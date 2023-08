Thursday, 31 August 2023, 08:32 HKT/SGT Share: 立讯精密发布2023年中期业绩报告,上半年实现收入与利润双增长,多元化布局成效显著



香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 立讯精密(002475.SZ)本周一(8月28日)公告2023年中期业绩报告与Q3业绩预告。2023年上半年,立讯精密录得销售收入979.71亿元(人民币,下同),同比增长19.53%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的凈利润41.54亿元,同比增长 22.48%。同时,立讯精密预计2023年前三季度归属于上市公司股东的凈利润70.40亿元–76.80亿元,同比增长10%-20%。



根据立讯精密此次披露的2023年中期业绩报告来看,立讯精密盈利能力明显提升,多项财务指标得到进一步优化。分业务来看,报告期内,立讯精密几大业务板块均实现了稳定的增长,多元化布局成效显著。其中,主业消费电子板块收入828.56亿元,同比增长18.46%;汽车业务板块收入32.07亿元,同比增长51.89%;通讯业务板块收入61.37亿元,同比增长68.42%。



上半年实现收入与利润双增长,Q2毛利率环比上升、现金流创新高

报告期内,立讯精密实现销售收入与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的凈利润双增长,其中扣非凈利润增速又大于营收增速,显示其营收质量得到明显提升。同时,立讯精密的现金流量表现也可圈可点。2023年上半年,立讯精密经营活动产生的现金流量凈额88.14亿元,同比大幅增加263.74%。有券商报告指出,立讯精密现金流量持续改善,23Q2经营现金凈流入52亿(23Q2单季度CAPEX 31亿),是历史Q2现金流新高。现金流是企业的血液,充沛的现金流为立讯精密的持续经营保驾护航。



此外,有券商出具研报表示,立讯精密22Q4-23Q2连续三个季度「销售商品提供劳务收到现金」同比增速超过「购买商品接受劳务支付的现金」,隐含毛利率提升。同时报告指出,立讯精密上半年毛利率为10.64%,而Q2毛利率为11.27%环比改善。



多元化战略布局成效显著,三大业务板块发展稳步向前

立讯精密目前的定位为解决方案提供商。立讯精密作为解决方案提供商所依靠的是其扎实的技术实力和前沿的创新能力,致力于为市场提供产业链完整、极致的综合解决方案。



分业务来看,消费电子板块是立讯精密的基本盘,上半年公司消费电子业务表现整体好于行业水平。根据Canalys的数据显示,全球智能手机市场连续第五个季度下滑,2023年第一季度同比下滑12%;2023年第2季度全球智能手机市场出货量同比下降11%。在此背景下,立讯精密消费电子业务依旧保持良好增长态势。



通讯业务板块是立讯精密近几年增速最快的业务板块。 2023年上半年以来,立讯精密通讯相关产品在技术研发、技术突破、产品精密制造等方面,持续收获海内外头部客户的高度认可,产品端市场表现优异,整体业务规模维持高速增长态势。立讯精密在公告中展望,「未来,随着5G、AI 应用的持续渗透,公司通讯业务将受益于新趋势的蓬勃发展,并借助创新技术为新老产品深度赋能」。



汽车业务方面,立讯精密汽车业务上半年业绩增长超50%。根据乘联会数据,2023年上半年中国乘用车零售销量为952.4万辆,同比增长2.7%,其中新能源乘用车零售销量为308.6万辆,同比增长37.3%,汽车市场销量持续增长。在此背景下,立讯精密持续推动公司汽车版图规模扩大,已与奇瑞、广汽、以及华为汽车达成合作,形成多维度的战略协同。



总的来看,2023年上半年立讯精密管理提效,资产提质,公司三大业务板块发展也稳步向前。下半年,借助苹果新品发布会以及通讯行业、汽车行业的风口红利,立讯精密业务有望以稳扎稳打的姿态进一步增长。





