Tuesday, 8 August 2023, 20:00 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 美食博览月中载誉归来 美食商贸博览全新登场 同场举行美与健生活博览、家电.家居.博览、茶展及中医药会议

香港, 2023年8月8日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办的美食博览、美与健生活博览和家电.家居.博览,将于8月17至21日假湾仔香港会议展览中心举行,而全新的美食商贸博览,以及香港国际茶展两项贸易展览,将于8月17至19日同场举行。五项展览汇聚超过1,700家展商,为业内买家及公众带来环球美食和时尚潮流产品,提供一站式的采购及购物盛会。此外,由现代化中医药国际协会联同香港贸发局及八大科研机构携手筹办的国际现代化中医药及健康产品会议(中医药会议)亦会于8月17及18日举行,带来最新行业资讯,促进中医药发展。

图为香港贸发局副总裁张淑芬于今天的记者会上公布八月展览盛事的丰富内容。

美食博览带来环球美食佳肴,特色美食和餐饮包罗万有,当中包括冰岛乳酪、100%人手制造的罐头包装蛋糕、来自荷兰的鸡尾酒雪条、韩国有机胶原蛋白啫喱,和香港制造的黑松露意式雪糕等。

今年大会的票务合作伙伴AlipayHK 市场部主管张凯杰(图左)与香港贸易发展局副总裁张淑芬(图右)在记者会上合照。

香港贸发局副总裁张淑芬今天在记者会上公布八月盛事时表示:「今届美食博览是防疫措施撤销后贸发局全面开放饮食的首项大型美食公众展览,贸易馆今年改名为美食商贸博览,全面配合餐饮业所需,连同于同场举行的几项展览及中医药会议,云集美食佳肴、美健产品和保健资讯,及家居潮流产品,为公众及业内人士提供一个绝佳平台。第二阶段消费券现已派发,我们期待吸引更多人士参加盛会,期望大家满载而归。」



美食商贸博览:展示最新及专门的产品趋势 (8月17至19日)



美食博览「贸易馆」今年改名为美食商贸博览,博览的首两天开放予业内买家入场采购,而最后一天 (8月19日) 将同时开放予公众及贸易买家。博览将展示来自20个国家及地区的美食饮料,并设有21个展馆,包括印尼、日本、韩国、墨西哥、波兰、泰国及中国内地的多个省份如福建、黑龙江、湖南、吉林、四川和浙江等。各地展商会带来当地最新的食品、服务及科技,反映最新的产品趋势,例如韩国健康风味酱腌海鲜、新加坡无糖燕麦奶传统咖啡、波兰特色果味伏特加,以及「中医药与健康食品」展区的云芝精华产品等,由美食饮料至保健品,应有尽有。



博览所展示的展品广泛,资讯亦更专门和深入。全新「食品科学与技术」展区将展示崭新的食品加工技术,例如由食品科技初创公司研发的花生蛋白植物鸡肉产品,和本地学术机构研发的无酒精啤酒。展会期间将举办两场食品科技研讨会,当中香港生产力促进局、全环控水耕研发中心及香港高等教育科技学院,会共同探讨本港的食品创新科技发展;食品科技初创公司亦会分享科技如何应用于餐饮业与零售。



香港国际茶展:云集环球名茶 促进茗茶文化交流 (8月17至19日)



同样,茶展的首两天开放予业内买家入场采购 ,而最后一天 (8月19日) 将同时开放予公众及贸易买家。展内设有10个展馆,包括首次参展的肯亚展团,以及载誉归来的斯里兰卡、以及中国内地的福建、贵州、湖南、江苏等展团,展出各地名茶、茶产品及茶具,特色产品包括现代版潮州功夫茶、浓缩奶茶及日本手工铁壶等。大会亦举行「香港国际茶展名茶比赛」,由专业茶评家以盲品方式选出「最佳滋味」、「最佳香气」等奖项,入场人士可在8月19日公众日早上免费试饮得奖名茶,一尝名茶风韵。



