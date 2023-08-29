Monday, 28 August 2023, 15:28 HKT/SGT Share: 阳光保险公布2023年中期业绩 经营指标稳健增长 持续加强企业文化建设

香港, 2023年8月28日 - (亚太商讯) - 阳光保险集团股份有限公司（「阳光保险」或「公司」，及其附属公司统称「集团」；股份代号：06963.HK）公布截至2023年6月30日止六个月（「报告期」）之中期业绩。



2023年中期业绩摘要：

-- 实现总保费收入人民币678.1亿元，同比增长7.7%；

-- 实现保险服务收入人民币301.6亿元，同比增长7.3%；

-- 归属母公司股东的净利润人民币29.0亿元，同比增长9.0%；

-- 内含价值为人民币1,049.8亿元，较上年末增长3.7%；

-- 寿险新业务价值26.8亿元，同比增加37.1%；

-- 年化综合投资收益率4.9%；

-- 截至2023年6月30日，有效客户数约3,192万。



2023年上半年，外部环境复杂严峻，但中国经济运行持续回升向好，展现出巨大的发展韧性。面对我国经济持续恢复、居民需求不断激发、行业转型加速加深的新机遇，集团因势利导、顺势而上，全面贯彻新发展理念与新发展模式，致力于保险核心业务和企业价值的发展，通过创新深化为业务发展提供动能，并成功完成上半年经营指针任务。



报告期内，集团业务稳健增长，价值创造能力持续增强，继续保持良好的增长态势。全年实现总保费收入人民币678.1亿元，同比增长7.7%；实现保险服务收入人民币301.6亿元，同比增长7.3%。归属母公司股东的净利润人民币29.0亿元，同比增长9.0%。内含价值为人民币1,049.8亿元，较上年末增长3.7%。年化综合投资收益率4.9%。截至2023年6月30日，集团有效客户数约3,192万。



坚守保险主业夯实基础 高质量发展盈利能力增强



上半年，中国国民经济恢复向好，为保险行业强劲复苏筑牢了重要基石。作为中国领先的保险企业，集团坚持专注保险主业，寿险、财险业务齐头并进、均衡发展。上半年，寿险进一步夯实销售渠道多元化协同发展的经营模式，新业务价值持续提升；财险持续深化车险智能生命表工程和非车数据生命表，盈利能力持续增强。



寿险方面，保险产品“保障”+“储蓄”的“逆周期”特性不断带动需求持续提升，让回暖成为行业主基调。阳光人寿把握发展契机，实现发展新突破，并坚持价值发展不动摇，夯实自身发展韧性与稳定性，围绕客户家庭全生命周期，扎实推进「纵横计划」客户战略。通过客户需求洞察、产品体系完善、服务体系升级、队伍转型发展、数据智能创新等方面，不断推进集团稳健发展。报告期内，寿险业务结构持续优化，新业务价值实现较快增长。实现总保费收入人民币458.5亿元，同比增长9.0%；其中新单期缴保费收入人民币139.5亿元，同比增长53.4%；上半年新业务价值人民币26.8亿元，同比增长37.1%。



财产险方面，随着经济持续复苏，行业整体维持高景气度，更为可喜的是行业车险业务与非车险业务结构优化进一步加强，多元化发展显著，这也是行业未来跨越周期波动的显著优势。阳光财险同样进一步夯实高质量发展基础，继续坚持以客户为中心，坚持「好字当头，好中求进」发展理念，业务结构进一步优化，盈利能力持续增强，。报告期内，原保险保费收入人民币219.3亿元，同比增长5.1%；价值业务和战略板块实现较快增长，其中家用车保费增速9.5%，新能源车保费增速80.3%，农险保费增速42.9%，政策性健康险保费增速74.6%。强化业务管理和风险筛选，持续深化车险智能生命表工程应用，深度融合车险经营与精算技术，并进一步完善非车数据生命表的应用，提升风险定价准确性和资源分配科学性，承保综合成本率98.2%，同比优化0.7个百分点。



资产管理方面，集团秉持长期价值投资理念，持续优化资产负债管理体系，完善投资管理制度，发挥全品种投资资质及多元化投资能力优势，坚持与保险负债特性匹配并穿越宏观经济周期的战略资产配置，构建以实现长期、稳定、可持续收益为目标的投资组合。截至2023年6月30日，集团总投资资产规模为人民币4,666.0亿元，较上年末增长12.4%；实现总投资收益人民币76.9亿元，同比增长1.3%；年化总投资收益率3.5%，年化综合投资收益率4.9%。集团亦发挥专业优势，第三方资产管理规模为人民币3,664.9亿元。



