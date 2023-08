Wednesday, 16 August 2023, 08:12 HKT/SGT Share: 鹰普精密:半年度业绩续增 股价逆势上升 美国同业亦不断创新高

香港, 2023年8月16日 - (亚太商讯) - 上周,全球第六大独立熔模铸造及中国最大的熔模铸造厂商鹰普精密(01286.HK)公告了其2023年度中期财务报告。其中销售额为24亿元(港币,下同),同比增长9.7%;净利润为3亿元,同比增长13.3%。这是在克服了国内经济开局良好基础不牢、南通工厂灾后尚未复产影响销售、墨西哥新厂爬坡折旧费用较大、外币汇率升值等不利因素下取得的成果,实属不易。



从终端市场来看,航空、能源和医疗终端市场销售额为3.2亿元,同比大幅增长67.3%。强劲增长的原因,主要是随着全球航空市场的复苏,公司新品量产和市场份额都有提升。去年收购的佛山美锻也产生了显著的协同效应,除了拉动航空终端市场业务外,也助能源终端市场爆升230.5%;多元化工业终端市场销售额为11.8亿元,同比增长10.5%。其中,大马力发动机终端市场受益大型动力设备需求上升,同比增长20.7%。工程机械和农业机械终端市场,因上年下半年并购的液压摆线马达业务和美国工程机械需求上升,同比分别上升27.7%和16.3%;至于汽车终端市场,销售额为9亿元。其中欧洲和美洲商用车终端市场增长5.5%,部分抵消了国内乘用车终端市场的业务下滑和南通火灾工厂停产带来的影响。



展望未来,截至2023年7月31日止,公司未來一年内在手的未交付訂單總額達40.5亿元,同比上升11.4%,发展前景看俏。集团提前布局的航空事业部,在全球航空市场全面复常后,料将持续高增长。墨西哥精密机加工件、砂型铸件、熔模铸件工厂已经投产,航空零部件和表面处理工厂明年开始生产,将进一步提升公司全球化服务的能力。



公司股价自2022年3月1.68元见底后,不断攀升,走出了一个大牛市,与同期恒生指数的低迷相比,截然不同。现在高位震荡整固,价格在年线上承托有力,均线系统呈收敛待放形态。显然市场认可公司的内在价值,才能走出此番不一样的行情。



作为与公司同业的Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM),主要生产航空和运输行业部件,2020年4月以来至今股价不断创历史新高,印证了行业的高景气度和良好的盈利能力,市场无形之手给出的动态市盈率高达38倍,可见投资者极度看好其发展。与之对比,鹰普精密在上升后市盈率只有8.6倍,估值前景仍有较大的空间。





话题 Press release summary



部门 电子产品, Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network