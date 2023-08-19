尚晋集团旗下经营之三大艺术品牌为「艺文荟澳2023」呈献四大跨界大型文化艺术项目



香港, 2023年8月18日 - (亚太商讯) - 作为一家具创造力，融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团，尚晋（国际）控股有限公司（「尚晋集团」；股份代号：2528）携手澳门三大综合度假村营运商及集团旗下多维体验艺术空间Artelli，为国际艺术盛会「艺文荟澳2023」呈献四大跨界文化艺术项目，凭借丰富的艺术资源与策展经验为市场带来更多元、丰富的文化艺术体验，携手打造城市限定文化艺术新地标。本届「艺文荟澳」已于2023年7月28日盛大开幕，展期至2023年10月，期间尚晋集团与超过14位国际及本地创意艺术单位跨界联乘，为澳门打造原创艺术内容。其中，四位著名当代艺术家（包括中国百大青年艺术家之一的王波、国际知名艺术大师Mr Doodle、美国纽约涂鸦艺术家Jason Naylor和当代波普艺术大师Philip Colbert）更首次亲临澳门，与本地艺术家及市民交流见面，让观赏者从艺术家的视觉了解其创作背后的过程、故事及意义，进一步推动澳门文化艺术发展与普及化。

中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室代表、澳门特区政府文化局代表、新濠博亚娱乐及尚晋集团管理层、澳门大学艺术与设计系主任及艺术家王波（左一），于Artelli为「外形内观 繁简之间」中国先锋青年艺术家王波个展揭幕

多维体验艺术空间Artelli内展示了Mr Doodle（涂鸦先生）以迪斯尼为灵感全新创作的24幅原作

「BE@RBRICK镜像花园」沉浸式体验空间

澳门特区政府代表、金沙中国有限公司及尚晋集团管理层、艺术家Philip Colbert（左一）及Jason Naylor（右一）为多元IP艺术探索场ASCE澳门首店主礼开幕仪式

尚晋集团创办人兼董事会主席范荣庭先生

Artelli平行展 ─「外形内观 繁简之间」中国先锋青年艺术家王波个展

「外形内观 繁简之间」中国先锋青年艺术家王波个展，为Artelli策划的首个中国青年艺术家展览，亦是首次参与澳门大型国际文化艺术盛会「艺文荟澳2023」并以平行展形式呈现。来自北京的艺术家王波，是中国文化部文化产业重点项目精选的100位中国青年艺术家之一。是次展览中的《一本书》系列作品，他将特地选择他喜欢的一位澳门诗人——姚风的诗集进行创作，令作品与澳门产生链接。他以大胆和艳丽的色彩概括地分析并挪用日常审美，将中国山水的重构和对西方经典图式的转译在其作品系列中，完成了历史图像叙述和空间处理方式的结合，呈现出具有新的感受力的视觉语言。艺术家王波更于8月4日亲临澳门参与展览开幕仪式及艺术对谈。



国际知名艺术家Mr Doodle（涂鸦先生）澳门首展

Artelli以联合主办及策展单位身份，携手新濠博亚娱乐呈献国际知名艺术家Mr Doodle（涂鸦先生）澳门首展。Mr Doodle精心打造的艺术创作遍布新濠天地及Artelli，包括路凼金光大地道标建筑公共艺术「Doodle Showroom」、以流畅的线条和独特的图案重塑了The Showroom的外观、在新濠天地主入口打造震撼的沉浸式展品「涂鸦殿堂」；于七夕情人节限时推出大型公众互动艺术装置「爱的涂鸦墙」、于摩珀斯酒店大堂展示的以独特的涂鸦风格与流动的建筑设计相结合的多媒体艺术装置「涂鸦魔方」、以及本次展览的重要亮点之一于Artelli全球首发的Mr Doodle的大型原作展 《迪斯尼涂鸦》。Mr Doodle亦会于9月12日首次亲临澳门，亲自进行创作展示，观赏者可以期待一场充满活力的当代艺术展览。



