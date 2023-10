Friday, 13 October 2023, 10:37 HKT/SGT Share: 越秀地产荣获「2023年BDO环境、社会及管治大奖」之ESG最佳表现大奖优异奖

香港, 2023年10月13日 - (亚太商讯) - 越秀地产股份有限公司(「越秀地产」/「集团」;00123.HK)欣然宣布集团荣获「2023年BDO环境、社会及管治大奖」之ESG最佳表现大奖优异奖,表彰集团于环境、社会及管治范畴上表现突出,尤其在环境层面之排放管理、资源使用、环境及天然资源及气候变化;以及在社会层面之雇佣及劳工常规、健康与安全、供应链管理、产品责任、商业伦理及社区参与。 越秀地产高度重视生态环境保护,积极响应「2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和」「建设美丽中国」的号召,致力于为客户提供绿色健康的建筑产品和服务,加快企业绿色低碳转型和高质量发展。为监督和检讨气候变化管理表现,越秀地产ESG工作小组负责推进与气候变化有关的目标制定工作,已成立TCFD工作小组推进并完善相关工作,并在经董事会审阅及批准后定期进行跟踪回顾。同时,越秀地产积极开展降低碳排放的相关工作,努力实现2030年商办建筑温室气体强度(单位建筑面积二氧化碳排放量)减少35%(以2021年为基准)、及2060年前净零价值链温室气体排放。 「2023年BDO 环境、社会及管治大奖」的主题为「碳中和」。全球加剧暖化仍然是人类面临的紧急挑战。随着社会越来越关注,气候变化的挑战推动企业将ESG因素纳入业务策略当中,并付出最大努力让世界变得更绿色。为了应对气候变化的风险和挑战,以及为社会创造长期可持续的价值,企业应该履行企业责任,致力实践长期净零排放的业务模式。集团本次荣获「2023年BDO环境、社会及管治大奖」之ESG最佳表现大奖优异奖是对越秀地产实践「碳中和」行动表现的肯定。 BDO环境、社会及管治大奖自2018年起举办,越秀地产于2018年和2019年获得「最佳ESG报告大奖」,于2018年和2021年获得「ESG表现大奖」。本次再获「ESG表现大奖」,有赖于越秀地产2022年ESG报告质量的提升,帮助评审团能更全面及更直观地了解集团的ESG表现。 关于BDO环境、社会及管治大奖 BDO 环境、社会及管治大奖是为表扬于环境、社会及管治(ESG)范畴上表现突出并有积极影响的香港上市公司而设。奖项主办单位BDO是全球第五大会计及咨询网络,旨在透过这无参评费的大奖让更多上市公司关注提升ESG水平的重要性。该奖项评审团由多位专家组成,包括世界基准联盟监事、香港中文大学政治与行政系系主任及商业可持续发展中心主任、香港董事学会行政总裁、环境、社会及治理公会执行董事及其他业界权威人士等,因此奖项具备高度的认受性和权威性,一直广受上市公司的支持。



