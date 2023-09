Friday, 1 September 2023, 20:44 HKT/SGT Share: 联控布局科创、双链、绿色三大领域 有望企稳向好

香港, 2023年9月1日 - (亚太商讯) - 据信报财经新闻报道,2023上半年全球经济继续回落,欧美多家大型银行在3-5月陆续出现暴雷事件,一度引发全球经济衰退恐慌。但同时,中国市场需求逐步恢复,经济运行整体回升向好,但也存在国内需求不足、部分企业经营困难、重点领域风险隐患较多等问题。



在海外环境趋于复杂、国内经济修复承压的背景下,据内媒统计,超600家A股上市公司的半年净利出现不同程度的亏损,共有31家公司在上半年亏损超过10亿(人民币,下同),中国东航、百济神州等9家公司亏损超过20亿。港股的情况亦不容乐观,亏损或盈利下滑屡见不鲜,联想控股(3396.HK)中期业绩亦受到宏观经济影响,报告期内,收入2,012.86亿元,归母净利6.68亿元。



持续加码科创投入,探索AI创新之路



在当前市场环境下,科技创新作为推动产业升级的关键驱动力之一,愈发受到各方重视。翻看联控业绩公告可发现,其对科技创新的重视有增无减。2023年上半年,联控聚焦科技成果转化、产业创新发展和核心竞争力提升等重点工作,不断加大科技创新投入力度,研发投入70.87亿元,研发费用率提升至3.5%。



从专利数量来看,大家耳熟能详的联想集团已积累全球专利及专利申请数超3.8万件,其中,中国有效发明专利超1万件,连续6年上榜国内企业发明专利授权量十强。联泓新科在加速新能源材料、生物材料及电子材料等方向的自主研发创新的同时,亦加强与高校、科研院所协同创新合作,目前共申请专利305项,拥有授权专利231项。此外,富瀚微专注于研发创新打造技术、软件开发平台,目前共获得各类知识产权272项,其中包括发明专利115项,集成电路布图设计版权74项,计算器软件著作权登记证书78项等。



人工智能(AI)作为今年上半年最为火爆的关键词之一,仍受到广大投资者的重点关注。政策面上,科技部高新技术司司长陈家昌表示,科技部将把人工智能作为战略性新兴产业,作为新增长引擎,继续给予大力支持;政府也出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》等政策来进一步促进生成式人工智能应用的加速落地。据笔者参考公司公告及过往披露信息不难看出,联想控股已在AI领域建立起了一定的先发优势和领先的生态优势。



具体来看,作为国内少有的AI「基础层-技术层-模型层-平台层-应用层」全栈布局的企业,联想控股的AI布局横跨产业运营和产业孵化与投资两大板块,其体系内基金累计投资AI相关企业超200家,涉及底层硬件、数据、算力、算法、应用等各方面。



人工智能时代的来临极大提升AI需求方面的增长,旗下联想集团围绕AI和算力,积极开发AI智能终端、AI基础设施和AI赋能的行业解决方法等,为此,联想集团在积极践行研发投入翻番承诺的同时,计划在未来三年追加投入70亿元,以加速部署AI技术和应用。



此外,联控旗下企业探索AI技术在不同场景的应用,例如,卢森堡国际银行推动人工智能与金融相结合,信用卡提额审批、账户透支决策等业务已实现自动化、智能化;佳沃集团推动农食数智化业务的商业化落地,多项应用推广合作陆续进入实施交付阶段;富瀚微重点聚焦AI视觉应用,通过提供算力、算法、AI产品解决方案,推进普惠AI的全面落地,其SoC芯片已经可完成大模型的API的接入;拉卡拉也持续推动AI和大数据服务产品在金融科技领域持续落地,加速推进「支付+」行业解决方案。



不难看出,以人工智能为代表的新技术、新产品、新业态蓬勃发展,正在成为全球科技创新的制高点、未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。随着AI产业的快速发展,有望激发像联控这样在该产业长期积累、布局的企业的更多潜力和可能性。



