Tuesday, 3 October 2023, 21:16 HKT/SGT Share: 盈资集团小熊维尼前传电影将采用定格动漫技术

Reno, NV,10月03日 -(亚太商讯)- Winvest Group Limited(OTC:WNLV)(“Winvest”)是一家拥有各种媒体和娱乐投资组合的投资控股公司,该公司宣布,其动画前传电影《小熊新奇遇》(Beyond Beyond Pooh Corner)将采用定格动漫技术和传统制作的木偶,类似于《Nightmare Before Christmas》和《Coraline》等电影,由现实动作操作进行。这部电影由梦工厂前导演 Mike de Seve(《马达加斯加》)执导,将由Winvest子公司IQI Media Inc.(《外星人代码》)与BABOON ANIMATION(《愤怒鸟》)合作。 Charlene Logan Kelly “我们之所以选择定格动画的方式有两个原因。”Winvest首席知识产权官兼IQI Media制片主管查琳·洛根·凯利(Charlene Logan Kelly)说道。“首先,当你观看定格动画时,会有一种触摸到的感觉,因为人眼可以看到木偶是一个真实的物体。这与我们将在现实世界拍摄的背景相辅相成,使它们在光线和感觉上更加接近。它还将更顺畅地过渡到商品化,电影中的‘玩具’看起来与观众之后看到的一模一样。其次,我们想通过我们所选择的混合媒体来使自己与所有其他维尼熊电影有所区别。” 为了获得灵感,电影制作人将参考英国作家A.A.米尔恩(A.A. Milne)创作的原始儿童玩具,这些玩具曾激发了他的著作(包括1926年的《维尼熊》和1928年的《维尼熊角落的房子》),这些玩具深受米尔恩年幼儿子克里斯托弗的喜爱,并后来由米尔恩的合作者E.H.谢泼德(E.H. Shepard)绘制成插图。因此,《小熊新奇遇》团队将运用新的技术来创建每个木偶的服装、皮肤、毛发和面部,包括维尼熊、小猪、猫头鹰、袋鼠、兔子和驴子。“在创造制作独特并且与定格动画兼容的角色是一门真正的艺术。”洛根·凯利说。 “这个项目的每个人都是出于对维尼熊的热爱而投入的,这只小熊曾在我们父母把我们安睡在床上并读故事给我们听的时候出现过。”洛根·凯利补充道,她大部分职业生涯都在几家制片公司工作,包括梦工厂、华纳兄弟和福克斯动画公司。“我们的梦想是重新创造出真正的友情、有趣的冒险和古怪的角色的感觉,再加上一个充满了奇迹、兴奋和善意的魔法森林。” 关于Winvest Group Limited Winvest Group Limited是一家投资控股公司,专注于媒体和娱乐、制作和电影制作以及在国内和国际流媒体平台和媒体渠道上的营销和分销。Winvest将开发和管理各种多语言电影和电视项目。有关Winvest及其投资机会的更多信息,请访问http://www.winvestgroup.co. 投资者和媒体联系 Agnes Tham, Winvest首席运营官(COO) 电子邮件:info@winvestgroup.co 电话:+1 775-996-0288



话题 Press release summary



部门 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network