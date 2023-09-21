民银证券：首予巨星传奇（6683.HK）“买入”评级 目标价8.8港元



香港，2023年9月21日 -（亚太商讯）- 9月19日，民银证券有限公司研究部发布巨星传奇（6683.HK）首次覆盖研究报告，给予“买入”评级，目标价为8.80港元。报告称，该目标价代表2024财年预期市盈率31倍或合理的0.5倍市盈增长率（基于该行预计公司2022-2024财年调整后凈利润复合年增长率达63%）；从另一角度看，该目标价的预期市盈率较其最接近同业东方甄选（1797.HK）2024财年预期市盈率33倍存有6%折让。 据悉，巨星传奇的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。 在新零售分部，巨星传奇主要专注于低碳水化合物健康管理产品及护肤品开发及销售，且拥有区别于竞争对手的独特优势。研报指出，巨星传奇凭借对防弹饮料市场的了解以及消费者对低碳水化合物饮食的偏好，迅速在中国防弹饮料市场建立了领先的营销地位，相信其开发和推出健康管理产品的能力，是未来进一步成功的重要因素。研报称，按2020至2022年总商品交易额计算，巨星传奇已经连续三年蝉联中国防弹饮料市场第一，2022年市场份额达24.9%，比第二大行业参与者高出8倍以上，表明公司在中国防弹饮料市场处于领先地位。 在IP创造及营运分部，巨星传奇通过自身明星IP孵化能力，促进多渠道业务共同发展。巨星传奇的IP创造及营运业务包括媒体内容制作、活动策划、明星IP管理服务以及授权其明星IP并售出相关产品。从IP资源来看，巨星传奇除去为周杰伦打造二次元IP“周同学”外，还为刘畊宏、王婉霏（Vivi）、方文山、詹宇豪、梁心颐、张杰等多位艺人打造明星IP并持续拓展明星IP组合，今年上半年，还与陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议，亦与孙耀威的艺人经纪公司订立谅解备忘录。 研报指出，公司除为周杰伦和庾澄庆制作了两档IP节目之外，还通过策划和发展与刘畊宏及其他名人合作在线线下活动以及直播等内容，为公司业务带来持续增长。民银证券表示，巨星传奇透过直播运营能力和分销健康管理产品的成功经验，在抖音直播商店销售自有产品，在2022财年实现了3410万元的收入。 而新零售运营与IP创造及营运的协同合作，为公司业务带来了增长潜力。研报认为，公司透过其独特的商业模式，即明星IP赋能为新零售业务及KOC/KOL为主的分销商和经销商模式销售产品，提升了其产品在市场中的信誉和品牌知名度，并有助于其产品推广。研报表示，巨星传奇多元的IP创造和营运业务不仅为新零售业务提供了关键支持，还实现了其收入来源的多样性。因此，民银证券认为，在中国社交电商领域，巨星传奇是少数拥有明星IP赋能的市场参与者之一。 考虑到2022年因疫情影响导致需求暂时受挫后，中国消费者健康社区社交电子商务行业以及防弹饮料市场在2022年至2027年间有望出现弹性增长，同时巨星传奇亦将持续研发其他核心产品。报告亦称，公司直播电商业务规模不断扩大将可提供额外盈利来源，鉴于预期直播电商业务将于2023年下半年提速。此外，鉴于2023年下半年，其参与制作的两档主要IP节目周杰伦真人秀《周游记2》、与庾澄庆打造的流行音乐脱口秀《乐来乐快乐》的播出带来的直接收入和对品牌销量的赋能效应，民银证券预计2023年下半年将贡献巨星传奇2023财年的大部分盈利，预计巨星传奇2023财年和2024财年调整后净利润分别为人民币1.21亿元和人民币2.06亿元，分别同比增长56%和71%。 近期，巨星传奇股价表现优异，近5日连升超25%，股价一度突破8港元关口逼近历史高价，总市值65亿港元。除民银证券之外，此前浦银国际也曾首予巨星传奇“买入”评级。



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