助力「专精特新」,提升双链竞争力



在国内外宏观经济受到挑战的情况下,《「十四五」促进中小企业发展规划》等支持性政策的发布,在优化产业链、供应链竞争格局的同时,也再一次把投资者的目光吸引到「专精特新」中小企业上来,企业的成长性再次成为诸多投资者的重要评估指标之一。值得一提的是,多年来,联控利用自身的经验与优势,采用业务协同、供应链赋能、基金投资、公益培训等多种方式助力中小企业成长。



旗下联想集团通过自建供应链管理服务平台的方式,以自身产品、服务、设计、研发等各方面能力赋能中小企业,从而带动产业链上下游企业共同成长,其产业链已培育出国家级专精特新企业45家、单项冠军企业15家以及单项产品冠军7家。据公开数据显示,联想集团9次入选Gartner全球供应链25强,是排名最高的中国企业,同时蝉联该榜亚太区第一。



联控产业孵化与投资板块的正奇控股,通过「金融+投资+产业」的业务模式,以投贷联动及多种赋能举措助推科创企业发展,促进产业链价值提升,截至本报告期末,累计服务产业客户6,000多家,股权投资企业68家。



当前,国际经济政治格局发生深刻调整,维护产业链、供应链的稳定畅通面临新的机遇和挑战。而「专精特新」企业是增强经济韧性、提升产业链供应链现代化水平的关键主体。因此,供应链、产业链竞争力是企业整合市场资源能力的反映。截至目前,联控体系内国家级「专精特新」企业累计已达120家,公司旗下基金平台也在持续加强对专精特新和单项冠军企业的支持力度,其中,仅君联资本即投资了15家制造业单项冠军、15家国家级企业技术中心。联控在培育「专精特新」企业方面,已有一定经验,在释放自身活力,激发中小企业潜力的同时,也有望让投资者看到联控的更多可能性。



落子绿色赛道,推动可持续发展



2023年4月14日,联交所就ESG框架下的气候信息披露的优化刊发咨询文件,围绕「双碳」投资已成为多家机构的共识,将ESG纳入投资策略也是股权投资大势所趋。联想控股积极响应国家「双碳」战略,在一直处于「进行时」的ESG体系建设方面长期坚持。



联想集团聚焦打造「零碳」制造,承诺将于2050年达成整体价值链温室气体净零排放,其武汉产业基地还是中国ICT行业首家零碳工厂,而其天津产业园区从源头设计时间就引入零碳工厂理念,并和中国电子技术标准研究院联合编制了首个ICT行业「零碳工厂」标准,为业界打造了科学可复制的零碳制造智能解决方案。与此同时,联控旗下企业还持续推进降碳增效,例如国家级「绿色工厂」联泓新科在光伏领域率先实现EVA光伏胶膜料的国产替代,提升了光伏产业核心原材料的自给率,还在新型生物可降解材料领域,落地PPC项目,有助提升二氧化碳的有效利用,降低碳排放。



在绿色金融的可持续发展领域,卢森堡国际银行积极推出ESG投资相关产品,旗下设有六支ESG相关投资基金,还持续推出包括太阳能电池板贷款、气候贷款、环保汽车融资等在内的绿色金融产品;自2022年5月首次推出绿色债券框架以来,其向投资者发行多笔绿色债券,绿色债券框架已成为业务重要组成部分。



股权投资与ESG的结合具有双赢效果,两者互为需求,相互驱动。联想控股体系内基金持续关注绿色赛道,在双碳科技和绿色投资方向已投资超过50家企业,覆盖能源脱碳、终端电气化/智能化、数智化产业赋能和绿色发展、合成生物及节能环保与生态修复领域,其中包括宁德时代、先导智能、美克生能源、璞泰来、中储国能等多家行业领先企业。



2023年下半年,在全球政策性加息转变之际,投资者纷纷寻找投资机会,施罗德、摩根士丹利和贝莱德基金等外资投行皆表示中国股票已迎来较好的配置时点;中信证券也表示,前期压制港股表现的外部风险因素已逐渐消退,且在内部稳增长政策支持下,基本面触底反弹趋势已现。笔者相信,虽然下半年全球经济依然存在诸多风险和不确定性,但中国经济稳中长期向好的基本面未变,港股趋向反弹的情况下,像联控这样在科技创新、产业链以及绿色发展等国家重点关注领域均有所布局的企业,有望平稳穿越周期,实现长期可持续发展。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network