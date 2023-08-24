Thursday, 24 August 2023, 08:24 HKT/SGT Share: 中进国际医疗有限公司（NASDAQ：ZJYL）发布截至2023年3月31日业绩公告 总收入同比增长8.3%至10.25百万美元

中国常州, 2023年8月24日 - (亚太商讯) - 中进国际医疗有限公司（"公司 "或 "中进"）（NASDAQ：ZJYL）是一家注册于开曼群岛的控股公司，在中国设有生产及开发轮椅和生活辅助产品的运营实体。在美东时间8月23日发布截至2023年3月31日止6个月（“该期间”）业绩报告。



截至2023年3月31日的六个月财务和运营亮点

-- 在此期间，公司总收入为10.25百万美元，较2022年同期的947万美元相比增长了8.3%。

-- 轮椅产品的收入为 8.38百万美元，较2022年同期的7.95百万美元增长了5.4%。

-- 轮椅组件和其他产品的收入为1.87百万美元，较2022年同期的1.52百万美元增长了23.3%。

-- 净收入为 1.77百万美元，相比去年同期增加1.23百万美元，同比增加44.1%。

-- 毛利为 3.53百万美元，同比增长12.7%。



受益于2022年底中国防疫政策的放宽，公司的业务运营从疫情中恢复过来，并逐步恢复到疫情前的水平。除此之外，随着近年来中国共享经济的快速发展，共享轮椅和其他医疗产品在中国医院得到推广应用，使得公司产品营收在该期间获得快速恢复与发展。为满足客户的多元化需求，公司亦开发了共享轮椅相关基础设施和其他共享医疗产品，并通过销售这些产品获得了收入，从而促进了公司截至2023年3月31日止六个月的收入增长。



公司董事长兼首席执行官王尔琪先生表示：我们将始终坚持以“关爱”为出发点，以“医学、工学与美学融合”为研发核心，持续以技术创新作为企业发展的原动力。我们将继续保持与世界级研发机构及企业在康复领域的深度合作，通过产品研发不断扩大市场，为公司获取稳定的收益增长。



关于中进国际医疗有限公司

公司成立于2006年，总部位于江苏省常州市，通过中国经营实体为残疾人、老年人和伤后康复者设计和制造轮椅和生活辅助产品。公司的中国运营实体在江苏省常州市和泰州市设有两家制造工厂，总面积约为228,257平方英尺。公司的中国运营实体与中国的40多家经销商建立了合作关系，并在全球其他地区与20多家经销商建立了合作关系。公司的大部分轮椅产品（30多个型号）销往日本和中国的经销商，其中包括日本最大的医疗器械经销商之一日进医疗器株式会社。公司在中国的运营实体拥有中华人民共和国专利管理部门颁发的多项专利，旨在提供既轻便又符合人体工程学的创新轮椅设计。



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