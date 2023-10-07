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Friday, 6 October 2023, 10:24 HKT/SGT
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来源 The Hong Kong Institute of Directors
董事研讨会2023:「变革创新，更好明天」

香港, 2023年10月6日 - (亚太商讯) - 香港董事学会之董事研讨会2023最近在香港会议展览中心举行。来自不同行业的演讲嘉宾向超过200名出席的董事和企业领袖分享了他们对「变革创新，更好明天」的愿景和策略。

财政司司长陈茂波, 大紫荆勋贤GBS,MH,JP担任研讨会的主礼嘉宾。司长就论坛的主题表示：「香港的中、长期和未来均取决于我们如何成功地进行自我转型，以寻求更好的发展。我们在积极寻求新的动力以推动经济复苏时，必需审视且加强自身的优势。」当司长向与会者汇报政府举措和政策计划时，他总结道：「我们期望香港成为国际绿色科技和绿色金融中心。」

研讨会邀请了九位演讲嘉宾和六位环节主持人，共分五场演讲和两场专题讨论，内容涵盖数码时代的转型、经济前景概述、全球董事观点、监管审查和可持续发展的转型。

香港董事学会主席陶荣博士指出：「尽管疫情己趋缓和，企业和董事会仍需面对持续涌现的挑战和议题。」 陶博士引用国际管理发展学院的2023年世界竞争力年报，显示香港在全球的竞争力有所下降，由第二名下滑到第七名，数码化的竞争力和人才排名亦下跌。但当中也有令人振奋之处，例如香港在智慧城市指数中的排名攀升至第十九位、在可持续贸易指数中排名第三。

陶博士认为：「发奋图强、灵活应变和强大的适应力是应对挑战和把握新机遇的关键。值得注意的是，《哈佛商业评论》刊登了有关Innosight对全球前20大企业在过去十年间所经历的转型进行研究，结果显示转型成功将会带来业务增长和扭转企业的财务状况。而董事会在引领公司迈向更好的明天更是扮演了举足轻重的角色。因此，引领企业早作准备和全面拥抱转型，不仅是企业生存之道，更是在逆境中茁壮发展和抓住崭新机遇的关键。」

香港董事学会行政总裁徐尉玲博士在研讨会上指出：「企业向可持续发展迈进而进行转型的同时，董事会更需要首当其冲率先进行转型。」她引用全球董事学会网络(GNDI)在2022-2023年度的调查报告中，全球董事们对未来发展亦有所著墨。报告指出，董事会在未来两年所关注的领域，例如长远策略、业务持续性和适应力、人力资本、ESG和数码化转型，是主导企业能否成功的关键。徐博士强调：「董事会与管理层的互动、董事会绩效和董事会运作也是三项需要重点提升的领域。」

徐博士续称：「董事会若要为未来三至五年做好准备，必需确保能够填补在网络安全风险、数码创新、全球经济、地缘政治和ESG等领域的专业知识的差距。这些领域不应再依赖专人意见，反而应该纳入董事会必需严肃讨论的议程上。」GNDI的报告同时强调董事会准则的演进，例如让董事全面发挥其专业技能，加强董事会评估过程等，也是需要提升的范畴。董事会与管理层之间的有效对话、通过数据分析优化数据分析和决策程序，以及纳入前瞻性关键绩效指标等也需高度重视。徐博士续称：「调查报告中亦概述了董事会在展望2030年及以后的发展时需要积极部署的重点。这包括延伸至包涵技术和永续发展、为不同的持份者实现权益、采纳以目标和影响为导向的方法、提倡多样性，以及分配均等的时间处理财务和非财务目标事项。」

大会在研讨会上就和主题相关的问题进行了现场调研。反馈重点节录如下：

-- 35%认为香港明年的经济将与今年相约;28%认为明年将比今年录得三成增幅

-- 30%已经启动数码化转型；25%正在积极部署中

-- 49%在业务转型方面取得了良好进展；9%表示取得了良好成果

-- 35%表示董事会己为未来3至5年做好准备；33%表示正在优先处理未来两年需完成事项

-- 董事会最缺乏的特质:29%认为缺乏多样性；27%认为缺乏持续专业教育

-- 78%表示当感觉到情况有异时会提出挑战或质询

-- 展开ESG旅程并向永续发展迈进时，42%表示已制定良策；13%表示取得了不俗进展

全球董事学会网络(GNDI) 2022-2023年度「未来的董事会管治」调查报告可在此下载survey report

有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就；为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。作为非分配利润组织，凭借由來自上市公司及非上市公司董事组成的会员基础、，香港董事学会努力于为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发言以建立影响力。香港董事学会采用两文三语经营业务。网址: http://www.hkiod.com

香港董事学会是全球董事学会网络（Global Network of Director Institutes 简称“GNDI”)的成员。GNDI突破疆界，为全球董事会领袖就企业管治呈递全球之声并且精进实践准则。GNDI 成立于 2012 年，目前拥有 24 个机构成员，代表超过 15 万名董事。 http://www.gndi.org

香港董事学会获委派代办「气候管治行动」(“CGI”)香港分部。CGI是于 2019 年发起的一项全球倡议，倡导动员及装备企业董事们开展气候行动，以应对未来的企业挑战。CGI和世界经济论坛(World Economic Forum) 的合作紧密。

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陈  练

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