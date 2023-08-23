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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2023年上半年及第二季度业绩 AI产品加速落地 订阅业务持续增长

《剑网3》表现亮眼 《尘白禁区》打开国际市场

香港, 2023年8月22日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2023年6月30日止未经审计之上半年业绩及第二季度业绩。



2023年上半年，金山软件录得收益人民币4,163.8百万元，较上年同期增长13%。其中，办公软件及服务业务的收益为人民币2,172.5百万元，同比增长21%。网络游戏及其他业务的收益为人民币1,991.3百万元，同比增长5%。来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收益分别占总收益的52%和48%。2023年上半年毛利为人民币3,457.2百万元，同比增长16%；经营利润为人民币1,136.0百万元，同比增长24%。



2023年第二季度，金山软件录得收益人民币2,193.5百万元，较上年同期增长20%。其中，办公软件及服务业务的收益为人民币1,120.8百万元，同比增长21%。网络游戏及其他业务的收益为人民币1,072.6百万元，同比增长18%。来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收益分别占总收益的51%和49%。2023年第二季度毛利为人民币1,831.8百万元，同比增长25%；经营利润为人民币675.7百万元，同比增长61%。



本公司董事长雷军先生表示：「2023年第二季度，我们的核心业务稳健发展。金山办公集团抓住大语言模型涌现的发展机遇，积极投入大语言模型领域产品研发，着力提升用户办公效率；同时深度服务组织级用户的数字化转型需求，围绕『多屏、云、内容、AI 、协作』战略，经营业绩实现稳健增长。游戏业务专注开发精品游戏，旗舰游戏《剑网3》持续受到玩家欢迎，季度流水再创历史新高。二次元游戏《尘白禁区》拓展了用户圈层，进军海外市场，展示了我们在探索新品类游戏和全球市场的决心。核心业务的稳步发展为我们战略的执行提供了坚实基础。」



本公司首席执行官邹涛先生补充说：「2023年第二季度，金山软件收益实现强劲增长，总收益人民币2,193.5百万元，同比增长20%。主要来自《剑网3》的出色表现以及金山办公集团个人及机构订阅业务的可持续增长。经营溢利人民币675.7百万元，较上年同期大涨61%。这些成绩反映了我们不断提升核心竞争力的持续努力，为抓住新的机遇做好充分准备。」



业务回顾



办公软件及服务

2023年上半年来自办公软件及服务的收益为人民币2,172.5百万元，较上年同期增长21%。第二季度的收益为人民币1,120.8百万元，同比增长21%。本季度，金山办公集团全面拥抱AI变革，加速产品升级。公司推出基于大语言模型的智能办公助手WPS AI，并于海外开启公测。我们亦推出WPS Office春季版本，全面完善Office产品力，打造优质的端云一体化体验。



对个人订阅业务，公司全面推进产品体验升级，在坚持长周期会员策略的同时，合并功能型与资源型会员，实现会员权益结构升级，覆盖不同需求的用户群体。



对机构订阅业务，金山办公集团持续推进政企端云一体化及协作办公进程，深入价值场景，提升产品能力，面向金融、能源、出版、医疗、高端制造等行业，孵化安全高效的行业通用解决方案，助力机构客户提升组织效率。公司不断横向拓宽生态合作，与合作伙伴共筑数字办公应用场景。



金山办公集团密切关注信创领域政策变化及客户需求，提前布局党政各地下沉市场及行业信创业务。海外业务方面，在稳固移动端优势的基础上，公司持续培养桌面大屏用户数。未来，金山办公将持续贯彻用户第一、坚持创新的理念，让更多用户能够轻松受益于智能办公。



网络游戏业务及其它

网络游戏及其他业务于2023年上半年录得收益人民币1,991.3百万元，同比增长5%。第二季度，网络游戏及其他业务的收益为人民币1,072.6百万元，同比增长18%。本季度网络游戏业务表现优异，《剑网3》日活跃用户数及流水保持同比增长，充分体现了公司打造长线精品游戏的实力。公司持续更新《剑网3》的内容并进一步提升了用户体验，得到了玩家广泛好评。自研游戏《尘白禁区》将二次元与射击玩法融合，给用户带来新鲜的体验。该游戏于全球PC及移动双端同步发行，上线首日即登顶中国及美、日、韩等主要国家的苹果应用商店免费游戏榜。



未来，公司将一直秉持用户至上的宗旨，重视并持续关注玩家的反馈和建议，不断对产品进行改进和调优，优化玩家的体验。四季度，公司计划推出《剑网3》端游表现升级版，延续该IP的生命力。同时已获版号的自研手游《剑侠世界：起源》也将于中国大陆上线。



雷军先生总结道：「公司对未来的机会和挑战充满信心，将继续稳步经营各项核心业务，推动创新，为全球用户打造领先的数字办公服务及精品游戏内容。我们坚持技术立业，致力于高质量可持续发展，为用户提供更好的产品和服务，为股东创造长期价值。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居和金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com 。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com

如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

朱奥文 电话：(852) 2894 6315 电邮：kingsoft@hkstrategies.com





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