Friday, 18 August 2023, 09:56 HKT/SGT Share: 中进医疗（NASDAQ: ZJYL）于美东时间8月17日在纳斯达克举办上市敲钟仪式

中国常州, 2023年8月18日 - (亚太商讯) - 全球领先的康复设备提供商中进国际医疗有限公司（"公司 "或 "中进"）（纳斯达克：ZJYL）董事长兼首席执行官王尔琪于美东时间8月17日在纽约纳斯达克证券交易所完成上市敲钟仪式，正式庆祝公司挂牌上市。中进医疗已于2023年3月28日起在纳斯达克资本市场开始公开交易。



中进自2006年成立以来始终致力于为社会弱势群体提供更为舒适、方便和安全的产品，以研发、制造高端康复器材为主营业务。公司产品涵盖助行类、呼吸类医疗器材、智能纳米洗浴设备以及老年人、病人专用的乐浴系列产品、老年人及特殊人群的健身器材及救灾抢险产品等。此前，公司所研发的纳米洗浴类产品已分别获1项发明专利及4项实用新型专利认证，备受市场认可。



公司始终坚持以“关爱”为出发点，以“医学、工学与美学融合”为研发核心。未来，中进将持续以技术创新作为企业发展的原动力，在拥有省级工程技术研究中心、省级工业技术中心等研发机构的基础上，保持与世界级的研发机构及企业在康复领域的深度合作，通过产品研发不断扩大市场。在实现业绩高增长的同时肩负起负责任的社会形象。



关于中进国际医疗有限公司

公司成立于 2006 年，总部位于江苏省常州市，通过中国经营实体为残疾人、老年人和伤后康复者设计和制造轮椅和生活辅助产品。公司的中国运营实体在江苏省常州市和泰州市设有两家制造工厂，总面积约为 228,257 平方英尺。公司的中国运营实体与中国的40 多家经销商建立了合作关系，并在全球其他地区与 20 多家经销商建立了合作关系。公司的大部分轮椅产品（30 多个型号）销往日本和中国的经销商，其中包括日本最大的医疗器械经销商之一日清医疗工业株式会社。公司在中国的运营实体拥有中华人民共和国专利管理部门颁发的多项专利，旨在提供既轻便又符合人体工程学的创新轮椅设计。



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