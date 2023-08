Thursday, 31 August 2023, 20:39 HKT/SGT Share: 联想控股发布中期业绩 科创投入力度进一步增强

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,2023年已过大半,不仅年初恒生指数收涨10.4%的好光景没能重现,中国7月人民币新增贷款和社融增量断崖式下滑等不利数据更是让大市在8月节节下跌。在此严峻的市况之下,众多上市企业上半年的经营情况不佳,根据披露易的数据,仅主动发布盈利警告的企业就超过三百家,其中亦有像东风集团股份、五矿资源、深圳控股、联想控股这样的大型公司。



今日联想控股(3396.HK)发布了2023年中期业绩,收入人民币2012.86亿元,归母净利人民币6.68亿元,同比也有所下降,公告指出主要是由于全球经济增速放缓,旗下联想集团受行业因素影响业绩下滑所致;此外,资本市场的持续疲软也导致投资收益有所波动。结合上半年宏观经济情况,毕马威中国指出,「中国经济恢复的内生动力不强,外部环境也更趋复杂」,企业短期的业绩下降亦可以理解。



分析一家企业可以从两个角度出发,一是「现在」,短期的收入和利润是否足够吸引;二是「未来」,长期的发展方向和重点投入是否符合国家的政策倡导和前沿潮流,这方面联想控股倒有可圈可点之处。



去年底ChatGPT引爆了人工智能领域的热度,而在这一鸣惊人的表现背后是Open AI长期的研发投入。联想控股的AI布局亦由来已久,其中作为其支柱资产的联想集团全球AI基础设施业务年度收入已突破150亿人民币,同时在未来三年将追加投资70亿人民币;联控旗下卢森堡国际银行也在推动人工智能与金融相结合,信用卡提额审批、账户透支决策等业务已实现自动化、智能化;重点聚焦AI视觉应用的富瀚微,也持续推进普惠AI的全面落地。此外,据统计,联控旗下各基金平台累计投资AI相关企业超200家,涉及底层硬件、数据、算力、算法、应用等各方面,投出了像智谱AI、寒武纪科技、达观数据这样的领先企业。



而AI只是联控在科技创新领域投入的方向之一。根据公告披露,上半年联控研发投入人民币70.87亿元。联想集团全球专利及专利申请数已积累超3.8万件,研发投入占比稳步提升;联泓新科共申请专利305项,拥有授权专利231项;富瀚微共获得各类知识产权272项。此外,联控体系内基金继续瞄准新一代信息技术、芯片、人工智能、新能源、新材料等国家战略性产业,上半年累计投资科技企业约50家。



在自身的发展之外,研究联控的业绩公告也可发现,这家企业并不只是「独善其身」,而是作为「链主」助力上下游中小企业的共同成长。



联想集团通过自建供应链管理服务平台的方式,赋能产业链中小企业,还9次入选Gartner全球供应链25强。值得一提的是,联想集团是中国、亚太地区唯一上榜的高科技制造企业,更是排名最高的中国企业,最近还蝉联该榜亚太区第一。与此同时,联控体系内各基金也通过多种方式,持续加强对专精特新和单项冠军企业的支持培育力度,累计投出国家级专精特新企业120家。



关于未来规划,联想控股表示,「将继续坚持科技创新引领高质量发展,积极优化资源布局,在国家鼓励及倡导的战略方向上寻求新机遇」,反映出其在业绩承压的情况下仍然保持了战略定力,随着其在科创等领域的布局成熟,预计公司业绩将得到更强支撑和成长空间。





