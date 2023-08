Thursday, 24 August 2023, 23:37 HKT/SGT Share:

来源 Ocumension Therapeutics 欧康维视公布2023年中期业绩 医院网络持续扩大 核心产品销售理想

2023年上半年营业收入飙升90%至人民币1.04亿元

香港, 2023年8月24日 - (亚太商讯) - 中国领先眼科医药平台公司 — 欧康维视生物 (「欧康维视」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」)(股份代号:1477.HK),今天公布截至2023年6月30日止六个月(「报告期内」)中期业绩。



2023年上半年,眼科用药市场完全从COVID-19中复苏。公司抓住机遇,在市场探索及客户发展方面取得了重大进展。报告期内,公司实现营业收入人民币103.7百万元,按年增长90.1%,综合毛利率约60.5%,销售收入主要由优施莹®、欧沁®、埃美丁®、适利达®、康文涓®等十余款产品贡献。此外,公司经调整亏损额为人民币125.9百万元,较去年同期增加63.8%。



公司持续加速药物在中国眼科市场的医院渗透,已完成全国9,361家医院覆盖,其中覆盖三级医院1,426家,商业团队人数已至210人。



报告期内,欧康维视在苏州工厂仍然将重心放在埃美丁®等产品的中试及验证批生产,并持续进行从其他工厂转移至苏州工厂的欧沁®等产品的生产。



报告期内,公司正式开始治疗慢性非感染性葡萄膜炎新药优施莹®(氟轻松玻璃体内植入剂)的商业化。葡萄膜炎是非常复杂的眼科疾病,不但包括虹膜炎及虹膜睫状体炎、脉络膜炎,同时还包括邻近的视网膜及血管、视网膜色素上皮、玻璃体和视神经的炎症病变。疾病对于患者的影响也是极其深远的,具体而言,葡萄膜炎每一次炎症发作,都会对眼内组织造成不可逆的损伤,平均约46%患者最终发展为不可逆的视力损伤,甚至致盲,是中国第二大致盲性眼病。



报告期内,公司抓住眼科诊疗恢复的机会,加速临床新药研发。公司另一款创新药OT-1001(0.24%盐酸西替利嗪滴眼液)的NDA已获CDE受理并纳入NMPA批准程序。推迟少儿近视的新药OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)III期临床全球患者入组完成,OT-101-S(0.01%及0.05%硫酸阿托品滴眼液)III期临床试验申请获CDE受理,不含防腐剂且更安全。5款候选药物处于III期临床,公司继续保持目前中国眼科药物处于III期临床数量最多的创新药企之一,加强研发力度,攻克眼科制剂技术新壁垒,持续提高产品竞争实力。



2023年2月,OT-101,一种用于推迟或减慢小儿和青少年近视进度的低浓度(0.01%)阿托品滴眼液,已完成在中国的170名受试者的全球III期随机、双盲、安慰剂对照、平行多中心临床试验入组。2023年6月,OT-101已完成678名受试者的全球III期随机、双盲、安慰剂对照、平行组、多中心临床试验入组。公司预计今年将继续推进III期临床试验。



此外,于2023年2月,公司启动公司自主开发的、治疗干眼症的I类创新药OT-202(酪氨酸激酶抑制剂)的II期临床试验,在2023年2月顺利完成的I期临床试验中,OT-202在健康成人受试者中表现出良好的安全性和耐受性特征。公司预计将于2023年下半年完成II期临床试验的受试者入组。



于2023年3月,OT-702(重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白眼用注射液)III期临床试验已完成所有受试者入组;公司预计今年将继续推进III期临床试验。报告期内,公司并继续推进OT-502真实世界研究及III期临床试验;公司预计于2023年下半年进行数据整理及NDA文件准备工作。



展望2023年下半年,欧康维视将继续加快新产品的研发进度,确保至少有两个新候选药物进入注册阶段,保持新产品持续上市的节奏。公司并保证苏州工厂实现商业化批量生产,确保供应的稳定性和产品质量。最后,欧康维视将全力推广核心产品优施莹®,确保其顺利上市,惠及更多的患者。



欧康维视亦计划加大对适利达®、适利加®、贝特舒®、埃美丁®和爱赛平®等其他药品的营销和推广力度,巩固公司在葡萄膜炎、抗过敏、青光眼领域的领导地位,并使公司的销售收入继续保持成倍数的增长。同时,深化企业文化建设,打造独特的企业文化,以保障公司在下一阶段的持续发展和壮大。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官刘晔先生表示:「在过去的三年中,我们已经取得了显著的成绩,如成功研发并推广核心产品OT-401,拓宽产品管线,建立高质量的生产基地,及产品推广。展望未来,我们将继续秉承『勇气和光明』的理念,努力为眼科患者提供全方位的解决方案,守护他们的眼健康,进一步提高生活质量。我们将继续努力,创造更好的业绩,为股东和投资者创造价值,使公司成为眼科行业领域的佼佼者。」





欧康维视生物是一家中国眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。公司的愿景是提供世界一流的药物整体解决方案,以满足中国眼科医疗的巨大需求。公司相信,公司具有明显先发优势的眼科医药平台将令公司在中国眼科业界取得领先地位。截止目前,公司已拥有眼前及眼后段24种药物资产,建立起了完整的眼科药物产品线,11款产品处于商业化阶段,6款产品已进入III期临床试验,核心产品优施莹(0.18mg氟轻松玻璃体内植入剂)已在内地获批上市。2020年7月10日,欧康维视生物在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,股票代码:01477。



有关欧康维视生物的更多资料,可浏览 https://www.ocumension.com/





