来源 EEKA Fashion 赢家时尚公布2023年中期业绩 纯利录得71.57%增长 销售业绩频频取优 ESG体系持续提升

香港, 2023年8月28日 - (亚太商讯) - 赢家时尚控股有限公司(「赢家时尚」或「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」,股份代号:3709.HK)宣布其截至二零二三年六月三十日止六个月(「报告期间」之未经审核中期业绩。



于报告期间,本集团收益达人民币3,340.90百万元,增加15.36%,纯利为人民币442.20百万元,较二零二二年上半年大幅增加71.57%。纯利率由二零二二年上半年的8.90%大幅上升至报告期间的13.24%。主要由于本公司的全面升级策略已开始显现出积极的经营业绩。



上下游齐齐发力 收益表现优越

本公司坚持「多品牌、全渠道、平台化、上下游」的长期战略,不断迭代核心管理系统,优化平台运营管理能力,牢固核心竞争优势,在品牌扩量和供应链提质两端,取得良好表现。



于报告期间,来自直营零售店的收益由二零二二年上半年的人民币2,279.81百万元增加19.44%至报告期间的人民币2,722.99百万元。来自经销商的总收益由二零二二年上半年的人民币162.23百万元减少11.97%至报告期间的人民币142.81百万元。来自电子商贸平台的总收益由二零二二年上半年的人民币443.40百万元增加4.58%至报告期间的人民币463.72百万元。



旗下品牌销售频取佳绩 并获业内认可

于报告期间,本公司持续推进卓越商品体系快速落地,加快产品全面升级,释放产品改革红利。主要品牌Koradior及NAERSI旗下产品销售所得收益分别增加11.14%及8.91%或人民币112.98百万元及人民币57.66百万元。La Koradior、NAERSILING及NEXY.CO品牌表现突出,产品销售所得收益分别增长至人民币217.05百万元、人民币252.22百万元及人民币479.71百万元,相比二零二二年上半年分别增加30.04%、22.76%及24.71%。ELSEWHERE、CADIDL及FUUNNY FEELLN的产品销售所得收益分别增长至人民币273.12百万元、人民币215.50百万元及人民币72.00百万元,相比二零二二年上半年分别增加16.62%、17.67%及8.09%。



于二零二三年一月五日,二零二二年(第六届)博鳌企业论坛暨中国品牌博鳌峰会在海南三亚盛大举行。颁奖典礼上,赢家时尚集团旗下品牌Koradior荣获「二零二二年度时尚典范品牌」称号,La Koradior荣获「二零二二年度十大影响力品牌」称号。在颁奖典礼上荣获该等殊荣,是对该两个品牌二零二二年在时尚行业取得卓越成就及显著影响的认可。



ESG体系逐渐完善 支撑公司扶摇向上

公司管治方面,本公司已建立领导力体系、卓越商品力体系、销售力体系三大支柱人才发展框架,探索建立符合本公司独特需求和要求的人才发展模式。于二零二三年二月,本集团在学道家塾组织开展的「二零二二年(第十届)中国最佳学习型企业」评选活动中荣膺「二零二二年中国最佳学习型企业」称号,此次评选要求企业学习需围绕战略创新、转型进行卓有成效的实践探索,具有企业独特理念的学习方法论。



此外,本集团积极承担企业社会责任,如ELSEWHERE联袂《新乐园》杂志开启在线艺术展,邀请三位海洋艺术家探索海洋环保艺术,提高海洋保护重要性意识,突出可持续时尚促进海洋保护的潜力。



未来将持续提升 维持优越业务发展水平

就内部运营而言,下半年我们须继续坚持全面「提质」策略,促进质量效益、门店效益及人员效益的全面提升。在品牌建设方面,利用更广泛的整合营销体系持续提升品牌力;加快推进标准化、流程化卓越商品体系改革项目,加强优质供应链的整合及建设,深化产品开发与供应链的结合,加快所有品牌产品力的释放;重点推进大型单一品牌旗舰店的建设及运营。提升在线商品供应质量,提高性价比;品牌与产品线覆盖更多平台,下半年须挖掘小红书等平台机会,加大对视频号小店的投入;加大天猫及京东商城同款产品的投入,扩大平台店铺数量



赢家时尚控股有限公司董事会表示:「近三年,本公司已从『中国中高端女装行业领军企业』华丽崛起成为更有实力、更有自信的『中国轻奢品牌管理集团』。二零二三年将是我们迎来更好发展前景的新起点,本公司坚信『念念不忘,必有回响』。下半年,经济环境的不确定性仍未完全消除,但伴随着积极的财政及货币政策的正面影响,市场逐步修复及存量博弈利好龙头企业等方面,本公司较为乐观。我们将保持战略定力,坚持品牌定位和核心理念,尊重规律、客户、产品、市场和人才,持续深耕多品牌运营基础,强化平台化运营和系统化管理能力,加之全体员工坚定不移的努力,坚信能够实现股东利益最大化。」



