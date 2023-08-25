实现扭亏为盈 光大控股公布2023年中期业绩

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香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 于2023年8月25日，中国光大控股有限公司（“光大控股”，股份代号：165.HK）公布截至2023年6月30日止6个月（“报告期”）之中期业绩。
2023年中期业绩表现要点
-- 收入总额为港币15.40亿元，整体经营业绩企稳回升
-- 归属于本公司股东之盈利为港币3.13亿元，实现扭亏为盈
-- 持续募资，旗下基金资产管理总规模（AUM）约港币1,548亿元
-- 多元化退出，合计项目退出实现资金回笼港币32.44亿元
-- 流动性充裕，拥有现金及现金等价物约港币104.06亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币102.22亿元
-- 维持派息，中期股息每股港币0.15元
2023年上半年，面对复杂多变的全球金融环境挑战，光大控股稳步调整经营策略，引领公司加快转型发展。受益于资本市场回暖，基金管理业务业绩改善，投资收益大幅改善，带动公司整体经营业绩企稳回升。报告期内，光大控股实现收入总额为港币15.40亿元，归属于本公司股东之盈利为港币3.13亿元，较去年同期显著提升，实现扭亏为盈。
报告期内，光大控股持续募资，实现新增募资金额港币13.02亿元，旗下基金资产管理总规模（AUM）为港币1,548亿元，在管基金产品78只；以多种形式退出项目取得良好收益，合计项目退出实现资金回笼港币32.44亿元。
秉承与股东分享经营成果的发展理念，董事会宣派2023年中期股息为每股港币0.15元（2022年中期股息：每股港币0.15元）。
2023年中期经营要点
一、基金管理业务
2023年上半年，光大控股在募投管退各环节加强管理，强化内部管控，持续提升风险防范能力，向高质量发展逐步转型，在基金管理领域保持中国领先机构的市场地位。
募资工作稳步推进。在行业募资难的大背景下，新设宜兴光控母基金，实现新增募资金额港币13.02亿元，重点布局节能环保、集成电路、新能源等产业，服务长三角区域经济发展。
审慎把握投资机会。报告期内光大控股保持审慎态度，投资了包括原基品德、瑞风生物等重点项目。
退出取得良好收益。光大控股合计项目退出实现资金回笼港币32.44亿元，退出了包括翱捷科技、歌德盈香、三人行传媒、Ambrx、瑞慈医疗等重点项目，对比成本整体实现收益约港币12.32亿元，为光大控股贡献较好投资回报及现金回流。
二、重要投资企业
中飞租赁稳步发展。中飞租赁机队规模189架，较2022年底增加13架，其中自有机队162架，管理机队27架。中飞租赁自有及代管飞机租赁予20个国家及地区的42家航空公司。
光大养老不断提升竞争力。不断优化机构、社区、居家三级联动模式，提升医养结合、保养结合、服养结合能力，拥有机构和社区服务站点数190个，覆盖全国50余个城市，形成以京津冀、长三角、成渝经济圈为核心的布局，管理床位总数约3.2万张。
特斯联获得行业高度认可。特斯联积极推动市场拓展，聚焦高增长业务机会，全面提升公司综合实力。期内，联合香港科技大学（广州）共同打造“数字世界”联合研究中心，推进人工智能物联网（AIoT）领域重大科研项目攻关与落地应用。获评亿欧发布的“2023年度AIGC应用场景创新TOP50”等多项荣誉，获得行业认可。
三、资源储备丰富
流动性储备充裕。截至2023年6月底，光大控股拥有现金及现金等价物约港币104.06亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币102.22亿元，流动性保持充裕。
提升科创资源覆盖深度。光大香港创新中心孵化器新引进企业6家，实现首家境外企业入驻，提前超额完成目标。
服务重点区域发展。深度布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区，加大对实体经济的投资力度，支持和服务国家重大战略，积极服务国内国际“双循环”。
四、环境、社会及管治工作持续提升
积极履行社会责任。助力“百万青年看祖国·千名博士神州行活动”启航；参与香港特区“共创明Teen”青少年发展计划等活动，推广艺术文化形式，拓展香港青少年视野。
持续完善ESG管理体系。单独成册发行ESG报告，披露有关责任投资、TCFD信息，密切跟踪行业变化，MSCI ESG评分实现了持续提升，最新得分为5.2分。
持续完善公司管理体系。持续完善基金设立、管理等制度建设，持续推动依法合规经营；应对外部风险事件，加强风险预警及排查；组织私募基金行业新规等培训，提升业务开展合法合规意识。
展望2023下半年，随着宏观政策持续协同发力，经济延续复苏态势，发展韧性和潜力巨大。光大控股将坚持稳字当头的主基调，坚持以推动高质量发展为基础，质量第一、效益优先，不断提升私募股权投资管理的核心竞争力。
募资方面，围绕优势行业，打造基金产品，为公司资产管理规模增长和提高营收奠定坚实基础。投资方面，布局专精行业，重点围绕科技创新、专精特新、消费及绿色环保等领域，精选严投。持续强化投后管理，确保投资项目“看得清、管得住、有回报”，前瞻性地做好风险防控。退出方面，以并购、转让及IPO相结合的方式，配合专业化的市场分析，加快项目精准退出度，实现资金回笼。
光大控股执行董事兼总裁张明翱表示：“2023年上半年，中国经济平稳复苏，回升向好态势显著。光大控股坚定发展信心，稳步调整经营策略，加快转型发展，整体经营业绩企稳回升，成功实现扭亏为盈。接下来，光大控股将全力聚焦私募股权投资管理主业，坚定长期投资的战略定力，发挥专业优势，坚持服务国家战略，服务香港和大湾区发展，坚持服务实体经济，做好重大风险防范和化解工作。把握中国经济复苏基本面，紧抓产业政策调整机遇期，积极推动业务转型，优化‘募投管退’全链条股权投资体系，实现跨境资管主业高质量发展，以期为股东及投资者们带来长期可持续性的增长回报。”
话题 Press release summary
部门 金融, Funds & Equities
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