BE@RBRICK MACAU - 全球首个沉浸式 BE@RBRICK 艺术展

由银河娱乐集团主办、尚晋集团协办、BE@RBRICK MACAU担任策展单位呈献「全球首个沉浸式 BE@RBRICK 艺术展」于「澳门银河TM」盛大开幕，带来澳门历年来最大规模的 BE@RBRICK 艺术展。通过科技与数码艺术结合，呈现潮流与艺术的文化融合，为观众呈现别出心裁的 BE@RBRICK 艺术之旅。



艺术展首度以多展区形式呈现，包括于「明珠大堂」首度亮相 BE@RBRICK MACAU 2023 限量款式及多个2米高的 BE@RBRICK 3000% 艺术装置，并结合扩增实境元素，贯彻「沉浸式互动体验」氛围，拉近艺术与观众之间的距离；于「钻石大堂」的户外草坪展现全球首个且最高的MY FIRST BE@RBRICK B@BY 10000% 超过7米高之大型户外艺术装置，势必成为来澳必访的朝圣景点；于「银河艺萃」带来超过50件 BE@RBRICK MACAU 历届艺术藏品、「BE@RBRICK 镜像花园」及「BE@RBRICK 光影之间」沉浸式体验空间、全球首次亮相之 BE@RBRICK 数码艺术等。同时，展览亦带来由澳门新锐艺术家MCZ_Thomas创作的特别版 BE@RBRICK 艺术藏品，促进「国际IP x 澳门元素 x 澳门艺术家」的合作，全力推动本地艺术家迈向国际舞台。艺术展更于开幕当日带来《艺力万象 : 当代艺术与时尚如何助力城市文化发展》艺术论坛，与一众业界人士进行深度交流。



多元IP艺术探索场ASCE开幕首展「奇妙之约」点亮澳门艺术盛夏

国际知名艺术家Jason Naylor和Philip Colbert首度赴澳

《奇妙之约——艺术致敬迪斯尼奇妙一百年》由金沙中国主办、尚晋集团协办、集团旗下全新艺术品牌ASCE作为策展单位，邀请两位国际知名当代艺术家Philip Colbert及Jason Naylor 共同呈献系列原作及巨型公共装置，同时迎来多元IP艺术探索场ASCE澳门首店开幕。是次盛大的展览包括了两个以米奇为灵感的全球首次亮相的高达五米的大型艺术装置，它们分别于巴黎人花园和澳门威尼斯人户外人工湖畔区。Philip Colbert及Jason Naylor于澳门首次举行原作展览，呈现了经典及全球首发的作品，为今个夏天注入了无限色彩，也为当地居民和游客带来了更丰富的文化体验。在展览开幕当天，美国纽约涂鸦艺术家Jason Naylor和当代波普艺术大师Philip Colbert更亲临澳门，与本地的青年艺术家、媒体和藏家近距离交流和分享创作心得，并吸引大量粉丝到场，共同开启艺术盛夏。



尚晋集团创办人兼董事会主席范荣庭先生表示：「尚晋集团及旗下艺术品牌非常荣幸能参与『艺文荟澳』国际艺术盛事，以联合主办、协办及策展的身份与多家大型综合度假村营运商合作，创造有趣及高质素的艺术内容，为市场及艺术爱好者带来惊喜，并携手打造城市限定的文化艺术新地标，全面配合澳门政府发展及推广文化艺术的方针，加强澳门的旅游吸引力。作为艺术内容提供者，集团旗下多维体验艺术空间Artelli在过去短短半年内，已进驻了澳门、香港、台北及上海四个重点城市，并举办了超过五场瞩目的国际艺术家展览项目。展望未来，集团将引入更多创新、具活力及多元化的国际级视觉艺术项目，进一步带动澳门艺术文化氛围，同时为本地与国际艺术家提供交流与展示平台。」