以上两项贸易展览将继续以融合展览模式展览+ (EXHIBITION+) 举行,让全球食品及茶品采购商除了透过实体展览外,亦可于8月10至26日期间,透过网上智能配对平台「商对易」(Click2Match),查看人工智能推荐的展商,与展商安排及进行网上会议。美食商贸博览及茶展将首次试推「扫码易」 (Scan2Match),实现买家与展商从线下到线上的无缝联系。



美食博览:汇聚全球美食佳肴 (8月17至21日)



第33届美食博览设有「公众馆」及「尊贵美食区」,提供全球各地的特色佳肴美食及餐饮选择,将一连五天 (8月17至21日) 开放予公众参加。当中「尊贵美食区」汇聚近100家展商,展示来自亚洲及欧美等地的精品佳肴,带来各式甜品、有机绿色食品及各地精品咖啡等,追求高级精致美食的人士实在不容错过。今年更新设「醇酒.醉人」主题,引进各地的醇酒佳酿外,亦特设「韩味道」专区,让韩食爱好者紧贴韩国饮食潮流及文化。



「公众馆」汇聚众多展商,当中的「美食荟萃廊」网罗30多个家传户晓的知名品牌,包括美心、大班、日清、寿桃、道地、奇华、荣华及四洲等。



美食博览的特色美食和餐饮包罗万有,当中包括冰岛乳酪、100%人手制造的罐头包装蛋糕、来自荷兰的鸡尾酒雪条、韩国有机胶原蛋白啫喱,和香港制造的黑松露意式雪糕等。



每年星级名厨烹饪示范都是深受欢迎的环节,今届博览有18场星级名厨烹饪示范,包括「红棉」行政总厨邵德龙、「润」中餐厅行政中菜总厨洪志光、 「富临饭店阿一鲍鱼」行政总厨黄隆滔、「念川居」行政总厨(点心)陈世辉、「悦」行政总厨欧阳松基以及「Clarence」创办人Olivier Elzer等。另外大会亦继续与环境及生态局、降低食物中盐和糖委员会,及食物安全中心合作,邀请名厨示范「少盐少糖」食谱,向大众推广健康饮食。资深传媒人陈图安(安哥)将于8月19日主持一场「名厨对话」,由3位城中名厨分享煮食及饮食心得和秘诀。览期间亦有多项精彩活动,包括研讨会及讲座、品酒工作坊和展商推介会等。



美与健生活博览:尽展健康生活自然美 (8月17至21日)



第7届美与健生活博览将展示一系列美妆、美容、美发、健美及保健产品,今年除了香港美容业总会、香港美发美容业商会、国际美容健康总联合会、香港化妆品同业协会及中国香港健美健身总会等多个展团,更有新参展的国际斯佳美容协会和国际美容企业连锁管理协会,展示在香港制造的美容护肤产品。另外,健康.旦展团亦首度参展,带来多款健康产品之余,届时郑丹瑞(旦哥)及一众嘉宾更会分享保健和养生知识。博览将带来目不暇给的保健美容产品,包括英国Pulseroll震动滚轴按摩棒、DR. SCHAFTER升级光学亮白焕肤啫喱、FOOTDISC抗疲劳鞋垫,和茯苓全效毛孔修护美容原液等。



博览有一系列棈彩活动,包括Mind HK香港心聆会举办「精神健康之入门」的分享会,介绍如何照顾自己的心理健康的基本知识;香港健美金像奖慈善公开赛预演;专家Edmon Wong为大家带来秋冬妆容示范;以及日式美甲示范、健康瘦身和营养减肥等主题讲座。



家电.家居.博览:启动智能生活点亮理想家居 (8月17至21日)



