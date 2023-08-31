Thursday, 31 August 2023, 11:01 HKT/SGT Share: 光大环境公布2023年中期业绩 高质量发展喜见成效 龙头地位坚如磐石

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 日前，中国环保行业龙头光大环境（集团）有限公司（257.HK）（以下简称“光大环境”或“公司”）公布2023年上半年业绩（含附属公司），面对全球经济增长乏力，贸易增速放缓，光大环境顺应环保产业由高速转向高质量的发展方向，上半年发展态势稳中有进，展现出较强发展韧性，行业龙头地位稳固，品牌价值提升，高质量发展成效逐渐体现。



平衡轻重资产业务布局，收入结构持续优化



综观2023年上半年，光大环境沿着“聚焦自身优势，巩固龙头地位；聚焦管理提升，推动高质量发展”两大发展主线，围绕固废、泛水、清洁能源三大主业，着力调整轻重业务布局，进一步贯彻落实轻重并举的发展思路，收入结构进一步优化。



在传统业务领域，公司持续于垃圾发电、污水处理、生物质综合利用等领域取得新项目，先后签署多个餐厨及厨余垃圾处理、粪便处理、炉渣处理、供热、环卫一体化等垃圾发电协同类项目，巩固于当地市场的垃圾发电产业链布局。



轻资产业务方面，公司亦屡有突破，以“工程设计－采购－施工－运营”（EPCO）模式接连取得四川宜宾第二生活垃圾焚烧发电厂（一期），江苏淮安涟水县空港产业园工业废水处理厂及江阴高新区污水处理厂一期一阶段等多个环保项目，进一步丰富了公司在轻资产业务领域的相关经验，巩固了公司在垃圾发电、工业废水处理领域的市场地位与竞争优势。



业绩显示，2023年上半年，光大环境共投资落实25个新项目并签署1份现有项目的补充协议，总投资约人民币31.22亿元；承接各类轻资产业务合同总额约人民币20.14亿元，投资及合同总额已经超过去年全年拓展总额的60%。



运营能力提升，企业发展质量更优



2023年上半年，光大环境环保能源、环保水务和绿色环保三大核心业务版块持续通过信息化、智慧化及平台化建设，提升运营管理的精细化水平。



环保能源优化相关技术工艺与管理流程，有效提升了垃圾发电项目的入厂垃圾吨发电量；30余个项目拓展对外供热业务；加强垃圾来源的统筹与整合，实现垃圾发电项目的垃圾入厂量、发电量同比增长，项目经营效益提升。



绿色环保试点新的危废处理工艺技术，有效提高项目产能利用率并且降低相关成本，同时针对生物质综合利用项目，率先在业内开展“生物质燃料前端收储试点及体系建设”工作，抵御市场供需关系失衡带来的挑战，促进项目的经济效益较去年同期有所提升。



环保水务继续推进“厂内光伏”减碳试点工作，以绿色电力补充项目厂区用电。上半年，集团已有5个试点投入运行，总装机容量达9.01兆瓦，预计每年可为项目补充510万千瓦时绿色电力；另有9个试点正在建设、筹建或筹划阶段，总装机容量预计超过10兆瓦。有效降低项目运营成本，进一步促进运营管理提质增效。



财务成本降低，企业发展态势更稳



公告显示，2023年上半年，光大环境有效管理资产和负债结构，保持财务稳健性，于2023年6月30日的资产负债比率为65%，较2022年年底的67%下跌2个百分点。同时，公司围绕财务管理、工程建设管理、信息技术管理及招标采购管理四个关键环节深入推进各类“降本增效”工作，并取得良好成效。



财务管理方面，公司优化融资结构，持续推动贷款利率压降，置换境外高息借款为低息借款，优化境内外借款结构，进一步降低财务成本；工程建设管理方面，优化项目建设预算审核流程，开展运营项目技改成本调研，通过相关制度优化、费用统筹、技术提升等措施有效压降项目建设成本；信息技术管理方面，积极推进智慧管理平台建设和业财一体化，促进业务协同、数据融合，提高经营决策分析效率；招标采购管理方面，优化采购层级，扩大集中采购范围，有效实现采购成本压降。





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