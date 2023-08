Thursday, 10 August 2023, 11:32 HKT/SGT Share: 复旦与国轩成立先进电池技术联合研究中心

香港, 2023年8月10日 - (亚太商讯) - 8月9日,复旦大学-国轩高科先进电池技术校企联合研究中心(以下简称“联合研究中心”)在复旦大学江湾校区正式成立并授牌。根据约定,双方围绕钠离子电池、隔热材料、LMFP材料等先进材料和电池技术等项目开展联合研发与交流。中国科学院院士、复旦大学校长助理兼科研院院长马余刚 、国轩高科国际业务执行总裁程骞代表双方为联合研究中心揭牌。中国科学院院士、复旦大学光电研究院院长褚君浩表示,这是一次意义深远、强强联合的合作,期待联合研究中心可以成为我国先进电池技术原始创新策源地和高水平应用型人才的"孵化器"。

中国科学院院士、复旦大学校长助理兼科研院院长马余刚 (右后)、国轩高科国际业务执行总裁程骞(左后)见证联合研究中心成立

中国科学院院士、复旦大学校长助理兼科研院院长马余刚 (右)、国轩高科国际业务执行总裁程骞(左)为联合研究中心揭牌

中国科学院院士马余刚(左一)、褚君浩(右一)为联合研究中心负责人颁发聘书

签约揭牌仪式暨学术研讨会嘉宾合影

国轩高科与复旦大学的合作始于2022年8月,国轩高科筑波研究院院长张雅博士现场做了联合研究中心建设工作的汇报。合作一年来,联合研究中心各项目组围绕钠离子电池正负极材料、预锂化技术研发、隔热材料开发、LMFP材料研发、高安全高性能复合正极材料开发等课题,定期开展深度交流合作。“从目前看,我们的多个研发项目进展顺利,有些甚至取得了突破性进展。”



复旦大学光电研究院教授李文武是联合研究中心的负责人之一。李文武介绍,双方将充分发挥各自在科研和市场应用的优势,共享研发平台、人员等资源,复旦将协助国轩解决发展中的关键技术难题,支持国轩进行前沿科学和市场实际需求相结合的探索性、实用性研究,共同推进能源存储转换、先进电池技术、数字能源和新型材料开发等相关技术创新与产业化。



复旦大学科技园总经理荆勇表示,科技园作为三方合作之一,一头联系大学,一头面向企业,积极发挥桥梁纽带作用,参与联合研究中心建设,为校企双方提供空间、设施、人员等配套服务,全力支持学校与企业在科学前沿和高技术领域共同开展从基础研究到关键技术研发与集成应用的协同创新。



国轩高科国际业务执行总裁程骞博士表示,此次联合研究中心的成立,是国轩高科积极与世界一流高校牵手合作的一个里程碑事件。“我们十分期待,通过这个联合研究中心项目,双方可以在资源共享、技术研发、人才培养等方面深度交流、优势互补”,以国轩之力为复旦基础科学研究产业化提供支持,更以复旦之才赋能国轩高科动力电池技术的进步。



作为联合研究中心的顾问主任,中国科学院院士、复旦大学光电学院院长褚君浩给联合研究中心提了三个要求。第一,出成果。希望双方对于能源存储技术的研究可以促进新能源产业的发展,希望可以联合研发出新的材料、新的技术助推产业发展;第二,出人才。企业和复旦的人才可以双向流动深造,为新能源产业发展提供更多人才储备;第三,积累经验。希望这次创新性的校企合作为复旦基础科学研究和国轩高科电池技术进步都能有实质性贡献。



中国科学院院士、复旦大学校长助理兼科研院院长马余刚表示:复旦与国轩成立先进电池技术校企联合研究中心,是落实国家创新驱动发展战略的具体体现,有利于加快复旦大学的技术创新和成果转化。“我相信,在复旦大学和国轩高科的领导和支持下,联合研究中心将成为聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流的重要产学研基地。通过双方研究团队的共同努力,组织高水平基础研究和应用技术研究,一定会持续产出高质量、高水平的科研成果,为推动我国电池技术的可持续发展、国家绿色能源科技创新做出更大的贡献!”



当天下午,来自复旦大学化学系、光电研究院、材料科学系、微电子学院和信息科学与工程学院的多名教授、专家和学者围绕全固态电池、太阳能电池、新型钠离子电池、LMFP正极材料等前沿话题现场做了学术交流与研讨。





