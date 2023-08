Monday, 28 August 2023, 21:58 HKT/SGT Share: 金活医药中期公司拥有人应占溢利同比增长55.8% 国内分销业务加速恢复,核心产品表现亮眼

香港, 2023年8月28日 - (亚太商讯) - 医药大健康分销领先企业—金活医药集团有限公司(「金活医药」或「集团」,股份代号:01110.HK)欣然公布其截至2023年6月30日止六个月(「报告期内」或「上半年」)未经审核之中期业绩。报告期内,受惠于中国经济和消费业态的全面回暖,集团营业额录得约人民币5.53亿元,较去年同期上升31.8%;毛利上升15.7%至约人民币1.55亿元;期内溢利约人民币0.48亿元,较去年同期上升35.9%;本公司拥有人应占溢利约为人民币0.38亿元,较去年同期上升55.8%;每股盈利为人民币6.38分,上升59.9%。



金活医药董事局主席赵利生先生表示:「2023年上半年,消费者对身体和心理的健康状况格外重视,希望能与各种健康资源建立联系,并正尝试改善生活方式、提高生活质量,以追求有质感的生活,中医药保健成为趋势带动集团业务上升。」



药品销售持续增长,京都念慈庵川贝枇杷膏表现突出

2023年上半年,集团抓住年初「阳康」后群体对止咳、呼吸等产品的需求时机,并通过公司的SMART系统和合作伙伴的通力合作快速地将产品在终端货架上架陈列销售,同时辅以精准的营销推广,迎来了本报告期内京都念慈庵川贝枇杷膏营收大幅增长的硕果。而集团喇叭牌正露丸因优良的质量和口碑及良好的治疗效果,深受消费者喜爱,产品供不应求,但因全球供货不足等原因取得微增长。



另一方面,于报告期内,集团获得了幸福科达琳在上海、河南、安徽、陕西、甘肃五省市推广的合作授权,授权为期三年,掀开双方合作新篇章。集团获得该名牌产品授权,彰显了集团实力和终端掌控力。科达琳与念慈庵均是来自香港地区的名牌产品,且都是针对感冒症状的治疗药物,未来两者将在终端市场会有很好的结合点。随着疫情后市民情绪逐渐放松后,呼吸道疾病复发较高,集团引进该产品将和念慈庵形成香港名牌产品组合。



同时,集团建立了良好的商业合作和覆盖,共计覆盖连锁药店、单体药店共计约15万,基层医疗机构近2万家,医院及诊所1万多家,此外还覆盖了便利店及商超。



集团积极探索处方药和临床销售模式,推动依叶及健妇胶囊的销售并取得一定进展。于报告期内,依叶动销客户数为9,526家,同比增长7.40%。在健妇胶囊临床探索方面,集团通过合作伙伴及医生临床资料和论文,论证该产品对治疗不孕不育的效果,市场关注度提升。



保健品需求上升,「康萃乐」益生菌及「Life’s DHA」持续受市场追捧

受益于香港访港客流回升以及消费者对品牌质量性价比要求提高的趋势,集团保健日化业务同比大幅上升。于报告期内,集团康萃乐益生菌及Life’s DHA分别取得同比增幅68.1%及42.2%增长。在消费者更加注重安全、质量和健康的理念的情况下,藻油类产品迎来发展良机,在线销售藻油DHA涨幅高达50%、远远超过鱼油类产品。作为全球藻油DHA品类创始者、行业公认的藻油和技术领先者,Life’s DHA因强有力的品牌影响力、优质的产品质量而备受消费者青睐。自本集团经销Life’s DHA以来,销售不断增长。于本报告期内,本产品Life’s DHA系列产品销量提升迅速,入选京东6.18黑马品牌榜。



医疗器械不断创新,继续深推进「精益生产6S」管理模式

集团非全资附属子公司深圳市东迪欣科技有限公司为国家高新企业,于本报告期内获评深圳市专精特新中小企业殊荣。受国际国内大环境的继续影响,导致东迪欣总体订单同比有所下降,但通过积极营销推广,主力产品市场份额同比大幅提高,提升了毛利率。



东迪欣会继续深入扎实地推进「精益生产6S」管理模式,确保产品高质量出品。不断创新各电子原件的招投标采购方式,较大地减低了原材料成本,确保了公司毛利率的达标。



上半年,东迪欣公司累计拥有有效发明专利授权数3个,累计拥有有效实用新型授权数25个,累计拥有有效外观设计授权数1个,累计拥有软件著作权数13个。



龙德生命健康产业,推动深港中医药开放结合及创新

本集团多年来致力于推动深港中医药开放结合及创新中药国际化布局,金活·龙德生命健康产业园承 担建设创新中医药生态伙伴使命,提供专业化生物医药硬件及共享设备平台。于本报告期内,龙德产业园整体进度已完成85%。招商工作正在紧锣密鼓进行中。期间本集团与深圳天使母基金共同举办「20+8」产业对接会,与数十家家生物医药、医疗器械、大健康等产业企业、投资机构和生态伙伴建立了双向联系。



金活医药集团董事局主席赵利生先生总结:「2023年是集团五五战略的第二年,继上年开局良好的势头,于报告期内集团发展态势可喜,超额完成2023年上半年计划,收益与去年同期相比增长32%。2023年下半年集团将继续快速推进五五战略中战略目标分解计划和子战略分解计划的落实和执行,并将根据市场实际情况进行动态调整,做好人、财、物的资源整合和优化分配,优先确保战略资源的投入和推进,围绕「主业突出、相关多元」的发展思路,持续提高医药健康主业的经营质量,提高企业在科技和产品方面的核心竞争力以及集团盈利能力,进而打造具有核心竞争力的大型企业集团。」





