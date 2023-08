Friday, 25 August 2023, 17:42 HKT/SGT Share: 正利控股吴彩华主席与摘星计划携手共创无限可能

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 于2023年8月12日,广东省政协常委、香港梅州(嘉应)总商会及香港梅州联会会长、梅州市香港摘星计划创办人兼正利控股(股票代号3728.HK)主席及行政总裁吴彩华先生,应邀出席了在梅城盛大举行的梅州市第十四届香港「摘星计划」励志助学行动的隆重启动仪式。自「摘星计划」于2009年创立以来,吴彩华先生以其深厚的慈善情怀和社会责任感,一直热情投身于与家乡梅州市相关的助学行动。作为梅州市香港「摘星计划」的创办人,吴彩华先生坚定不移地支持这一计划,将教育的火焰与社会的关爱相交融,为那些身处困境但卓越优秀的学子打开通往大学梦想的大门。

2023年梅州市香港「摘星计划」启动典礼大合照

2023年梅州市香港「摘星计划」会议

2023年梅州市香港「摘星计划」吴彩华主席与其他领导及资助人

梅州市香港「摘星计划」每年透过梅州市委统战部的协调,严谨挑选约60名来自经济困难背景但成绩优秀的学生,资助他们每年人民币6,000元,助其完成大学本科学业。这份宝贵支持不仅体现在经济上,更是对学子们奋斗的肯定。至今,梅州市香港「摘星计划」在梅州启动以来已资助675名学生,资助金额超过人民币1,580万元,其中435名学子已毕业,踏上社会舞台,成为各领域的优秀人才,回馈家乡,贡献国家。



除此之外,梅州市香港「摘星计划」在积极推动梅州和香港青少年的文化交流上也发挥了不可忽视的作用。每年八月,梅州市香港「摘星计划」如期举办启动典礼和青少年足球交流活动,为两地学子提供学习与交流的平台。即使在2020年疫情的挑战下,计划毫不动摇,捐赠人民币140万元,持续凝聚梅港两地青年友谊的力量。



发展青年工作是国家战略性工作。今年,吴彩华先生率领一组香港年青人到访梅州参与助学活动,透过家访、文化交流、体育活动等深化梅港两地青少年交流,加强香港青少年对祖国、对家乡发展的了解。吴彩华先生希望引领青年加强及完善国情教育,透过举办两地交流活动,令年青人体验两地文化,加深对于祖国认识及认同。



吴彩华先生,同时也是正利控股的主席,以无私的慷慨和社会关怀,成为梅州市香港「摘星计划」的创始者之一和永恒支持者。他的善行为无数梅州孩子的梦想点燃了前进的希望,也为其领导的正利控股在香港社会中展现了一个积极正面的企业形象。作为一个企业家,吴彩华先生深明企业应肩负的社会责任。他以身作则,将关怀与爱心注入正利控股的DNA中,通过旧区重建、绿色建筑等ESG发展项目将积极正向的价值观融入正利控股的业务运营,为社会提供更优质的建筑方案,为进步和发展提供持续动力,为未来带来无限希望。





话题 Press release summary



部门 Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network