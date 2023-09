Thursday, 21 September 2023, 16:49 HKT/SGT Share:

来源 Sirnaomics Ltd. Sirnaomics集团入驻香港科学园 共创香港生物医药发展新篇章

香港特别行政区,美国马里兰州德国城,中国苏州生物医药产业园,2023年9月21日 -(亚太商讯)- 行业领先的专注于研发及创制RNAi药物的生物制药公司Sirnaomics Ltd.(「公司」,连同其附属公司,统称「集团」或「Sirnaomics」;股份代号:2257)及附属公司RNAimmune(「达冕生物」) 和EDIRNA今日宣布正式入驻香港科学园,落户香港延续全球多中心布局发展蓝图。集团入驻科学园开幕仪式亦已于9月15日下午十四时于科学园举行。 Sirnaomics集团与香港科技园公司(「香港科技园」)强强连手,充分利用集团于RNAi疗法领域领先地位及香港固有优势,联通内地放眼国际,为香港创科发展注入新动力。开幕仪式上,创新科技及工业局副局长张曼莉女士、香港科技园公司行政总裁黄克强先生、转化研发所高级总监刘思雅博士、Sirnaomics创始人兼首席执行官陆阳博士、其子公司达冕生物首席执行官沈栋博士及EDIRNA首席执行官Christopher Kennedy悉数亮相,剪彩宣告集团于香港科学园研发中心和办公室正式启用。 此前,Sirnaomics已获得来自香港科技园的临床转化促成(Clinical Translational Catalyst, CTC)计划资助,以用于抗凝血疗法STP122G的临床研究,将前沿的研究成果转化为切实可行的医学进展,造福为抗凝血异常疾病需求缺口巨大的患者。 创新科技及工业局副局长张曼莉女士表示:「我非常高兴见证Sirnaomics集团以及其两家美国子公司RNAimmune和EDIRNA落户香港。Sirnaomics集团正在香港开展临床研究,重点解决亚太地区未满足的医疗需求疾病。Sirnaomics集团的落户印证香港对海外重点生命健康科技企业的吸引力及竞争力。香港的生物科技生态圈非常蓬勃,有利于相关企业的发展,目前我们是亚洲第一、全球第二大的生物科技集资中心。凭借香港的优势,包括雄厚的科研究实力和原创性以及特区政府在创科发展的作努力,企业绝对可以善用香港的优势拓展创科业务,我诚邀大家将香港创科故事向你们的朋友和商业伙伴分享。」 香港科技园公司行政总裁黄克强先生表示:「Sirnaomics集团及其附属公司RNAimmune和EDIRNA 三家美国企业落户香港科学园,证明了香港对创新、科技进步和卓越医疗健康发展的坚定承诺。香港的策略地位、世界一流的基础设施和充满活力的营商环境,使其成为这些有远见的公司蓬勃发展、并在全球舞台上产生深远影响的理想创科中心。Sirnaomics集团以助人类健康为愿景,通过尖端的RNA技术和在科学上的卓越成就,改变疾病治疗的方法。秉承使香港成为亚洲领先的RNA医药中心的使命,Sirnaomics集团积极与本地的学术研究人员及产业伙伴进行深度合作,定能推动香港RNA创新药物的发展。」 香港科技园公司转化研发所高级总监刘思雅博士表示:「很高兴看到三家公司的研发中心和办公室从今年年初起先后落户科学园,必将带动香港RNA药物研发和精准医疗的发展。随着RNA疗法领域的技术不断进步,我们希望Sirnaomics集团与香港的学术界、产业界和监管机构加强合作,促进研究成果转化为安全有效的治疗方法,让更多患者能够从这些创新疗法中受益。」 Sirnaomics创始人、董事会主席、执行董事、总裁兼首席执行官陆阳博士表示:「Sirnaomics很荣幸可以籍此机会进一步深植粤港澳大湾区新药研制领域,强化集团亚太地区发展战略。香港科技园乃优秀人才汇集之地且学术创新硕果累累,与此同时其亦提供了独特的地理优势,汇聚大湾区及国际资源。我们作为RNA疗法领域的国际领先企业很高兴可以入驻香港科学园,与集团旗下子公司们共建战略枢纽,为加速香港与大湾区核酸药物、疫苗创新和产业化的发展与提升其国际影响力贡献一份力量。」 达冕生物总裁兼首席执行官沈栋博士表示:「本次落户香港科学园为达冕生物全球战略布局扩张的里程碑。香港作为亚洲国际大都会,近年来重点着墨于创新科技发展,作为mRNA疫苗及药物研发赛道里的领先企业,达冕生物很高兴可以成为香港生物医药行业全球化蓝图的一份子,以满足在感染性疾病、癌症和罕见疾病治疗方面巨大的治疗需求空缺。」 