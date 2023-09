Wednesday, 27 September 2023, 09:00 HKT/SGT Share:

来源 Doubleview Gold Corp. Doubleview报告专有冶金测试显示从Hat矿床中回收钪至二次磷酸盐产品,总钪回收率大于90%

Vancouver, British Columbia, 2023年9月27日 - (亚太商讯) - Doubleview Gold Corp.(TSXV:DBG)(OTCQB:DBLVF)(FSE:1D4)(以下简称“公司”或“Doubleview”)高兴地宣布,对位于不列颠哥伦比亚西北部的Hat Polymetallic矿床的矿化岩心样品进行的专有冶金测试成功地显示了将钪回收至二次钪和铝磷酸盐沉淀物,并且总钪回收率大于90%。冶金测试现在正进一步进行,以生产最终的钪产品。 Doubleview总裁兼首席执行官Farshad Shirvani表示:“在Andrew Carter先生及其Tetra Tech的冶金团队和他们的创新方法的指导下,Doubleview已经实现了一个重要的里程碑,使公司在钴和钪的全球舞台上独具地位。Doubleview认为,已经将HAT Deposit发展成一个重要的铜、钴和钪矿床。这一成就将公司置于全球关键金属行业的前沿。” 他继续说:“这一成就强调了Doubleview在矿产勘探和冶金领域卓越和创新的承诺。” 冶金过程 早期的测试表明,从HAT项目中获得的地质材料含有高于通常与地壳岩石相关的钪水平,请参阅2021年10月1日的新闻发布。这些测试还显示钪报告到浮选尾矿产品中,如2022年8月9日的新闻发布所述。最近的测试集中在处理浮选尾矿,以将钪回收至中间产品,以供进一步处理和最终的钪回收。 图1:第1、3和4阶段的沉淀产物 测试表明,94%的铁可以作为主要沉淀产物(第1阶段)被剔除,钪和铝可以回收到次生磷酸盐沉淀物(第3和第4阶段),可以单独处理或合并处理。 总钪回收率达到了90%以上。金属的回收率通常良好,钪为108%,铝为103%,铁为100%。上面的照片(图1)显示了与下面图2中的第1、3和4阶段相对应的各种沉淀产物。 图2显示了Hat矿床的主要金属分布到各种沉淀产物中。 图2:主要金属在沉淀产物中的分布 合格人员 EUR ING Andrew Carter B.Sc. CEng. MIMMM QMR,Tetra Tech的MSAIMM SME Geo-Environment & Mining Services,根据《国家43-101矿产项目披露标准》(National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects)的定义,是Doubleview关于HAT项目冶金研究的合格人员,并已审查并批准了本新闻发布的技术内容。他与Doubleview无关。 注意事项:尽管独立工程公司目前正在准备矿产资源估算,但尚未在Hat Property估算出矿产资源,不能保证进一步的工作将使Lisle Zone或其他区域(如果存在)被分类为矿产资源。 关于Doubleview Gold Corp Doubleview Gold Corp是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产资源勘探和开发公司,其股票在多伦多证券交易所创业板(TSX-Venture Exchange)上公开交易(TSXV:DBG),(OTCQB:DBLVF),(GER:A1W038),(FSE:1D4)。Doubleview专注于识别、收购和资金支持北美特别是不列颠哥伦比亚省的贵金属和基本金属勘探项目。Doubleview通过收购和勘探高质量的金、铜和银矿产,并应用先进的最新勘探方法,增加股东价值。公司的战略性物业组合提供了分散化并减轻了投资风险。 董事会代表, Farshad Shirvani, 总裁兼首席执行官 欲了解更多信息,请联系:Doubleview Gold Corp, Vancouver, BC, Farshad Shirvani, 总裁兼首席执行官, 电话:(604) 678-9587, 邮箱:corporate@doubleview.ca 多伦多证券交易所创业板(TSX VENTURE EXCHANGE)及其监管服务提供者(根据多伦多证券交易所政策的定义)对本发布内容的充分性或准确性不承担责任。 本文中部分所作的声明和包含的信息可能构成“前瞻性信息”。特别是关于私募和未来工作计划的参考,或对此类工作计划的质量或结果的期望,都受到与物业运营、勘探活动、设备限制和可用性以及其他我们目前可能不了解的风险有关的风险。因此,建议读者不要过度依赖前瞻性信息。除适用的证券法规要求外,公司不承担公开更新或修订前瞻性信息的义务,无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。



