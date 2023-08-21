中海石油化学创历年中期最高盈利 2023年中期盈利增长83%至人民币17.15亿元



香港, 2023年8月21日 - (亚太商讯) - 中国领先的化肥及甲醇生产商中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」或「公司」，股份编号：3983) 公布截至2023年6月30日止半年度未经审计之业绩。今年上半年公司收入减少16.2%至人民币61.76亿，本公司拥有人应占净利润同比大幅上升83%至人民币17.15亿元，创公司历年中期最高盈利。



中海石油化学首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示：「公司一直持续贯彻落实绿色低碳发展战略。基于ESG原因，公司出售了天野化工 67%股权，因此为今年上半年带来了一次性收益人民币8.5亿元，拉动了公司盈利大幅增长达83%至人民币17.15亿元，创公司历年中期最高盈利。公司一直保持行业能效领跑者的荣誉及优势，甲醇装置连续12年荣获中国石油与化学工业联合会『能效领跑者』荣誉称号，合成氨装置连续4年荣获中国氮肥工业协会『水效领跑者』荣誉称号。」



2023年上半年，国内虽然经济逐渐恢复，但同时也面临内需不足、外部环境复杂严峻等挑战。面对此市场环境，中海石油化学积极提高营销能力，一方面提升产品品牌溢价能力，另一方面强化农化服务能力；并且全面推进降本增效，提高公司成本投入产出效率。



在生产方面，公司主要装置均实现长周期运行，其中大峪口化工硫酸C系列实现301天长周期，华鹤煤化工化肥装置实现228天长周期，均打破历史纪录。华鹤煤化工尿素产量创历史新高。得益于此，公司今年上半年尿素产量104.4万吨、甲醇产量68.7万吨、磷肥及复合肥产量40.1万吨。



在销售管理方面，中海石油化学精准分析市场，加强精细化定价。公司全力推动淡季化肥出口，重点发展高质量贸易，并深化公司品牌建设，积极打造「植物营养解决方案供货商」定位。今年上半年，公司销售尿素104.5万吨、甲醇65.5万吨、磷肥及复合肥35.2万吨，丙烯腈系列产品5.7万吨。天野化工的股权转让交易亦顺利完成交割。



展望2023年下半年行业趋势，国内尿素净供应量同比持平或略有增长，国内供需基本平衡，出口将有较大幅度增长，预计尿素整体行情将呈现震荡态势。磷肥经历持续下跌之后，随着需求恢复和集中释放，今年三季度具备一定企稳反弹基础，反弹幅度与国际市场价格和原料成本走势相关，但总体供大于求格局或将延续不变，预期四季度价格仍然面临回落风险。在国内经济稳增长背景下，甲醇供大于求局面将有所缓和，在宏观面预期改善的情况下，市场预计以宽幅震荡走势为主。基于原材料、需求面等支撑，丙烯腈行情或将小幅上行。



对于2023年下半年的重点策略，公司首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示：「公司将持续加强生产装置的安全稳定运行，推动完成HSE『再体系化』建设；不断优化商业模式，深入推进品牌战略，加强仓储管理，发挥库存溢价优势。此外，公司亦会推动智能工厂、智能码头、智能销售等领域的数字化场景梳理，抓好八所港码头建设，促进国际贸易及港口物流服务产业的发展，而且积极布局清洁能源产业，推动绿色低碳发展，期望为股东创造良好的价值回报。」



有关中海石油化学股份有限公司

中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」)是专门从事化肥及相关化工产品开发、生产及销售的上市企业，是化肥产能及产量最大的中央企业，为从事石油和天然气勘探、开发、生产及销售的中国海洋石油集团有限公司之子公司。中海石油化学于2006年9月29日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份编号：3983。公司现有生产设施位于中国海南、湖北及黑龙江，总设计年产能达184万吨尿素、100万吨磷复肥(磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥)、140万吨甲醇、20万吨丙烯腈及7万吨MMA，公司并拥有位于海南省东方市的设计年吞吐能力为1,828万吨的深水港口。公司品牌价值持续提升，按2022中国品牌价值评价信息发布榜，中海石油化学以品牌价值人民币39.71亿元名列榜上，较2021年提升人民币7.72亿元。2023年初，中海石油化学凭着具良好增长性的优秀业绩，荣获资本媒体颁发2022杰出上市企业大奖<业绩表现大奖>。



如欲查询更多公司资料，请浏览公司网站 www.chinabluechem.com.cn。







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