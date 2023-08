Wednesday, 30 August 2023, 10:19 HKT/SGT Share: 达美乐中国-达势股份(01405.HK)发布亮丽2023中期业绩 新市场拓展与门店扩张结硕果

香港, 2023年8月30日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,全国多地2023年以来积极出台促进餐饮消费的举措,如举办美食节、发展夜经济、发放消费券等,取得了显著的成效。随着各项政策效果逐步显现,在线线下经济活动不断发力,预计餐饮行业恢复和扩大消费将得到进一步提高,从而为经济增长注入更多活力。



8月29日,作为全球最广受推崇的消费品牌达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商,达势股份有限公司(「达势股份」或「公司」、股份代号:01405.HK)发布2023年中期业绩。公告显示,于2023年前六个月,按实现的销售额计,公司业务持续增长,新开门店数量及新进入城市数量均创历史新高。



所有市场收入强劲增长 运营效率提高 拥有优质外送服务模式



于2023年上半年,达势股份的总收入为人民币13.76亿元,较2022年同期的人民币9.09亿元,同比增加51.5%。所有市场的收入均实现强劲增长。依托于强劲的收益,门店层面及公司层级的运营效率亦有所提高,门店层面的EBITDA从2022年上半年的人民币1.38亿元同比增长86.1%至2023年上半年的人民币2.57亿元;门店层面的EBITDA利润率提高至18.7%,而2022年同期为15.2%。门店层面的经营利润从2022年上半年的人民币0.83亿元同比增长123.6%至2023年上半年的人民币1.86亿元;门店层面的经营利润率提高至13.5%,而2022年 同期为9.2%。



外送一直是全球达美乐比萨品牌DNA的一部分,亦一直是达势股份于中国实行的工作重心。公司致力于在市场上保持最佳的外送服务标准,实现30分钟必达,迟到送优惠券的承诺,以确保客户获得完美的外送体验。具体来说,公司于上海及北京市场收入从2022年上半年的人民币579.8百万元同比增加30.3%至2023年上半年的人民币755.4百万元,其中超过75%的收入来自外送订单。



性价比优势夯实客户基础 市场机遇下新市场拓展实现丰收



根据中国饭店协会的调研,目前餐饮消费市场复苏迅速,同时消费者对实惠更加注重,这给高性价比的大众餐饮带来了市场机遇。达美乐比萨菜单涵盖入门级别到尊享级别多种价格区间,消费者可以在菜单中找到物超所值的单品,并为会员提供具吸引力的套餐、限时促销及特别优惠。



高性价比套餐的推出,助力达势股份于2023上半年获得了更多的市场份额。报告期内,新增长市场的收入增长更为强劲,同比增加88.7%,达到人民币6.21亿元,占总收入的45.1%。此不仅得益于现有新增长市场(包括但不限于杭州、苏州、南京、深圳、广州及天津)整体收入的强劲增长,更是由于公司于新拓展城市(包括武汉、济南、成都、青岛、温州及常州)尤为出色的表现,皆是达美乐比萨于中国的品牌实力及迅猛发展势头的有力证明。



门店扩张战略持续进行 行业复苏下凸显竞争优势



达势股份的门店经济模式非常具有扩展性及复制性,截至2023年6月30日,公司在济南、武汉、成都、青岛、温州及常州六个新城市共开设了24家门店,其中六家门店目前在达美乐比萨全球系统中保持着全球首30天销售额前六名的记录。截至2023年6月30日,公司在有关六个城市每家门店平均日销售额为人民币46,660元。考虑到这一成功经验,公司将继续寻求扩展这一门店经济模式的机会,切入更多新城市,拓展更多市场。



在政府促进消费政策和市场机遇推动下,餐饮行业正在持续复苏,而达势股份的高性价比、优质服务和创新产品的竞争优势也得到了充分体现,其门店扩张战略迅速展开,业绩稳步向好,取得了令人瞩目的成果。展望未来,公司将继续执行走深走广的网络扩张战略,通过进一步渗透现有市场和进入更多新城市,提升品牌知名度和声势,扩大市场份额,巩固比萨赛道龙头地位。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network