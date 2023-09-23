巨星传奇：明星IP赋能的创新型新零售玩家 浦银首予“买入”评级 目标价7.8港元



香港，2023年9月25日 -（亚太商讯）- 巨星传奇集团有限公司（6683.HK）成立于2017年，是一家专注于新零售和IP创造及营运的公司，两者业务可各自创造收入，同时公司通过开发明星组合IP，为分销模式及直播带货引流及导流，迅速完成公域流量与私域流量的精准转化，IP变现之余并能带动新零售业务的销量增长，形成流量闭环。该公司于今年7月成功上市，其上市首日股价涨幅和累计涨幅在今年的IPO公司中均位列前十名；而在8月，公司首度公布中期业绩，显示实现营收、净利及毛利全面的增长。近日，公司亦宣布IP授权业务拓展至元宇宙，不断拓宽IP矩阵的边界和可能性。 9月14日，浦银国际发布研究报告，首次覆盖巨星传奇，首予“买入”评级，考虑到公司明星IP与公司新零售和直播业务的深度融合带来的发展潜力，用27x 2024E P/E（接近东方甄选10%的折扣）进行估值，目标价为7.8港元。 据悉，巨星传奇有两大主营业务，其一为IP创造和营运，主要为IP内容创作及管理，包括媒体内容策划、活动策划、明星IP管理，以及IP许可及销售相关产品；其二为新零售业务，主要以健康管理产品及护肤品的开发及销售为主。 研报指出，巨星传奇借助自有明星IP产生的流量带动品牌知名度提升，赋能公司 IP业务及新零售业务的发展，形成独有的商业模式。公司除就周杰伦IP授权与杰威尔签订协议，锁定与周杰伦IP合作优先权，制作周杰伦首个户外真人秀《周游记》，及其官方二次元“周同学”，也为不同艺人打造独特IP和内容。 巨星传奇集团有限公司董事长马心婷表示，“并非所有的明星都是IP，要有内容才能算称得上是IP，而IP的真正价值在于注入情感”。她举例，自2021年年底起，巨星传奇开始将刘畊宏“运营”为超级健身IP。凭藉着刘畊宏超过30年的健身经验，公司协助其在社交媒体上形象运营及直播规划，输出健康饮食及生活方式，让粉丝产生认同感。 值得一提的是，在疫情期间，巨星为刘畊宏打造一系列的“陪伴式直播”，最终靠着“本草纲目毽子操”火爆全网，创下153亿次观看，成功与粉丝建立了深刻的情感共鸣及抢占心智，使其在抖音平台的粉丝数自2022年1月的100万左右，增长至2022年末的7150万，单月涨粉6000万，成为抖音历史上月度增粉最高的账号。 此外，巨星传奇亦为王婉霏Vivi、方文山、詹宇豪、梁心颐、张杰等多位艺人打造明星相关IP并持续拓展明星IP组合，在今年上半年与陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议，另与孙耀威的艺人经纪公司订立谅解备忘录。从流量储备来看，巨星传奇现有明星IP组合的累计粉丝数已达2亿，体现出影响力和商业价值。这也意味着这一业务潜在的增量空间仍较大。 进军元宇宙 扩大IP授权业务 当前元宇宙的概念备受瞩目，其应用场景正逐步拓展到游戏、教育、旅游及社交等多个行业。而在今年5月，巨星传奇宣布携手杰威尔音乐、中国移动以及好莱坞特效团队Weta Workshop共同为周杰伦打造“周同学”数智人，将IP授权业务拓展至元宇宙。此一合作标志着公司扩展元宇宙IP创造和运营业务的起点，也是进入元宇宙生态系统的第一步。 巨星传奇表示，元宇宙的核心发展要素并非只靠技术，更重要的是“内容”。公司透露下一步将打造数智人元宇宙世界观，并围绕此世界观开展未来一系列内容IP，像是音乐、电影以及演唱会等。巨星传奇管理层期待能最大程度地发挥IP的优势，谈更多授权的可能性，丰富IP变现的方式。 新零售产品多样性 关注大健康领域 在新零售业务方面，公司一直专注于低碳健康管理产品以及护肤品的开发及销售，其中以魔胴咖啡为首的健康管理产品是收入贡献最大的品类。按2020至2022年总商品交易额计算，巨星传奇已连续3年蝉联中国防弹咖啡市场最大的公司，2022年份额达24.9%。护肤品方面，也有多个产品子品牌，包括针对皮肤老化人群的摩肌博士，以及针对年轻一代的茶小姐等。 去年7月，巨星传奇为刘畊宏和Vivi量身打造的品牌“爱吃鲜摩人”正式上线。该品牌主打健康至上、配料表干净、无额外添加剂的健康产品，主要布局线上渠道，陆续入驻抖音、天猫、小红书等主流电商平台。爱吃鲜摩人首次推出第一款爆品抹茶粉，直播开售秒抢10万盒，截止今年6月底，抹茶粉累计已经销售破250万盒。该产品入选食品饮料直播商品榜TOP50，品牌在2022年的GMV更是突破2000万。 其后，巨星传奇把握打造爆款优势，研发抹茶衍生产品，纵深发展攻占市场。爱吃鲜摩人在今年陆续推出抹茶榴莲千层蛋糕、抹茶冰激凌和抹茶列巴。其中，两款新品抹茶冰激凌和虎皮凤爪，在“刘畊宏肥油咔咔掉”抖音直播间引起热烈反响，一度登顶热门时段的“618大咖榜”与“直播总榜”。根据上半年的财报显示，爱吃鲜摩人销售收入约1510万元，占新零售业务收入的比例为17.0%，一年内实现从零到千万销售额，展露打造爆品潜力。 马心婷强调，生命和健康是“重要刚需”，如果说公司通过打造IP内容守护大家的心灵健康，那么公司研发的产品则可照顾大家的身体健康。她进一步指，公司发展之道是“厚积薄发”，未来会坚守着稳健成长的原则，与消费者共同成长。 浦银：新零售与IP业务将持续增长 展望未来，巨星传奇将继续丰富其核心产品、媒体内容及明星组合，以巩固其独特的IP赋能业务模式。该公司参与制作的两套主要IP节目：由周杰伦主演的真人秀节目“周游记”第二季；及以庾澄庆为中心的音乐脱口秀“乐来乐快乐”，将于2023年下半年播出。除传统IP内容外，巨星传奇亦与咪咕及其他业务伙伴于深化元宇宙方面的合作，专注于元宇宙的IP内容创造。 至于新零售业务方面，公司继续看好中国内地的消费者健康市场发展前景，故未来会研发更多元化的健康及美容产品，以及考虑拓展宠物市场，并运用公司在IP管理上的强项，结合艺人的专长，持续为消费者带来健康和快乐。 浦银预测，随着下半年的电视节目播出，以及开展健身演唱会、艺人管理、电商直播等业务，公司IP创造业务将在2023年将录得约213%的收入增长；新零售方面，在直播带货和持续研发健康管理产品的带动下，2024年收入预计将高速增长85%。 2023-09-23 来源：iMoney 智富杂志



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