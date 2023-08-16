越秀房产基金展现资产韧性 优质资产提升抗御力 稳健基础面造就长期价值



香港, 2023年8月15日 - (亚太商讯) - 越秀房地产投资信托基金（“越秀房产基金” ，连同越秀房托资产管理有限公司，统称“基金”；股份代号：405）公布其截至2023年6月30日止六个月之中期业绩。

越秀房产基金管理团队：主席兼行政总裁及执行董事林德良先生 (左三) 、副行政总裁及执行董事区海晶女士 (左二) 、财务总监关志辉先生 (左四) 、投资者关係总监姜永进先生 (左一)

2023年中期业绩摘要:

- 整体经营稳定增长，收入总额为人民币10.61亿元，较上年同期增长12.4%。

- 中期分派每个基金单位约人民币0.0541元，约等于0.0590港元。按年计算的分派收益率为7.07%。

- 于2023年6月30日，物业整体出租率为84.0%。



广州国金中心：

- 写字楼内挖需求外引名企，商场丰富业态引流促销。

- 广州国金中心综合体录得经营收入为人民币503.8百万元，占基金收入47.4%。

- 国金中心致力于构建中长期稳定租户结构，优质租户占比提升2.9%，平均续租期4年，续租租金提升2.7%。

- “国金天地”精准投入推广活动促经营，上半年商场客流量同比增长24%，销售额同比增加13%。

- 酒店公寓整体经营强劲回升，保持市场标杆地位，四季酒店和雅诗阁公寓平均入住率及房价按年均录得提升。



广州越秀金融大厦：

- 稳固高质租户，加快招商去化。

- 越秀金融大厦录得经营收入约人民币200.2百万元，占基金收入18.9%，出租率达89.1%。

- 成功引进多间百强央企和行业领军企业，进一步稳固高质租户基本盘。



积极优化债务结构，有效减低融资成本

- 3月份完成首期人民币15亿元上海自贸区债发行，票面利率4.15%，及于6月完成人民币40亿元跨境直贷首期人民币15亿元提款，提前置换了部分今年到期融资，确保流动性风险得到有效管控。

- 把握境内外融资成本利差窗口，以人民币贷款置换存量境外外币融资，从而平抑整体融资成本，预计置换后，利率敞口将下降至48%，于2023年6月末，越秀房产基金融资平均成本率为4.90%，比去年末4.83%上升7个基点。



越秀房托资产管理有限公司（“管理人”）向基金单位持有人宣派2023年中期每个基金单位约人民币0.0541元，约等于0.0590港元（2022年上半年：人民币约0.0734元，约等于0.0853港元）。按基金单位于2023年6月30日的收市价1.67港元（2022年6月30日的收市价3.06港元）计算的基金单位收益率约为3.54%（2022年上半年：2.79%），即按年计算的分派收益率为7.07%。



越秀房产基金主席兼行政总裁及执行董事林德良先生表示：“2023年上半年越秀房产基金应对经济后疫情种种挑战，坚持创新求变，努力实现商业长期价值。酒店公寓紧抓休闲消费，整体经营恢复至疫情前水平；零售商场客流有所恢复，经营稳步回升；专业市场经营稳步恢复；写字楼在下行市场环境下保持稳定，致力为基金单位持有人创造价值。”



国金中心

国金中心致力于构建中长期稳定租户结构，优质租户占比提升2.9%。上半年重点挖掘内部优质租户扩租需求；同时通过多方资源，成功引进外部高端专业服务业及金融业名企。面临竞品强势竞争的前提下，主动挽留优质租户续租。国金中心上半年重点租户续租率100%，顺利续租“法兴银行”、“台湾银行”、“芒果TV”等知名租户，平均续租期4年，续租租金提升2.7%。



“国金天地” 成功引进常来餐饮集团首家东南亚菜“泰神” 、优质连锁烤肉品牌“橘焱胡同”，在提升餐饮客单价之外，为引进米其林、黑珍珠餐厅奠定基础，还引进了商场首家茶餐厅“汤稻”、首家韩式泡饭“泡鲜森”，商场负一层餐饮组合更为优化，更好满足CBD白领质量便捷用餐需求。初步构建常态化联动机制，整合多业态资源定向引流到店。精准投入推广活动促经营，上半年商场客流量同比增长24%，销售额同比增加13%。



