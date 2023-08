Saturday, 5 August 2023, 09:29 HKT/SGT Share: WINVEST GROUP LIMITED宣布S-1招股书获SEC声明立即生效,将一并启动直接公开募股

Reno, NV, 2023年8月5日 - (亚太商讯) - Winvest Group Limited(OTC:WNLV)(以下简称“Winvest”)是一家在国内与国际上,专注于媒体和娱乐、制作和拍摄、营销和分销串流平台及媒体渠道的投资控股公司,该公司今日正式告示发行新股证券相关的S-1招股书已于2023年7月20日,获得美国证券交易委员会(SEC)声明立即生效。



Winvest根据其对其业务高增长的承诺,Winvest正在启动直接公开募股(DPO)计划,以进一步实现其对未来的愿景。DPO主要目标是将全方面发展Winvest公司完整业务体系,并加强其资产和财务业绩,提高对股东的价值提升与股票的流动性,并在未来12个月后在纳斯达克进行更高层次和上市计划。



Winvest首席执行官兼公司董事会董事Jeffrey Wong说:“我们很高兴SEC发表声明,宣布我们的S-1招股书立即生效,这是我们资本计划中的一个重要里程碑,我们将继续在全球各地发展业务。这一声明宣布为公司及其利益相关者开创了新机会。因此,我们的股票交易市场流动性会变得更活跃,在未来几个月内将会有显著发展。



“在此我们已经做出了重大战略决定,为使Winvest提高国际曝光度。并为这具远见的未来的一部分,我们积极寻求在未来12个月左右转版至纳斯达克。我们目前正努力做好准备,履行所有监管义务和要求,这对公司、股东和潜在投资者来说都是一个非常激动人心的时刻。”



高净值投资者的关键信息:



发行详情:本公司以每股1.50美元的发行价格,并提供125,000,000股普通股。直接公开募股的人员将包含公司高管、董事和公司管理层与的积极高净值的参与者。



发行期:发行期将于2023年7月20日开始,持续360天,为高净值投资者提供充足冷静时间并给予投资者充分的决定。



股权认购协议:股权认购协议可在公司官方网站(http://www.winvestgroup.co)上下载,并为高净值投资者可以在该网站浏览有关公司、其财务业绩和投资机会条款的全面信息。



作为一家在媒体和娱乐行业领先的运营公司,Winvest将利用业务增长机会,扩大在金融市场的影响力。随着S-1招股书已获得有效声明,公司期待对其愿景和增长潜力有信心的高净值新投资者一起参与本公司高成长的未来。



关于Winvest Group Limited:



Winvest Group Limited 是一家投资控股公司,专注于媒体和娱乐、制作和拍摄,并在国内及国际上对于流媒体平台和媒体渠道上各项目的营销和分销保持领先的角色。本公司将持续开发和管理各种多语言电影和电视项目。有关公司及其投资机会的更多信息,请浏览网站 http://www.winvestgroup.co 。



庇护条款:



本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的“前瞻性声明”,旨在由此创建的庇护条款涵盖。除本文包含的历史事实声明外,所有声明,包括但不限于关于公司未来财务状况、业务战略、计划和目标、增长和盈利能力、增长战略、流动性和进入公共市场的机会、运营费用减少以及公司运营行业趋势的声明,都是前瞻性声明。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别,如“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“项目”、“估计”、“相信”,或其任何变化,又或类似的术语表达。前瞻性声明受风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类声明中提出的结果存在重大差异。尽管公司认为此类前瞻性声明中反映的期望是合理的,但它无法保证此类预期将被证明是正确的。可能导致实际结果与公司预期有重大差异的重要因素包括但不限于公司经修订的表格S-1招股书声明中规定的因素,以及向美国证券交易委员会提交的其他文件和提交材料。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性声明,这些声明仅截至发布日期。除法律要求外,公司没有义务更新或修改任何前瞻性声明。



投资者和媒体联系:

Agnes Tham, 首席运营官 (COO),

电邮: info@winvestgroup.co

电话: 775-996-0288