第9届家电.家居.博览将展示各式智能家具、厨房电器、厨具、餐具及家庭用品,当中品牌专区「家之选大道」带来超过40家展商及多个时尚生活品牌,包括煤气公司、德国孖人牌、雅芳婷、LAURASTAR、Tiger及德国宝等。博览将呈献多元化的新颖家居产品,包括Hydrogen Plus冷热氢水机、具备智能语音操控和疲感追踪技术的MasterMind按摩椅和张小泉的刀筷砧板除菌机等。



今年将继续有香港家俬装饰厂商总会展团展出家居设计概念,将科技融入生活每个角落,构建理想的智能家居。此外,「创艺坊」展区为青年初创企业提供推广及销售平台,除了能饱览各式各样的文创产品,更可参加盆景设计、干花礼品制作工作坊等精彩活动。



中医药会议:重量级讲者深入剖析「中医药的传承与创新」(8月17至18日)



由现代化中医药国际协会联同贸发局及八大科研机构联合举办的国际现代化中医药及健康产品会议,为业界展示各类专业中医药最新资讯。会议以「中医药的传承与创新」为主题,邀得18位重量级讲者,包括来自英国、新加坡、日本、韩国、中国内地及香港的专家,集中讨论中药新药研发及分享产品商业化的成功个案。会议以实体及网上融合模式举行,让更多与会人士与讲者交流。香港注册中医更可透过参加会议申请进修学分。



倡电子消费券支付 「幸运大抽奖」及多项优惠



第二阶段电子消费券经已派发,香港贸发局鼓励展商积极采用电子支付系统,让市民更便利及轻松消费。展会期间每天会举行幸运大抽奖,丰富奖品包括酒店住宿及自助餐礼券、家庭用品、护肤产品、各式美食、健康用品和健身课程等。只要凭单一收据消费满港币200元即可参与抽奖一次,每张收据上限抽奖五次。大会亦继续推出8月食.住.买网页,让大众紧贴最新的购物资讯及各种快闪和1蚊优惠,同时送出160多张购物优惠券。另外,大会亦推出自备餐具额外赏,鼓励大家自备餐具支持环保,届时有多家展商会提供额外优惠给自备餐具的人士。



电子入场券可透过票务合作伙伴AlipayHK及内地支付宝手机应用程式,每笔交易可获港币或人民币3元的折扣优惠;亦可以于01空间电子门票销售平台、全线7-11、Circle K便利店,及八达通手机应用程式购买。八月展览会场将不设实体门票销售,入口亦不设以现金购票的售票处,改为在入口设收费站,让参观人士以AlipayHK、内地支付宝手机应用程式或八达通即时付费入场,而大会将再次推出指定日期使用的「上午进场票」及「晚间进场票」优惠。



美食商贸博览: https://foodexpopro.hktdc.com/tc

香港国际茶展: https://hkteafair.hktdc.com/tc

美食博览: https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc

美与健生活博览: https://hkbeautyexpo.hktdc.com/tc

家电‧家居‧博览: https://homedelights.hktdc.com/tc

国际现代化中医药及健康产品会议: https://icmcm.hktdc.com/tc

「8月食.住.买」: https://ecoupon.hktdc.com/food/

图片下载:https://bit.ly/45il75B



香港贸易发展局简介



香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。请关注我们的 @香港贸发局 @香港贸发局时尚生活 @香港商贸通 香港贸发局 请订阅香港贸发局



传媒查询



香港贸易发展局传讯及公共事务部:

香港贸发局美食博览、香港贸发局美与健生活博览

陈可欣 电话:(852) 2584 4239 电邮:kate.hy.chan@hktdc.org



香港贸发局美食商贸博览、香港贸发局香港国际茶展、 国际现代化中医药及健康产品会议

梁彩燕 电话:(852) 2584 4298 电邮:frankie.cy.leung@hktdc.org



香港贸发局家电‧家居‧博览

张希雯 电话:(852) 2584 4575 电邮:clementine.hm.cheung@hktdc.org



话题 Press release summary



部门 展会, 消费者, 金融, 食品, 业务, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network