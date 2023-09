Monday, 25 September 2023, 15:39 HKT/SGT Share:

来源 BDO BDO环境、社会及管治大奖:以「碳中和」为今届大奖成立五周年之主题,上市公司提名反应热烈

香港,2023年9月25日 -(亚太商讯)- 全球第五大会计及咨询网络BDO自2018年起举办BDO环境、社会及管治大奖,鼓励企业将可持续发展纳入业务模式,藉以承担社会责任,是可持续发展的倡导者。2023年迎来大奖成立五周年,BDO将一如既往推动企业在环境、社会及管治(ESG)方面的发展,而大奖亦标志着企业在ESG各个领域表现超卓的象征。 BDO ESG大奖一直广受上市公司的支持,今届提名反应热烈,得奖名单将于2023年10月12日假香港君悦酒店举行的BDO环境、社会及管治大奖颁奖典礼宣布,组别包括「ESG最佳表现大奖」、「最佳ESG报告大奖」、「ESG年度大奖」、「主题大奖」及新增的「ESG突出表现大奖—H股公司」奖项。 本届奖项的主题为「碳中和」,除配合大奖提倡卓越ESG发展的宗旨外,亦带出应对气候变化的迫切需要。今年的「主题大奖」将表扬致力实现净零碳排放、并在以下三个主要方面表现优秀的上市公司,包括 i) 年度最大的碳排放减幅(绝对值与强度); ii) 本年度推出的减排措施能够长远显著减少商业活动的碳排放; 及 iii) 订立的长期愿景及实际计划能够实现「碳中和」。是次颁奖典礼亦会举行以「制定达至碳中和的业务策略」(Shaping business strategies for carbon neutrality)为题的研讨会,将邀请来自BDO、大学及行业协会的代表出席,与香港上市公司分享他们的见解及建议。 BDO董事兼风险咨询服务总监郑文汉表示:「我们很高兴本年度BDO环境、社会及管治大奖是自疫情后首个实体颁奖典礼,提名反应踊跃,足证大奖的认受性正不断提升。大奖除表扬企业在ESG方面的杰出表现外,更重要是鼓励企业透过将可持续发展融入业务实践,提高他们履行社会责任的意识。此外,借着不断推动企业兑现ESG承诺,企业亦能就履行合规责任作更充分的准备,实践长期可持续增长。」 香港联合交易所有限公司在今年较早时提出新的气候风险报告规定,新规定对应国际可持续准则理事会(ISSB)发布的国际财务报告准则S2气候相关披露标准,呼吁作出更严格的气候相关披露,并要求企业于2024年1月1日财政年度采用新披露标准守则前,投放资源改善相关的系统、程序及专业知识范畴。 郑文汉补充:「气候变化与全球暖化息息相关,主要是来自人类的吸热温室气体(以二氧化碳为主)的排放量增加,因此,越来越多企业意识到在业务上发展及推行长期净零碳排放的责任,藉以应对气候相关的风险,并为所有持份者创造持续的长远价值。BDO相信,新守则将鼓励香港上市公司遵守国际财务报告准则,继续巩固香港作为投资者至可信赖及领先金融枢纽的地位。」 有关香港立信德豪会计师事务所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪会计师事务所有限公司是BDO会计师事务所国际网络的香港成员所。BDO国际网络遍布全球164个国家及地区,透过1,803多个办事处及超过111,300多名专业人员,在世界各地提供财务咨询服务。香港立信德豪自1981年在香港成立,致力透过全面的专业服务协助企业成长。专业服务包括审计服务、商业及外包服务、风险咨询服务、专项咨询服务及税务服务。有关详情,可参阅网站 www.bdo.com.hk。