尚晋集团未来将持续探索文化艺术与商业结合的独特经营模式，艺术、商业、旅游三者相互带动，形成一个可持续发展的艺文商业生态圈。透过原创艺术品牌Artelli及ASCE为高端品牌、知名IP和艺术家拓展崭新跨界合作，引进更多独家、首发联乘项目，打造原创艺术内容及收藏品，开拓国际市场。同时，集团将不断持续创新，加入数码艺术探索Web3可能性，为市场带来更多耳目一新的艺术体验。



关于艺文荟澳：澳门国际艺术双年展2023

「艺文荟澳」是澳门特别行政区政府整合本地各界资源主办的国际艺术盛会，凝聚全球创作力量，打造全城规模的双年展品牌活动。「艺文荟澳：澳门国际艺术双年展2023」由著名策展人邱志杰教授担任总策展人，以「命运的统计学」为主题，观照科技发展带来的期盼与忧虑，探讨科学与信仰之间的碰撞与互动。从盛夏到金秋，透过主场展、公共艺术展、城市馆、特展、本地艺术家邀请展、本地策展计划、高等院校艺术展和平行展，八大板块共30个遍布各区的展览，汇聚来自20多个国家地区的200多名艺术家极具活力与代表性的现当代杰作，令观众在体验艺术的广度与深度的同时，展开一场规模宏大的美学之旅，把世遗名城的文化艺术氛围提升至一个全新的境界。



网站：https://www.artmacao.mo/2023/cn



关于尚晋（国际）控股有限公司

尚晋（国际）控股有限公司为一家具创造力，融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团。集团致力开创新零售业务模式，拥有管理超过100个品牌的经验，积极为大中华地区引进品牌首店。近年，集团锐意作业务提升，并积极发展自营品牌，如Artelli、ASCE 、UMJ、WF Fashion，进一步丰富品牌组合，并充份利用其丰富的零售经验、IP资源，透过品牌与文化艺术跨界合作，引进独家、首发联乘项目，开拓国际市场。



尚晋国际创始人、主席兼执行董事范荣庭先生自于2005年在香港创立集团首家运营公司以来，集团在大中华地区的时装零售业务日益扩张。2020年在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，尚晋国际注重开拓在线销售平台发展的同时，为迎合年青市场的喜好与需求，持续引进国内外不同潮流艺术品牌，为大中华地区带来更多前瞻性的国际艺术项目，推动集团业务的多元化发展。



关于Artelli

Artelli集当代艺术、生活美学、数码及科技艺术、艺文社群、品牌联乘于一体，是独一无二的多维体验艺术空间。

将携手过百位蜚声国际的艺术家及品牌设计师，共同创作独家、首发系列艺术项目及限量收藏品，并陆续推出Web 3.0数码艺术及发展元宇宙艺术领域。以独特的艺术、科技与商业结合的跨领域策展方式，同时联动艺术文化社群，重新诠释多维度艺术体验。



Artelli自创立的短短半年已于澳门、香港、台北、上海的黄金地段，举办超过五个瞩目的国际艺术家体验式展览。并将于未来五年拓展至东京、首尔、新加坡、纽约、伦敦、巴黎等地，藉此原创品牌发展成为国际文化艺术新地标。



关于ASCE

ASCE是国际知名 IP的创意爆发点、收藏朝圣地、个性化的社交场所，更是贴近生活的艺术探索场。以玩味、生活化及个人化作为出发点，联乘国际知名艺术家与品牌设计师，透过每季限定IP项目，带来融合时尚、艺术、设计、科技等多元的生活艺术体验及跨界创意共享，碰撞新思维。同时联动各界创意社群，发起惊喜不断的活动和盛事，成为艺文、生活时尚爱好者的交流聚集地。ASCE以国际IP品牌为主轴，透过多元的IP联乘独家产品、创意社群活动和全方位艺术体验，成为国际城市间艺文、生活时尚爱好者的聚集地。



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