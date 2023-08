Friday, 25 August 2023, 19:14 HKT/SGT Share:

来源 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生物制药(1177.HK)公布2023中期业绩 创新研发稳步推进 收入升至152.8亿元

经调整非《香港财务报告准则》归母净利润升1.2%

二季度增长强劲复苏 收入狂飙30.0%

经调整非《香港财务报告准则》归母净利润升20.7%

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司(「中国生物制药」或「公司」,连同附属公司统称「集团」)(股票编号:1177)公布截至2023年6月30日止6个月(「期内」)之未经审核财务业绩。



重点成果

-- 二季度集团紧抓疫后复苏窗口期,大力发展肿瘤、肝病、呼吸、外科╱镇痛四大治疗领域,加速推动创新产品落地。2023年第二季度收入同比增长约30.0%,经调整非《香港财务报告准则》归母净利润同比增长约20.7%。



-- 集团多个新产品上市,肝病和呼吸领域产品销售取得显著增长。于2023年上半年,已上市两款创新产品,另有两款生物类似药获批上市。肝病用药之收入同比增长约14.0%,呼吸系统用药之收入同比增长约11.2%。



-- 截至2023年6月30日,集团共有46个肿瘤领域、8个呼吸系统领域、7个肝病领域和4个外科╱镇痛领域的创新候选药物处于临床申请及以上开发阶段。其中,3个肿瘤领域、1个呼吸系统领域产品处在上市申请阶段,4个肿瘤领域、1个肝病领域、2个外科╱镇痛领域的创新候选药物处于临床III期;另有14个肿瘤领域、3个肝病领域、13个呼吸系统领域、13个外科╱镇痛领域的生物类似药或仿制药候选药物处于临床申请及以上开发阶段。



-- 福可维(盐酸安罗替尼)联合TQB2450(抗PD-L1)用于治疗一线小细胞肺癌已于2023年1月向国家药监局药品审评中心(「CDE」)递交上市申请。另外,安罗替尼还有12个新适应症的临床研究正在III期,预计将在未来一到两年内逐步递交上市申请。



-- 安尼可(派安普利单抗)注射液于2023年1月获批联合化疗用于一线局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的治疗。另外,派安普利单抗有一个适应症(三线鼻咽癌)正在上市审评过程当中。



-- 亿立舒(艾贝格司亭α)注射液于2023年5月获批用于预防和治疗肿瘤患者在接受化疗药物后出现的中性粒细胞减少症。亿立舒通过在全球完成的三项多中心、随机、对照研究的关键性III期试验,对比了目前临床上常用药品安全性及疗效,证明了亿立舒的疗效和安全性,也验证了其创新机制。



-- 凯立通(利马前列素)片于2023年2月获批上市,是国内首个针对腰椎管狭窄症病理机制,兼具改善神经血流微循环障碍和改善神经功能的双重功效的药物,是目前临床唯一在说明书中明确适应症为腰椎管狭窄症治疗的小分子化药。凯立通的上市,为国内逾三千万名腰椎管狭窄症患者提供了全新的解决方案,解决巨大未满足的临床需求。



-- 拉尼兰诺(泛PPAR激动剂)于2023年3月向CDE递交临床试验申请并获得受理,7月,拉尼兰诺被CDE纳入突破性治疗品种名单。目前该产品正在全球进行III期临床试验,是中国第一个进入临床III期的NASH口服药物,有望填补中国NASH市场空白。



-- TDI01(ROCK2高选择抑制剂)目前正处于临床II期开发中。2023年4月,TDI01在中国启动特发性肺纤维化的临床II期试验。集团认为TDI01有成为重磅药物的潜力,并将大力推进其临床开发。



-- 集团年收入5亿以上的仿制药产品(剔除独家产品)均已纳入集采范围,集采风险已出清。



回顾期内,集团收入同比升0.5%至约152.8亿元(人民币,下同)。第二季度收入约86.3亿元,同比上升约30.0%。归属于母公司持有者应占盈利约12.6亿元,基于归属于母公司持有者应占盈利计算之每股盈利约6.78分。经调整非《香港财务报吿准则》归母净利润约14.8亿元,同比增长约1.2%。 第二季度经调整非《香港财务报告准则》归母净利润约9.64亿元,同比增长约20.7%。集团流动资金保持充裕,期内有计入流动资产之现金及银行结余约115.8亿元、计入非流动资产之银行存款约42.3亿元,理财管理产品总额约38.1亿元,资金储备合共约196.1亿元。