坚持价值发展 不断提高客户服务能力



除了专注于保险业务方面的职责，集团亦注重实现价值发展，持续推进客户战略，构建客户驱动型发展模式，围绕构建面向客户的多元产品服务体系，持续推进「纵横计划」与「伙伴行动」，客户服务能力不断提升，从而巩固自身在行业中的地位，为未来的发展奠定了坚实的基础。



面向个人客户，阳光人寿持续推进「纵横计划」，围绕客户家庭全生命周期不同阶段的核心需求，开展海量客户需求调研工作，形成富有阳光特色的人生保障导图，持续丰富「保险+服务」产品供给体系，优化客户服务体验。截至2023年6月30日，阳光人寿有效客户数1,351万。



面向团体客户，阳光财险持续推进「伙伴行动」模式落地，以「保险+科技+服务」的形式，试点推广红外热像、无线烟感等物联网感知技术服务，打造形成行业化专属风险管理解决方案，助力企业客户开展风险减量工作。截止2023年6月30日，阳光财险有效客户数1,914万。



在专注于保险主要业务领域，并在人身险和财产险市场中保持领先地位的同时，集团始终坚持价值发展的原则，以不断精进的客户经营赢得市场良好口碑。随着业绩的持续增长，客户认可的不断积累，集团的内在价值受到市场的长期关注，同时经营的韧性和长期投资价值也得到充分展现。



内外部协同双轮驱动 加快布局数据智能创新



报告期内，集团构建了内部自主和外部协同双轮驱动的数据智能创新布局。打造销售机器人、管理机器人、服务机器人「三大机器人」。强化客户经营、内容运营核心能力，持续优化客户服务深度和广度，提升客户体验。通过服务机器人为语音呼入客户提供的业务办理智能化率70%，智能化咨询服务率90%以上。



同时，集团深耕大数据应用能力，持续推进数智化转型。加强内外部数据整合与洞察，结合人工智能技术辅助营销、提升客户资源转化效率和能力；完善「车险智能生命表」体系，并建立以非车数据生命表为核心的非车经营体系，强化风险定价能力；升级风控平台建设，持续提升风控能力。



此外，集团还强力推进阳光GPT战略工程。聚焦保险领域私有化大模型研发突破，实现多应用入口、多模态服务支持、多业务场景融合的多项智能支持能力，加速在客户服务、销售支持等核心业务场景应用。阳光GPT上线3个月内，累计使用次数34.5万次。



「创业基因+阳光文化」双重引擎 积极履行社会责任传递阳光温度



良好的增长态势，与集团创业时期打下的良好基础和企业文化的不断发扬有着密不可分的关系。作为一家以创业驱动为特征的企业，集团是保险企业中罕见的以创业形式寻找股东并获得批筹的公司之一，因其独特性，原始创业期间形成了「敢于挑战、坚韧不拔」的创业精神，为日后的发展注入了「奋斗」的强基因，奠定了集团的价值主张与企业家精神的基础，成为集团不断发展壮大的基因力量。



此外，企业文化建设也是企业生存和发展的重要战略资源之一，是企业应该珍惜的宝贵物质和精神财富，是既能提高企业的竞争力，又是构建和谐企业的关键因素。集团积极将阳光文化渗透至管理的各个方面，积累与沉淀出了创业时的基因文化、开业时的基础核心文化、开业后的完整核心文化，直至逐步发展成为覆盖集团各领域的分项文化、岗位文化，构建起丰富而完善的文化体系，形成独到、坚实、系统、完整的阳光文化，融为坚守主业、追求价值的发展定力。



值得一提的是，在「创业基因+文化血液」的双重影响下，集团牢记自身肩负的社会责任、担当使命，以实际行动支持实体经济，履行社会责任，践行可持续发展。2023年上半年，集团为实体经济提供风险保障人民币32.6万亿元；为「一带一路」项目提供风险保障669.8亿元；为约1.5万家中小微企业提供风险保障1,269.0亿元，帮助小微企业获得融资金额53.9亿元；在全国24个省份累计援建73所博爱学校，累计培训乡村医生17733人次；为75.4万家企业及个人提供绿色保险保障近6.0万亿元，提供赔款支持超17.4亿元；截至2023年上半年，可持续投资余额超500亿元。



展望未来，在经济整体稳健、居民财富积累、人口老龄化等因素的推动下，我国保险市场仍具有很大的增长潜力。集团将继续以「让人们拥有更多的阳光」为使命，以「做专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴」为商业追求，贯彻「好字当头、好中求进」的发展要求，扎实推进「纵横计划」与「伙伴行动」，不断积蓄阳光发展的力量。



关于阳光保险集团股份有限公司

阳光保险集团股份有限公司是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，集团以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。集团通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，通过阳光财险经营财产险业务，并通过阳光资管对保险资金进行运用管理。截至2023年6月30日，集团已连续12年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强，连续12年被世界品牌实验室评选为「中国500最具价值品牌」。





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