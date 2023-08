Wednesday, 2 August 2023, 21:40 HKT/SGT Share: 金活医药预期上半年溢利增长35%至40% 业务表现强劲 展现能力优势

香港, 2023年8月2日 - (亚太商讯) - 医药大健康分销领先企业—金活医药集团有限公司(「金活医药」或「集团」,股份代号:01110.HK)欣然公布,基于本集团截至2023年6月30日止的未经审核综合管理账目及董事会目前可得的资料之初步评估,预期2023年上半年的溢利将较去年同期增加约35%至40%。



董事会认为本集团溢利增加主要是由于随着针对新型冠状病毒(COVID-19)疫情的管控措施取消,使市场在本期间相对前期间有所复苏。期间,集团从事品牌进口医药及保健产品的中国分销业务之收益及毛利分别增加约30%至35%及15%至20%。另外,应占一家合营企业溢利增加约55%至60%。



金活医药是大健康领域一家致力于从事品牌进口医药及保健产品的中国公司,目前业务已经扩展至健康产品上游及医疗器械板块。凭借其在行业内的优势,集团在疫情后成功应对市场变化,业务进一步扩大。



金活医药集团董事局主席赵利生先生表示:「集团的溢利增加主要是由于市场的复苏,以及疫情后本集团全体员工的不懈努力和适应能力提升下所得的成果。集团的优势在于其在医药及保健品分销领域的强劲实力,以及对市场的敏锐洞察力。此外,集团还通过不断提高效率和扩大业务来实现长期稳健的增长。」



展望未来,金活医药集团将继续致力于提高市场占有率、扩大业务版图和提升效率,以进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network