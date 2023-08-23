康师傅控股有限公司2023年上半年基本面展现韧性，规模优势助力产品创新和渠道拓展



香港, 2023年8月23日 - (亚太商讯) - 康师傅控股有限公司（0322.HK，以下简称“康师傅”、或 “公司”,连同其附属公司“集团”）发布2023年中期业绩公告。截至2023年6月30日止6个月，公司基本面展现出良好韧性，方便面和饮料两项主营业务进一步增长。收益409.07亿元人民币，同比上升7.04%，方便面收益同比上升2.97%，饮品收益同比上升9.50%。毛利率提升至30.47%，同比增加2.25个百分点。公司股东应占溢利同比增加30.66%至16.38亿元人民币；每股基本溢利提高6.82分人民币至29.07分人民币。



2023年上半年，宏观环境持续改善，国内经济常态化运行，国家陆续推出各项政策和措施扩大消费，对整体消费品行业产生积极影响。中国消费者的消费行为更加理性、对健康化产品的需求正在持续增长。上半年，康师傅持续“全面服务好消费者”的战略重心，坚持“巩固核心生意”和“增长创新生意”的重点策略，以消费者为中心，通过提升品牌力、产品力和渠道力，全方位满足多元化的消费者需求。



2023年上半年，集团方便面业务收益为139.50亿元人民币，同比增加2.97%，占集团总收益34.10%。期内因售价及原材料价格有利，方便面毛利率同比提高5.20个百分点至25.83%。毛利改善令方便面事业2023年上半年的本公司股东应占溢利同比上升48.11%至8.06亿元人民币。上半年，随着人口流动增加，方便面事业发挥规模优势，以多价格带、多口味、多规格产品满足消费者需求，销售量和市占均稳定成长，表现领先行业，带动行业的整体复苏。期内，康师傅方便面事业聚焦核心产品，推广创新口味产品，布局高端产品。借助健康经营的资源优势，加大渠道建设及品牌投入。坚守产品品质，荣获方便食品类赛道“中国航天保障用品”称号。



2023年上半年，随着消费者出行增加，饮料消费全面回升。集团饮品事业整体收益为266.06亿元人民币，同比增加9.50%，占集团总收益65.04%。饮品毛利率同比提高0.52个百分点至32.66%，饮品事业本公司股东应占溢利同比提高18.06%至8.79亿元人民币。期内，康师傅饮品事业持续发挥全品类优势， 抓住健康化趋势，全面启动无糖茶、无糖碳酸、无糖咖啡等产品。结合多重消费场景，持续优化渠道的产品组合。应对旺季需求，适度增加户外消费的资本支出。



康师傅行政总裁陈应让先生表示：“展望2023年下半年，我们对中国经济持乐观态度，国内大循环仍会是未来国内经济增长主要动力。康师傅始终坚持以消费者为中心，将利用规模优势巩固核心生意，发展创新生意，强化我们方便面全价格带、饮品全品类的竞争优势，预计在场景恢复、消费力提升、健康化方面将有望充分享受利好。我们将在产品研发、品牌建设、渠道深耕上持续投资，立足长远。确保公司的经营安全和可持续发展，面向未来，增强企业核心竞争力，健康经营，为消费者和股东创造长期价值。”



关于康师傅控股有限公司 (0322.HK)

康师傅控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（“本集团”）主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。本集团于1992 年开始生产方便面，并自1996年起扩大业务至方便食品及饮品；2012年3月，本集团进一步拓展饮料业务范围，完成与PepsiCo 中国饮料业务之战略联盟，开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo 于中国的非酒精饮料。“康师傅”作为中国家喻户晓的品牌，经过多年的耕耘与积累，深受中国消费者喜爱和支持。



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