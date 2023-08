卫龙公布2023年中期业绩

香港, 2023年8月29日 - (亚太商讯) - 中国辣味休闲食品行业龙头企业,卫龙美味全球控股有限公司(「卫龙」或「集团」,香港联交所股票代码:09985)公布截至2023年6月30日止六个月(「期内」)未经审核之中期业绩。



随着新冠疫情影响逐渐减弱,消费场景不断修复,消费情况亦持续改善,中国的经济正在稳步恢复常态化运行。作为中国辣味休闲食品行业的领导者和先行者,卫龙在持续增强研发能力并深耕现有品类、丰富产品组合的同时,积极推进零食量贩渠道,强化全国销售和分销网络,同时深化在线渠道发展,通过年轻化的品牌营销,加强与年轻消费者的互动,与消费者建立更加紧密的连接。



卫龙期内业绩表现稳健,2023年上半年录得总收入约23.27亿元(人民币,下同),同比增长3.0%,主要由于:(i)公司去年对主要产品结构进行了调整以及对业务进行了升级,该调整及升级在期内初具成效;(ii)期内线下传统及卖场超市客流量有所下滑;(iii)去年主要产品结构调整带来的平均售价的提升被产品销量的减少而部分抵消。毛利约11.06亿元,同比增长28.4%,毛利率由去年同期的38.1%提升至47.5%,主要由于(i)集团在去年对主要产品结构进行调整带来了平均售价的提升;(ii)期内原材料价格下降 及(iii)集团持续优化生产工艺流程,优化了成本管理。净利润约4.47亿,同比上升271.4%。经调整净利润同比增长17.0%至4.97亿元,经调整净利润率从上年度同期的18.8%提升至21.4%,主要由于毛利的增长。



考虑集团盈余、整体财务情况,董事会决议派发2023年中期股息每股人民币0.12元(含税),约为2023年上半年净利润的60%,预计派付股息日期为2023年10月12日或前后。



回顾期内,在产品方面,卫龙持续坚持「多品类、大单品」的产品策略,通过持续性的研发创新,不断对现有产品迭代和升级,并延展产品组合促进产品结构的进一步优化,以应对多元化的市场需求和消费者偏好。



在渠道方面,卫龙继续巩固辅销助销策略,加强门店覆盖及执行能力。随着零食渠道等新兴渠道的崛起,公司积极捕捉零食渠道发展新机遇。



在品牌方面,卫龙不断加强品牌建设,通过以年轻消费者为核心的品牌活动,做好消费者调研和互动。集团积极探索品牌知名度和美誉度的提升,同时结合深度的在线内容营销,提升用户的参与度,不断提升消费者体验。



卫龙董事长刘卫平先生表示:「面对中国休闲食品行业渠道端的多元化变迁,零食量贩店、内容电商等新渠道的崛起,卫龙将以更积极更开放的心态拥抱新渠道带来的发展机遇。同时集团将不断加强产品建设和品牌建设,持续梳理和完善现有产品矩阵,并不断加强公司的品牌知名度和美誉度。同时公司将继续巩固供应链能力及研发能力,持续提升组织能力,加强数智化建设,以提高总体的运营效率及消费者体验。集团将继续不忘初心,牢记使命,致力为消费者、客户、股东、投资者、员工及社会争取最大回报。」



关于卫龙美味全球控股有限公司

卫龙美味全球控股有限公司(「卫龙」)是中国领先的集研发、生产、加工及销售为一体的辣味休闲食品企业,拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。自2001年首创第一根辣条并引领辣条行业标准建设至今,卫龙致力于让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化,从而不断为消费者创造美味的休闲食品和愉悦的消费体验。凭借出众的「多品类、大单品」策略及品类拓展能力,卫龙已成功扩展至蔬菜制品、豆制品及其它产品等品类,推出包括魔芋爽、风吃海带、78°卤蛋等单品。卫龙是倍受中国年轻消费者喜爱的休闲食品品牌,2023年荣获「TopDigital创新营销奖内容电商专项奖」,同时亦获得虎啸奖「社交媒体营销(铜奖)」。如欲获得更多信息,请浏览 https://www.weilongshipin.com/





