光大永年公布2023中期业绩



香港, 2023年8月29日 - (亚太商讯) - 光大永年有限公司，为中国光大集团旗下物业租赁、及物业管理及销售持作出售物业公司（「光大永年」或「集团」，香港联交所股份代号：03699）今天公布截至2023年6月30日止（「报告期内」）之中期业绩。



报告期内，集团的收益约为人民币22.1百万元，较去年同期减少约人民币5.0百万元（2022年：人民币27.1百万元）。收益减少主要由于租用率下跌所致。公司权益股东应占溢利约为人民币13.3百万元（2022年：人民币12.3百万元），较去年同期增加约人民币1.0百万元，乃因投资物业的估值收益上升所致。每股基本盈利约为人民币0.03元（2022年：人民币0.03元）。



物业租赁

于2023年6月30日，集团的物业组合包括光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业，分别位于四川省成都市及云南省昆明市，总建筑面积约为89,507平方米（2022年12月31日：89,507平方米）。报告期内，物业的平均租用率约为73% (2022：86%)。租金收入约为人民币16.2百万元（2022：人民币20.0百万元），较去年同期减少约人民币3.8百万元，主要是由于租用率下跌所致。



物业管理服务

集团拥有一支专业物业管理团队为其下的光大金融中心及光大国际大厦提供管理服务，以提升物业的价值。报告期内，物业管理服务的收益约为人民币5.9百万元（2022：人民币7.1百万元），较去年同期下跌约人民币1.2百万元，主要是由物业的空置率上升所致。



投资物业

于2023年6月30日，投资物业公允价值为人民币959.5百万元（2022年12月31日：人民币954.1百万元）。截至2023年6月30日止六个月，投资物业估值收益约为人民币5.4百万元（2022：人民币0.7百万元），较去年同期增加约人民币4.7百万元。



于2023年6月30日，集团持有现金及银行结余约为人民币224.0百万元（2022年12月31日：人民币214.9百万元），资本负债比率（按本集团总负债除以总资产计量）为19.0%，（2022年12月31日：18.3%），流动资金状况良好。



回顾期内，集团旗下租户及租务合同、出租率皆相对稳定；预期下半年市场或虽仍有波动，但在客户经营情况稳健及集团的出租合约稳定的情况下，相信出租率已见底，预期未来将处于平稳或逐步回升，租金走势亦将持续回稳。



展望

上半年，在多项不稳定风险仍困扰整体经营环境的情况下，伴随着外围市场息率走高，内地消费意欲仍相对低迷，房地产市场亦未有太大起色，集团的物业管理市场难免会受到影响，惟集团现金充裕，而且并无负债，因此高息环境有利增加利息收入。受益于中国光大集团的协同效应和「光大」品牌的知名度，集团一直与其保持长期友好合作，务求实现互利双赢，促进租赁业务的稳定发展。2023下半年，本集团将持续扩大物业管理服务的经营规模，并继续把握增加租务、资金管理、寻找新投资机会的三大发展方针，增加出租量及运用资金作稳健的投资。



展望未来，中央政府继续大力推动经济增长，陆续推出振兴经济政策，预料对楼市及租赁市场带来刺激，对稳定物业管理行业增长亦能发挥正面作用，房地产市场于中长线将能随市场调整到位而继续平稳发展。在国际环境不稳定的背景下，集团对收购海外物业持观望态度，但在中国内地，若有合适的优质项目，集团会考虑收购，以丰富业务组合，并带来长远投资回报。同时，计划积极优化升级服务质量和用户体验，务求进一巩固自身竞争力及抗风险能力，致力为股东争取长远、稳健和丰盛的利润。



有关光大永年有限公司

光大永年有限公司为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司，拥有、出租及管理位于四川省成都市的物业，亦拥有及出租位于云南省昆明市的一项物业。集团的物业位于中国西部重点城市成都及昆明的市中心。集团的物业组合包括三项商业物业（即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业）。



如欲获得更多光大永年数据，请浏览公司网站 https://ebgca.com.hk/。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

