Thursday, 31 August 2023, 23:06 HKT/SGT Share: 中进医疗(NASDAQ: ZJYL)进军生活美容类产品制造领域 合作研发三款美容美体产品获市场订单

中国常州, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 中进国际医疗有限公司("公司 "或 "中进")(纳斯达克:ZJYL)是一家全球领先的康复设备提供商。日前,中进宣布进军生活美容类产品制造领域,成立美容类产品事业部,并已与日本知名美容产品制造公司MIYAKO合作完成了“面部管理仪”、“瘦身爆脂仪”、“健康管理仪”等三款产品的研发,该技术为世界首创,预计10月中旬正式实现量产。目前,产品已收到阿伴碧媞生物科技(上海)有限公司的600台正式订单,充分表明了市场对于中进研发实力的认可及产品的信赖。



面部管理仪主要针对祛皱、祛斑、美白、紧致提升、敏感肌及痘痘肌等需求,通过进行面部淋巴疏通、提拉紧致、以达到改善细纹,消耗脂肪,恢复肌肉弹性的效果,帮助使用者重返年轻皮肤状态,实现逆龄肌肤。瘦身爆脂仪主要通过超音波、爆脂、高周波和EMS等技术实现消耗分解内脏脂肪、游离脂肪,紧致皮肤及疏通血液淋巴的功效,帮助使用者轻松实现魔鬼身材。搭载EMS微电流以及低中高周波技术的健康管理仪则主要针对富贵包、肩周炎、淋巴结节等问题,通过运动深层肌肉,疏通结节,促进淋巴与血液循环,以达到消耗脂肪,打造立体感身材的效果。



目前三款产品均已获得阿伴碧媞生物科技(上海)有限公司的正式订单,该公司主要从事租赁业务,预计将通过3年时间在中国市场铺设1万台设备,同时也计划销往海外。通过布局中国及海外市场,中进将进一步提升产品销量,实现全球化布局。



中进医疗自2006年成立以来始终致力于为社会弱势群体提供更为舒适、方便和安全的产品。近年来,公司坚持科技创新,不断丰富产品组合以满足市场多元化的消费需求增长。未来,中进将继续通过坚持研发创新,夯实业务基础,不断扩大市场份额,提升业绩表现。



关于中进国际医疗有限公司

公司成立于 2006 年,总部位于江苏省常州市,通过中国经营实体为残疾人、老年人和伤后康复者设计和制造轮椅和生活辅助产品。公司的中国运营实体在江苏省常州市和泰州市设有两家制造工厂,总面积约为 228,257平方英尺。公司的中国运营实体与中国的40 多家经销商建立了合作关系,并在全球其他地区与 20 多家经销商建立了合作关系。公司的大部分轮椅产品(30 多个型号)销往日本和中国的经销商,其中包括日本最大的医疗器械经销商之一日进医疗器株式会社。公司在中国的运营实体拥有中华人民共和国专利管理部门颁发的多项专利,旨在提供既轻便又符合人体工程学的创新轮椅设计。



欲了解更多信息,请访问:http://www.zhjmedical.com



如有垂询,请联络慧悦公共关系顾问集团有限公司:

Audrey Wang/Charlotte Zhang

电话:(852) 3618-8460/3594-6407

电邮:Audrey.wang@intelligentjoy.com/charlotte.zhang@intelligentjoy.com





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network