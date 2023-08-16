传承教育教育业务增长动力持续 推动整体收益按年升近四成



香港, 2023年8月15日 - (亚太商讯) - 香港具领导地位的综合教育服务提供商传承教育集团有限公司（「传承教育」或「集团」）（香港交易所股份代号：8195）欣然公布截至2023年6月30日止三个月第一季度（「期内」）之未经审核业绩。



教育业务续成收益增长主力 私立辅助教育服务学费收入增90%



集团的收益由截至二零二二年六月三十日止三个月约50.1百万港元增加至截至二零二三年六月三十日止三个月约68.9百万港元，增幅约为37.6%，主要由财商及投资教育业务及私立辅助教育业务的强劲表现所带动。 在财商及投资教育业务方面，若干课程已完成并取得令人鼓舞的成绩，收益约为52.2百万港元，较上一财政年度约40.3百万港元增加约29.3%。 就私立辅助教育服务的新业务而言，其取得令人鼓舞的业绩，截至二零二三年六月三十日止三个月的学费收入约15.8百万港元。 其较二零二二年同期大幅增加约90.9%



截至二零二三年六月三十日止三个月录得溢利约16.1百万港元，而截至二零二二年六月三十日止三个月录得溢利约为14.7百万港元，增加约1.4百万港元。



私立辅助教育课程助学生应考公开试 需求持续旺盛



私立辅助教育服务作为常规学校教育的补充，可帮助学生加深其对课堂所学知识的理解，提升其学业成绩且有助于彼等更好地准备应对公开考试。 私立辅助教育服务（尤其是面向当地中学生所开设者）于香港需求旺盛。



二零二三年六月三十日，位于铜锣湾、九龙湾、太子及荃湾的教育中心均已取得香港教育局颁发的「学校临时注册证明书」。 截至二零二三年六月三十日止三个月，私立辅助教育业务已产生收益约15.8百万港元。 董事会对私立补习课程的需求前景继续持乐观态度。



财商及投资教育业务收入增三成



集团提供财商及投资教育课程，旨在提升客户于财务及投资领域的知识，赚取学费收入。 截至二零二三年六月三十日止三个月，若干已完成的课程已取得优秀成果，并已产生收益约52.1百万港元，较上一财政年度约40.3百万港元增长约29.3%。



就财商及投资教育业务而言，集团将（i）投入资源以扩大市场份额，及（ii）致力扩大客源。



其他业务审慎经营 静观市场变化



原设备制造业务消费市场的服装板块于近年一度陷入低迷状态，惟集团目前并无有关出售、终止或缩减业务。 展望未来，集团将通过多元化原设备制造业务的服务范围继续专注于拓展客户群体。 自上一财政年度起，集团开始与一名位于香港的新客户开展业务，其为商业办公室、餐厅、医疗及零售场所提供非服装纺织品。



零售业务方面，中国经济放缓削弱了消费者信心，同时，向网上购物模式转型进一步对零售业务造成负面影响。 在此种不利氛围之下，集团已就重组销售网络采取审慎态度，转至网上零售以降低经营成本。



放债业务于期内带来利息收入约0.8百万港元，与二零二二年同期相若。



至于物业投资业务方面，集团将继续于香港及亚太地区内的物业市场寻求资产增值及现金流回报的机会。



传承教育主席兼执行董事袁裕深先生表示：「期内教育业务收入增长令人鼓舞，透过提供多元化及优质的财商及投资教育课程，助客户提升自我财富管理能力，课程甚受欢迎。 另外，由私立辅助教育成立以来发展稳定，学生在公开试的成绩成为我们最佳的口碑，我们对未来需求乐观。 新增第5间旺角分校亦已于2023年8月11日获得香港教育局颁发的「学校临时注册证明书」并将于9月份开办课程，期望更好地服务九龙区学生。 故此，两大主要的教育服务业务将进一步提升集团的财务表现及股东价值。 」



关于传承教育集团有限公司



传承教育集团有限公司（香港交易所股份代号：8195）是香港具领导地位的综合教育服务提供商，致力为香港及亚洲区的青少年及成人提供优质卓越、多元化的教育服务。 集团主营业务包括财商及投资教育业务及私立辅助教育业务。 于香港拥有10间教育中心，分布于铜锣湾、九龙湾、太子、旺角、荃湾、尖沙咀及观塘，以一流的专业教学团队，配合领先市场的信息科技配套，为学员提供上佳的学习体验。



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