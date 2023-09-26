考古学部门确认Doubleview的有利中期考古影响评估

Vancouver, British Columbia, 2023年9月26日 - (亚太商讯) - Doubleview Gold Corp（TSXV：DBG）（OTCQB：DBLVF）（FSE：1D4）（以下简称“公司”或“Doubleview”）高兴地宣布，林业部考古学分部确认了由Taiga Heritage Consulting Ltd.根据许可证2022-0470编制的中期考古影响评估（以下简称“评估”）的发现，并确定在加拿大不列颠哥伦比亚西北部的Hat Polymetallic Project的许可工作区域上不需要进行额外的考古工作。

根据遗产保护法（Heritage Conservation Act）许可证22-0470进行的中期考古影响评估，由Taiga Heritage Consulting Ltd.编制，已经结束，并且在Hat许可的拟议发展区域和现有边界内不需要进行额外的考古工作。

Doubleview Gold Corp感谢确保该地区负责任发展所涉及的协作努力，并承诺在对环境和地区文化遗产充满关怀和尊重的同时，遵守这些标准进行运营。在发展或运营过程中，如果发现意外的考古特征，公司将立即停止在发现地点附近的工作，并联系考古学部门。

Doubleview总裁兼首席执行官Farshad Shirvani先生表示：“积极的评估符合Doubleview在其所有业务中负责任的勘探实践和环境管理的承诺。此外，积极的评估允许在该项目进行进一步的勘探和钻探，包括距离Lisle Zone 1.4公里的Hoey目标，该地点已产生了迄今为止在Hat Deposit的岩床表面取样结果中最佳的一些结果。”

“随着加拿大和世界朝着实现零净排放经济的目标迈进，从发现到采矿，负责任地开发自然资源变得至关重要。公司的HAT Deposit含有联邦政府定义的若干关键金属，这些金属将在将加拿大定位为零净排放国家的过程中发挥重要作用。公司正在计算的NI43-101资源估算结果将提供Doubleview为这个充满希望的未来做出的潜在贡献的全面概述。”

关于Doubleview Gold Corp

Doubleview Gold Corp是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产资源勘探和开发公司，其股票在多伦多证券交易所创业板（TSX-Venture Exchange）上公开交易（TSXV：DBG），（OTCQB：DBLVF），（GER：A1W038），（FSE：1D4）。Doubleview专注于识别、收购和资金支持北美特别是不列颠哥伦比亚省的贵金属和基本金属勘探项目。Doubleview通过收购和勘探高质量的金、铜和银矿产，并应用先进的最新勘探方法，增加股东价值。公司的战略性物业组合提供了分散化并减轻了投资风险。

董事会代表,

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Vancouver, BC Farshad Shirvani

总裁兼首席执行官

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