Thursday, 31 August 2023, 08:45 HKT/SGT Share: 国轩高科上半年净利润增长224%,海外营收增长近3倍 主营动力电池业务营收达104.78亿元,同比增长58.56%

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 8月29日晚间,国轩高科(002074)发布了2023年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入152.39亿元,同比增长76.42%,公司归母净利润2.09亿元,同比增长223.75%。相比去年同期,今年公司一直推行的“国际化”战略和“做大储能”战略初见成效,其中海外业务同比增长296.74%;公司“做大储能”战略稳步落地:储能营收41.47亿元,同比增长224.33%。值得关注的是,公司扣非归母净利润实现转正,经营性净现金流同比增长80.19%,前期在产能、市场、技术等方面的战略布局逐步顺利落地。



动力储能双增长呈现规模效应 毛利率实现双提升

中报显示,动力锂电池和储能电池业务是公司营收的主体。2023年上半年,受益于新能源汽车行业快速发展,公司动力电池业务实现营收104.78亿元,同比增长58.56%,占总营收的比例为68.76%。公司国内电动车客户结构不断优化,上半年新增广汽埃安、合众哪吒等多个项目定点。目前,公司已与上汽大通、上通五、江淮汽车、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、零跑汽车、合众新能源等车企建立了战略合作关系,并向荷兰Ebusco、印度塔塔、越南Vinfast持续供货。未来市场需求的进一步释放,战略客户新车型的陆续量产,将为公司动力电池业务订单量及营收增长提供保障。



同时,公司储能业务占比不断扩大,收入规模达到41.47亿元,同比增长224.33%,占营收比重达27.21%。上半年,伴随电网侧、发电侧、电源侧、用户侧储能需求增长,新型储能市场需求快速释放,全球储能电池出货量规模再创新高,行业迎来规模化扩充,公司正抓住行业爆发机遇。华创证券研报认为,随着海内外通信基站和储能电站业绩放量,预计2023年公司储能出货量可达10GWh以上。



动力电池及储能出货量增长或将持续体现规模效应。

值得关注的是,上半年公司整体毛利率得以提升。分业务来看,相比于2022年上半年,公司动力锂电池业务毛利率从12.49%提高到13.22%,储能电池业务毛利率从10.24%提高到17.43%。这主要得益于,公司完成了矿产资源端、材料端(正极材料、负极材料、隔膜、电解液)、电芯及PACK,到回收端的全产业链布局,保障原材料的稳定供应,实现降本增效。



海外业务增长3倍,携手战略伙伴打开国际市场

上半年,公司在海外地区(含港澳台)实现营业收入30.62亿元,同比增长296.74%,已大幅超过2022年全年的海外营收规模。海外业务营收占公司总收入的比重从2022年上半年的8.94%提升至目前的20.09%。



公司依托现有技术优势与丰富的产品系列储备,持续构筑海外业务核心竞争力。上半年,公司在欧美、东南亚、南美等地区新一代动力电池和储能电池生产线以及在印尼、阿根廷、美国等地的原材料基地逐步走向落地;与欧洲动力电池制造商InoBat达成战略合作,共同探索开拓欧洲市场;与易捷特战略合作,进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并供货;还同越南车企VinFast共同打造越南首个磷酸铁锂电池制造工厂,加快布局东南亚市场。此外,公司与印度TATA、泰国Nuovo Plus、日本爱迪生能源等知名海外公司进行战略合作。



公司国际研产供销一体化配套体系正加速走向成熟,将推动海外业务进一步增长。

与此同时,战投股东大众也对公司业务出海持续助力。继去年年初获得大众汽车中国市场标准电芯三元和铁锂的正式量产定点,今年5月,国轩高科全资子公司合肥国轩收到大众汽车集团的采购定点函,将成为大众汽车海外市场定点供应商供应磷酸铁锂“Unified Cell(标准电芯)”动力锂电池产品,后续将面向大众汽车集团全系列车型供货。东北证券研报指出,通过和大众的合作与绑定关系,完成国际头部企业的背书,国轩可以借助大众的品牌打开国际市场,开拓更多优质客户,充分享受全球汽车电动化的成长红利。



此外,公司储能业务在海外市场也表现出色。据公开消息,公司已向美国市场出口了1GWh+的储能产品;上半年还与日本爱迪生能源达成战略合作,双方将携手开拓日本储能和回收市场,促进可再生能源在日本普及。目前公司海外储能合作伙伴还包括ABB、Invenergy、Jinko、Borrego、NextEra Energy等。



持续大规模研发投入,支持电池技术不断创新

报告期内,公司研发投入达到12.04亿元,同比增长38.49%;新增专利技术653项,累计授权专利4672项,主持及参与标准制定共计66项。



根据海通证券研报,公司多项电池新技术处于行业最前沿水平,在磷酸锰铁锂、半固态电池技术等前瞻性技术研究均已取得阶段性进展,量产可期。此外公司的先进PACK技术Matrix U 电池包在今年的世界动力电池电池大会上获电池系统卓越创新奖 。



目前,公司230Wh/kg磷酸铁锂电芯设计定型;已实现302Wh/kg三元电芯量产装车,系统能量密度突破200Wh/kg;360Wh/kg三元半固态电池通过严格的针刺测试,系统能量密度可实现260Wh/kg。



2023年初,公司正式获得大众汽车集团电芯测试实验室认可资质,标志着公司测试验证能力获得大众汽车集团认可,并正式进入全球领先技术管理体系。



2023年5月,公司在第十二届科技大会上发布了自主研发的全新LMFP(磷酸锰铁锂)体系的L600启晨电芯及电池包,电池单体能量密度240Wh/kg,系统能量密度达190Wh/kg,并计划于2024年量产。包括L600、大众标准电芯、4695大圆柱在内9款国轩高科第三代电芯完成产品迭代,将为锂电产业的技术革新带来新的活力。



此外,公司还在不断加强产学研合作。继上半年与中国科学技术大学共建创新电池联合实验室后,近期公司又与复旦大学合作建立先进电池技术联合研究中心,提升自身创新能力。



控股股东持续增持,不断传递增长信心

报告期内,基于对公司新能源锂电池业务发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司控股股东之一南京国轩控股集团有限公司(以下简称“国轩控股”)追加了增持计划。



2023年3月13日至4月21日,国轩控股与银河德睿开展场外衍生品交易,银河德睿从二级市场累计增持公司股票1045.78万股,占公司总股本的0.59%,累计增持金额为29956.8万元(不含手续费)。在此增持计划实施完毕之后,国轩控股再次宣布追加增持,计划自 2023年4月25日起六个月内,增持股份金额不低于人民币 3 亿元且不超过人 民币 10 亿元。



截至7月27日,本次增持计划时间已过半,银河德睿已累计增持公司股份1078.17万股,占公司总股本的0.61%,增持金额为29741.88万元(不含手续费),本次增持计划尚未实施完毕,控股股东国轩控股将继续按照增持计划增持公司股份。





话题 Press release summary



部门 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network