AEON信贷财务二零二三年度上半年收入增长37.0%至783,100,000港元，溢利增加8.3％至191,400,000港元

香港，2023年9月28日 -（亚太商讯）- AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）今日公布截至二零二三年八月三十一日止六个月（「二零二三年度上半年」或「报告期间」）的中期业绩。

报告期间，由于集团推出不同的营销计划，使循环信用卡应收账款及个人贷款应收账款持续增长，令利息收入显著增加，加上征收费用及收费上升，集团收入按年大幅上升37.0％至783,100,000港元。同时，除税后溢利上升8.3%至191,400,000港元。董事会决议宣派中期股息每股24.0港仙（二零二二年度上半年：每股22.0港仙），派息比率为52.5%。

随着市场持续复苏，集团于报告期间采取多项措施，推动销售及应收账款稳健增长，并维持优质的贷款组合，为集团同时带来收入、增长及弹性。集团整体销售额按年增长24.6%，客户贷款及应收款项总额较二零二三年二月底增加10.3%。凭借有效的信用风险管理，截至二零二三年八月三十一日的信用减值贷款及应收款项占客户贷款及应收款项总额的比例对比二零二三年二月二十八日维持平稳。

营销方面，集团利用针对性营销手法和吸引的市场推广，更好地向合适的客户宣传其具竞争力的产品和服务，刺激销售及应收账款的增长。鉴于AEON Card Wakuwaku推出的惊喜现金回赠计划广受欢迎，集团陆续推出类似的现金回赠计划，以刺激本地餐饮和海外消费。此外，集团继续改造及扩展分行网络，以满足客户面对面咨询服务日益增长的需求。

信贷管理方面，集团通过最新市场指标不断完善信用评估模型，令客户获得灵活、合适及可负担的信贷。同时，新收款分析工具的实施显著控制拖欠应收款的增加。在资讯科技方面，随着新信用卡和贷款系统以及「AEON HK」手机应用程式的推出，可提供一个灵活及综合的平台支持新的支付解决方案和创建新的产品优势。

在业务增长的同时，集团亦十分重视将可持续发展纳入其业务营运，推行多项可持续发展工作，其中包括于二零二三年四月上旬推出由环保材料制成的新分行制服。

展望未来，市场持续复苏的同时，仍然竞争激烈及充满挑战，集团将致力加快销售及应收账款增长势头，同时改善信用评估技术，以维持资产质量平稳。营销方面，集团将继续推出大型推广活动，及其他游戏及奖赏活动，以捕捉市场中预期上升的消费者支出。此外，集团将进一步加强客户关系管理及通过不同渠道促进与客户互动。集团亦预期推出新的非接触式支付产品及数码服务，优化客户经验，确保在市场竞争中保持领先地位。

为进一步减少碳足迹及能源消耗，集团将逐步在信用卡上淘汰传统PVC塑料。由二零二三年九月开始，新生产的AEON Card Wakuwaku将成为首批由通过全球回收标准批准的可持续环保塑料制成的信用卡。此举措秉承集团的可持续发展承诺，并为具备环保意识的消费者提供更多可持续的卡类产品。

AEON信贷董事总经理深山友晴先生: 「集团于一九九三年发行第一张信用卡，我们很高兴在今年庆祝AEON信用卡三十周年，纪念其过去三十年所实现的创新与成功。集团不懈地追求卓越的水平，取得了杰出的成绩，于本年度上半年录得强劲的收入增长。展望未来，集团将继续致力提供优质的信用卡服务，满足客户不断变化的需求，并以更丰富的产品服务扩大客户群。凭借强劲的流动资金及资产负债表，集团将努力抓住消费金融市场不断增长所带来的巨大机遇，并于未来实现可持续增长。」

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。

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