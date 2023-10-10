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Tuesday, 10 October 2023, 15:31 HKT/SGT
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来源 CITIC Telecom CPC
中信国际电讯CPC 『走进中信国际电讯数据中心』系列 引领学生走进资讯科技行业 融入科技体验
启发智能创新思维力量 塑造下一代科技创新人才

香港, 2023年10月10日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」)，积极履行社会责任，除了努力推动数字经济发展外，更投入大量资源支持培育人才及青年发展项目。最近更协同多家办学团体参与『走进中信国际电讯数据中心』系列活动，以「信力量新可能」为主题，邀请大专院校师生走进中信国际电讯数据中心，不但与年青人分享ICT行业发展方向，更为师生们提供体验机会、加深大家对数据中心、信息安全及智能科技的理解，并激发学习兴趣，为他们即将投身科技行业打下坚实基础，开拓更广阔的职业发展前景。活动彰显中信国际电讯CPC积极履行企业公民的责任，推动培养创新思维，为塑造下一代科技创新人才做出贡献。

近日，中信国际电讯CPC率先邀请了香港中文大学的研究及知识转移处 , 创博馆团队 (CUHK InnoPort) , 作为参与“走进中信国际电讯数据中心” 活动的首间大学。这次活动成功为中文大学的学生提供独特的机会，亲身了解我们数据中心的基础设施，安全运营中心(SOC)的运作，和崭新智能技术的应用。

了解数据中心和安全运营中心(SOC)的关键作用

最近接二连三有多个信息安全事件发生，引起了社会对信息安全重要性的关注。中信国际电讯CPC深知信息安全是企业营运重中之重，并具备基础设备、专业知识与能力提供安全解决方案。活动透过实地走进数据中心和安全运营中心（SOC），加深学生对其运作及安全标准的认识，让他们了解安全解决方案、SOC的重要性、信息安全的挑战和应对策略，以培养他们在保护信息安全方面的意识和能力。

体验AI-AR Remote Hand，探索智能营运的无限可能

活动特设AI-AR Remote Hand（远程运维）体验环节，让学生们亲身感受智能方案的能力。透过亲自操作AI-AR Remote Hand，感受与远端团队即时协作、解决技术问题，体验如何透过智能方案提升效率。这个活动目的是希望启发学生们对智能营运的可能性，展现智慧营运的潜力，拓宽他们的技术视野，为未来的职涯发展提供宝贵的学习经验。

中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「作为知名的数智通讯服务供应商，我们需要持续推动创新和前沿技术的研发。但同时，也深知必须肩负起培养年轻一代的科技人才对产业和社会的重要性，所以致力透过不同渠道履行企业公民的责任。这次特意举办『走进中信国际电讯数据中心』系列活动，旨在为学生们打开探索科技世界的大门，激发创新思维，为社会培育未来专才。」

实习及管理培训计划培育科技创新人才

中信国际电讯CPC重视创新思维和创新概念，以及下一代带来的新想法。公司致力推行实习及管理培训计划为学生提供宝贵的在职训练及经验，让他们能够为业界的进步做出贡献。

活动后，学生表示这次参观是难得的机会，不仅激发了他们对资讯科技行业的兴趣，还拓宽了他们对该领域的认识和视野。随着『走进中信国际电讯数据中心』系列活动的展开，中信国际电讯CPC已落实并期待与其他院校合作，推动知识共享，并促进下一代科技创新人才的成长，以实现此走进系列活动的目标。

中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过165个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 

请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。

媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



话题 Press release summary

部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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