董事会建议派发中期股息每股2港仙(2022上半年:6港仙)。



销售:研发成果持续显现,专科治疗产品业绩突出

集团从连续多年的高研发投入中获得显著的收益,继续以发展专科治疗领域相关产品为主,致力打造专科品牌。



期内,抗肿瘤用药之收入约44.92亿元,占集团收入约29.4%。肝病用药之收入同比增加14.0%,达约22.89亿元,占集团收入约15.0%。外科/镇痛用药收入录得约23.32亿元,占集团收入15.3%。此外,呼吸系统、心脑血管用药和其他等不同领域产品的销售贡献多轮并进,分别占集团收入约11.0%、 10.5%和18.8%。



于肝病领域,集团着力加强学术推广,向医生宣传天晴甘美在治疗慢性病毒性肝炎、急性药物性肝损伤、肝功能异常等获批适应症的疗效与安全性优势,通过各层级的学术会议加强了医生覆盖和专家认可,同时积极发掘新患者拓展新市场,持续推动天晴甘美销售于期内的快速增长。



于外科╱镇痛领域,集团聚焦医院准入和高潜地区开发,进一步拓展市场覆盖和医院管道,并加强下游开发,着力提升二级医院和小区医疗机构的开发和覆盖,带动泽普思(氟比洛芬)凝胶贴膏在过去几年保持了快速增长的势头。



研发:充分发挥强大的自主研发能力,继续专注创新产品研发

集团继续专注抗肿瘤、肝病、呼吸系统和外科╱镇痛四大治疗领域的新产品研发。截至报告期日,集团有在研产品127个,其中抗肿瘤用药60个、肝病用药10个、呼吸系统用药21个、外科╱镇痛用药17个,其他类用药19个,共涉及I类创新产品69个。



集团将持续发挥雄厚的自主研发能力,并持续投入商业拓展,以双引擎驱动创新转型。2023年上半年集团研发总开支达到约26.05亿元,占集团收入约17.1%。未来三年,集团将有近10款创新药上市,40余款在研创新药有机会在2030年或之前上市,进一步强化在四大治疗领域的优势地位,为长期可持续增长注入强大动力。



展望:国际化战略驱动,2030成为世界级千亿营收创新医药集团

随着医药行业有望于年内全面复苏,集团将持续关注市场动向,动态优化发展策略,适时对采购、生产、营销等全产业链进行调整,从而减轻疫情冲击。同时,集团将聚焦肿瘤、肝病、呼吸、外科╱镇痛四大治疗领域的创新发展,全面加速国际化布局,进而构建更加健康、多元和可持续的营收体系。



展望未来,集团将继续坚持「引进来」、「走出去」双路径实现国际化发展,将全球医药创新成果带回中国,造福中国病患;同时开拓新市场,加速解决全球未被满足的临床需求。集团预计将在2030年实现千亿港元的营收目标,成为世界级创新医药集团。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Sino Biopharmaceutical Limited Mar 31, 2023 21:13 HKT/SGT 中国生物制药(1177.HK)公布2022全年业绩 Aug 23, 2022 19:53 HKT/SGT 中国生物制药(1177.HK)公布2022年中期业绩,收入上升5.9%至人民币151.94亿元 July 22, 2021 19:25 HKT/SGT 中国生物制药捐资捐物人民币1,000万元驰援河南抗灾防疫 May 24, 2021 17:14 HKT/SGT 中国生物制药2021年首季归属于母公司持有者应占盈利飙升118.5%至人民币19.14亿元 Mar 23, 2021 17:11 HKT/SGT 中国生物制药2020年度纯利逆势增至人民币27.7亿元 Feb 25, 2021 17:33 HKT/SGT 中国生物制药旗下北京泰德与Graviton达成海外授权合作协议 Dec 7, 2020 08:57 HKT/SGT 中国生物制药入股科兴中维 Nov 30, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第三季度业绩 Oct 23, 2020 18:31 HKT/SGT 中国生物制药回购950万股股份及董事会资深副主席兼执行董事谢炳先生增持约600万股股份 Oct 19, 2020 17:20 HKT/SGT 中国生物制药副主席兼执行董事郑翔玲女士及执行董事谢炘先生合共增持公司70万股股份 Aug 28, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年中期业绩 May 28, 2020 20:01 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第一季度业绩 May 26, 2020 17:18 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利新药上市申请获国家药品监督管理局受理 May 19, 2020 17:51 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利单抗联合安罗替尼一线治疗晚期肝癌的临床试验数据获ASCO年会接受呈列 Mar 30, 2020 18:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年年度业绩 Nov 26, 2019 19:53 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第三季度业绩 Aug 29, 2019 16:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年中期业绩 May 22, 2019 10:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第一季度业绩 Apr 1, 2019 22:03 HKT/SGT 中国生物制药2018年度业绩再创新高 Nov 26, 2018 09:37 HKT/SGT 中国生物制药公布2018年第三季度业绩 更多新闻 >>