EDIRNA总裁兼首席执行官Christopher W. Kennedy表示:「我们非常感谢有机会可以与香港科学园进行合作,共同实现我们的战略使命:助力香港创科技术发展,解决亚太地区未满足的医疗需求疾病,研发专门用于治疗遗传疾病、癌症及具有其他不足治疗临床需要的新型RNA编辑治疗药物。」 关于香港科技园公司 香港科技园公司(科技园公司)成立逾20年,致力将香港发展成为国际创新科技中心,积极让本地及全球创新者迈向成功,帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈,过去共支持超过10间独角兽企业,亦汇聚超过13,000名研究人才,以及超过1,400间从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。 科技园公司于2001年成立,一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化,为创业家的创科路上提供全方位支持。我们建立的创科生态圈持续成长,足迹遍及全港,包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心,以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素,朝着香港新型工业化发展方向,重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业,重新定位新世代工业。 科技园公司透过提供基建设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络,致力令创新科技成为香港的新经济动力,巩固香港国际创新科技中心的地位,同时借助位处大湾区核心的优势,成为引领创科发展的重要引擎。 更多有关香港科技园公司的详情,请浏览 www.hkstp.org。 关于Sirnaomics Ltd. (股份代号: 2257) Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司,公司候选产品处于临床及临床前阶段,专注于探索及开发创新药物,用于治疗具有医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是首家于亚洲和美国均拥有重要市场地位的临床阶段RNA疗法生物制药公司。凭借其专有的递送技术:多肽纳米颗粒递送平台和第二代GalNAc偶联物递送平台,本集团已建立非常丰富的候选药物管线。随着其STP705和STP707的临床项目取得多项成功,Sirnaomics目前在推进肿瘤治疗的RNAi药物方面处于国际领先地位。STP122G是首款进入临床研发阶段的GalAhead™技术候选药物。随着Sirnaomics临床生产设施的建立,本集团目前正在实现从生物科技公司向生物制药公司的跃进。如欲了解更多关于公司信息,可浏览:www.sirnaomics.com。 关于RNAimmune RNAimmune(达冕生物)是一家同时在中美两地深度布局的临床阶段生物技术公司,专注于mRNA疫苗以及新型药物创新研发,其全球总部位于美国马里兰州,中国总部位于广州国际生物岛。达冕生物的科技创新平台包括了自主开发的人工智能新生抗原预测和验证算法ALEPVA所涉及的核酸序列和脂质纳米(LNP)载体递送系统,此外还已获得了来自Sirnaomics Ltd.专有多肽脂质纳米粒子(PLNP)技术的全球独家权利,用于mRNA递送。达冕生物已铺设了多个mRNA疫苗和药物管线,包括感染性疾病疫苗(新型冠状病毒、流感病毒、带状疱疹病毒和呼吸道合胞病毒等)、肿瘤疫苗(RAS、NY-ESO-1)以及蛋白替代治疗药物等。公司极具发展潜力,逐渐成为mRNA疫苗及药物研发赛道里的领先企业。如欲了解更多关于公司信息,请浏览:www.rnaimmune.com。 关于EDIRNA EDIRNA是一家私营创新生物技术公司,专注于利用RNA编辑技术探索及开发新型治疗药物。该公司的使命是:利用创新的RNA编辑技术于全球范围内探索及开发新型RNA药物。该公司的Edit-to-Cure Therapeutics™递送平台使用RNA编辑技术解决疾病发展的根本原因。如欲了解更多关于公司信息,可浏览:www.EDIRNA.us。



