最佳 ESG 报告大奖 - 大型市值 香港电讯信托与香港电讯有限公司 (06823.HK) 联想集团有限公司 (00992.HK) 信和置业有限公司 (00083.HK) 最佳 ESG 报告大奖 – 中型市值 嘉里建设有限公司 (00683.HK) 电讯盈科有限公司 (00008.HK) 伟易达集团有限公司(00303.HK) 最佳 ESG 报告大奖 – 小型市值 中国建筑兴业集团有限公司 (00830.HK) 隽思集团控股有限公司 (01412.HK) 谭仔国际有限公司 (02217.HK) ESG 年度大奖 – 大型市值 信和置业有限公司 (00083.HK) ESG 年度大奖 – 中型市值 嘉里建设有限公司 (00683.HK) ESG 年度大奖 – 小型市值 中国建筑兴业集团有限公司 (00830.HK) ESG突出表现大奖 — H股公司 北京金隅集团股份有限公司 (02009.HK) 中国平安保险（集团）股份有限公司 (02318.HK) 紫金矿业集团股份有限公司 (02899.HK) 主题大奖 中电控股有限公司 (00002.HK) 照片1：BDO及评审团代表出席2023年BDO环境、社会及管治大奖颁奖典礼。 照片2：座谈会讲者包括: (左至右) 《南华早报》气候变化新闻编辑伍文斌先生、立信德豪会计师事务所董事兼风险咨询服务总监郑文汉先生、Ben McQuhae & Co创始人兼香港绿色金融协会特别顾问Ben McQuhae先生，以及香港科技大学环境研究所首席发展顾问陆恭蕙教授。 有关立信德豪会计师事务所有限公司 (BDO Limited) 立信德豪会计师事务所有限公司是BDO会计师事务所国际网络的香港成员所。BDO国际网络遍布全球164个国家及地区，透过1,803多个办事处及超过110,300多名专业人员，在世界各地提供财务咨询服务。香港立信德豪自1981年在香港成立，致力透过全面的专业服务协助企业成长。专业服务包括审计服务、商业及外包服务、风险咨询服务、专项咨询服务及税务服务。有关详情，可参阅网站 www.bdo.com.hk。 查询联络 卢瑞燕 立信德豪市场部高级经理及部门主管 电话 +852 2218 3042 手提 +852 9613 5175 salalo@bdo.com.hk 成婉芬 立信德豪市场部经理 电话 +852 2218 3110 手提 +852 9016 8063 dorashing@bdo.com.hk 纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 电话 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk 许诺谊 电话 +852 2114 4318 katrina.hui@sprg.com.hk



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