四季酒店积极抓住春节小高峰和五一假期的休闲旅游市场需求，以及大型展会恢复举办的契机，积极开拓境外客源，上半年平均入住率为79.5%，同比增长26.9个百分点；平均房价为人民币2,202元，同比增长41.3%。雅诗阁公寓2023年上半年平均入住率达90.3%，同比提升6.1个百分点；平均房价为人民币1,101元，同比提升10.7%



越秀金融大厦

越秀金融大厦上半年完成约2万平方米续租，整体续租率高达86.1%，其中重点租户续租率94%，续租租金提升6%，加强了租约结构稳定性，带动租金收入增长。针对意向租户需求提供定制装修服务，改造单元去化率高达92%，极大提升了产品竞争力，促进了招商转化率及客户满意度提升。



白马大厦

白马大厦抓住了市场回暖契机加快招商转化，吸引重点市场客户进驻白马。上半年累计新签面积9,183平方米，大厦出租率较去年末提高9.2个百分点至90%以上。白马创新营销模式，增强了运营帮扶能力，并主动对接用活政府资源，增加媒体曝光度，持续提升白马的行业影响力。



财富广场、城建大厦

两项目针对商务客群定位，实施产品改造提升竞争力，目前改造单元去化率达78.3%，有效促进了招商租赁。其中财富广场上半年成功挖掘内部租户“珍爱网”扩租，顺利续约“硕氏医疗”、“柬埔寨航空”等租户，并且引进了“诺讯人力”、“埃及泰达”等多家企业进驻，租户结构得以持续优化。城建大厦5月成功引入优质客户“普民立方”承租26楼单元，实现退租面积无缝衔接。



维多利广场

维多利上半年借势品牌营销及资源联动，实现商场客流量同比增长38%，销售额同比增加22%，其中主力客户“优衣库”1-6月销售额同比提升19%。主动管控经营风险，上半年清退约350平方米风险客户，无缝连接引入两家优质新兴品牌，新签合同首年租金增长17.6%。另提前续租主力客户“优衣库”，稳定项目经营。



上海越秀大厦

上海越秀大厦透过实施灵活租赁政策、打造定制装修单元及提升客户办公体验等举措，上半年新签面积同比增加5%至1,200平方米，同时完成3,000平方米续约面积，有力稳定大厦的客户资源。



武汉物业

越秀财富中心调整招商策略，在优化产品方面，通过资本性改造提供新的中小面积房源，产品类型契合客户多类型选择；在新签方面，成功挖掘楼内优质企业“广信通信”等客户的扩租需求，上半年大厦完成新签面积逾1万平方米；在续租方面，顺利完成“普罗格”、“中英人寿”、“新华人寿”、”美的”等优质客户续租，续租面积达1.23万平方米，在严峻市场环境下成功挽留了优质客户资源。



星汇维港购物中心上半年新签11家品牌，签约面积近4,000平方米，提升A馆整体经营形象质量；针对取高租金的商户开展重点帮扶，开展营销活动及停车支持，稳定商户经营。加强续约管理，上半年录得81.8%的较高续租率，合同期内有效租金增长24.2%。同时还引入“无印良品” 等多经商户，丰富场内品类，提升商场经营气氛。



杭州维多利

杭州维多利强化租约管理，积极盘活到期面积，成功引入了优质企业“一亿中流”进驻大厦，成功实现两个整层单元共2,500平方米的无缝衔接；顺利完成七楼中铁系企业续租，续租有效租金增长4.9%。大厦整体出租率同比拉升5.8个百分点至99.2%。



未来展望

面对后疫情经济缓慢复苏，各行业恢复程度不一的挑战，管理人将持续提升资产运营能力，优化经营模式，提升产品竞争力，大力稳商招商，多渠道开拓客户资源，进一步稳固高质租户基础。管理人亦将持续主动管理优化融资结构，有效降低融资成本，致力于为基金单位持有人带来稳定回报。



关于越秀房地产投资信托基金

越秀房地产投资信托基金（“越秀房产基金”）于2005年12月21日在香港联交所上市，为全球首只投资于中国内地物业的上市房地产投资信托基金。越秀房产基金目前持有的物业组合包括位于广州的广州国际金融中心、白马大厦、财富广场、城建大厦、维多利广场、越秀金融大厦、位于上海的越秀大厦、位于武汉的武汉物业（包括武汉越秀财富中心和星汇维港购物中心）、位于杭州的维多利商务中心以及位于香港的越秀大厦共10项高素质物业，物业产权面积共约118.4万平方米，分别位于中国广州市、上海市、武汉市、杭州市及香港市的核心商业区域。物业类型包括甲级写字楼、商业综合体、零售商业、酒店、服务式公寓、服装专业市场等。



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